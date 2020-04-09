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 Суд сменил бывшему замминистра МинВОТ Гримчаку круглосуточный домашний арест на ночной

Сегодня, 9 апреля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Так, его круглосуточный домашний арест изменен на ночной - с 22:00 до 6:00.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Подозреваемому также продлен срок действия обязанностей на шестьдесят дней - до 12 июня 2020 включительно. Бывший заместитель МинВОТ обязан приезжать к детективу, прокурору или в суд по каждому их вызову и требованию; воздерживаться от общения с подозреваемым и свидетелями; сдать на хранение свой паспорт для выезда за границу; носить электронное средство контроля.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник были задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Занимавший в то время пост Генпрокурора Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Также читайте: Суд отправил под круглосуточный домашний арест фигуранта "дела Гримчака" Овдиенко, - адвокат Мельник

16 августа 2019 г. ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

Гримчака поместили в Черниговское СИЗО. 24 декабря 2019 г. Антикоррупционный суд продлил срок ареста бывшему замглавы МинВОТ Гримчаку до 14 февраля. 30 января 2020 года экс-замглавы МинВОТ Гримчак был освобожден из-под стражи.

13 февраля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора о продлении Гримчаку меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 13 апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3187950
 
 
 Топ комментарии
 
у брата Ермака разве не тот же состав преступления ?
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Крокодил нє ловітся, нє сидіт Гримчак, просят, Зєлє моляться, бєз тюрьми нікак. 😁
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У Гримчака нет состава. Будут тянуть до последнего, что бы не мог обжаловать решение.
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у брата Ермака разве не тот же состав преступления ?
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нет, здравствующий.

ведь его же именем прикрывались, сбивая бабки у лохов.
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У Гримчака нет состава. Будут тянуть до последнего, что бы не мог обжаловать решение.
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Крокодил нє ловітся, нє сидіт Гримчак, просят, Зєлє моляться, бєз тюрьми нікак. 😁
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Скоро можно будет опять увидеть его на передаче у Ганапольского. Будет учить всех жизни.
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Не, ну причьом тут Ганопольский?! Покашо, нас всех пытается учить бэнябабломойский! Но бэня так и не понял, шо он-таки может сыграть в *опу! Тобто - в ЗЕРО!!! Суд сменил бывшему замминистра МинВОТ Гримчаку круглосуточный домашний арест на ночной - Цензор.НЕТ 5750
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Всі пенсіонери під домашнім арештом!
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я под таким арестом всю жизнь походу живу, под домашним арестом с 10 вечера до 6 утра...
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Ну и живи себе походу! Суд сменил бывшему замминистра МинВОТ Гримчаку круглосуточный домашний арест на ночной - Цензор.НЕТ 2602 Или Порох к тебе в избу твою урюпенскую вламуецца?!
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это жесть! видео с коррупцией прямой было и этот вася на воле бродит. на ночной сменили пф, а он и без уголовной ответственности всегда дома ночью спал. то бишь по сути его выпустили на волю! получается, что за коррупцию никак не карают никого! Воруй сколько хочешь!!! грабь страну и тебе за это ничего не будет!!! какое гнидство...

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Повесь для начала Ермака, а потом за Грымчака вякай
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Так ведь карантин же. Пусть дома сидит.
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зелёненькие, вы старались, мы всё понимаем, не плачте, ну, нет, так - нет, как Милославский говорил.... такой п*здец не реализовать, у вас не то, што из жопы растут, у вас их вообще нет, я про мозги....
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А дебильные зебанаты все верят, что зелень что то делает не для пиара ))))Да зебобы настолько тупы, что не могут даже дело сфабриковать...
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Суд сменил бывшему замминистра МинВОТ Гримчаку круглосуточный домашний арест на ночной



так оный получил взятки 1 лимон $ уже поделился -
все получили -

и пракуроры и и судии,

а разносили как всегда адвокаты -

такая карусель у них

ахаха


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