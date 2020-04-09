 Суд сменил бывшему замминистра МинВОТ Гримчаку круглосуточный домашний арест на ночной

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Подозреваемому также продлен срок действия обязанностей на шестьдесят дней - до 12 июня 2020 включительно. Бывший заместитель МинВОТ обязан приезжать к детективу, прокурору или в суд по каждому их вызову и требованию; воздерживаться от общения с подозреваемым и свидетелями; сдать на хранение свой паспорт для выезда за границу; носить электронное средство контроля.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник были задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Занимавший в то время пост Генпрокурора Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

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16 августа 2019 г. ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

Гримчака поместили в Черниговское СИЗО. 24 декабря 2019 г. Антикоррупционный суд продлил срок ареста бывшему замглавы МинВОТ Гримчаку до 14 февраля. 30 января 2020 года экс-замглавы МинВОТ Гримчак был освобожден из-под стражи.

13 февраля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора о продлении Гримчаку меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 13 апреля.