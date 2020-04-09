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 Политика Украины, Экономика
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 Кабмин и Нацбанк представили Зеленскому первые две программы кредитной помощи малому бизнесу во время карантина

Правительство и НБУ представили Президенту первые программы помощи малому бизнесу на время эпидемии COVID-19. По инициативе Президента Украины правительство и Национальный банк разработали первые две программы быстрой кредитной поддержки малого бизнеса, которые представили Главе государства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

"Малый бизнес во время карантина страдает больше, ведь у него нет такой внушительной финансовой подушки, как у крупного бизнеса. Весь мир разрабатывает программы поддержки малого и среднего бизнеса. Рад, что за несколько дней удалось найти нужные финансовые инструменты, чтобы оказать реальную поддержку сектору", - отметил Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заметил, что самой быстрой помощью станет переформатирование программы "5-7-9" для ее действенности в карантинных условиях. В частности, она будет значительно упрощена и направлена ​​на рефинансирование кредитов, которые уже есть. Вторая программа создается с нуля, сейчас она на стадии финализации. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский инициировал создание кредитных программ для поддержки малого и среднего бизнеса во время эпидемии коронавируса. ФОТО

Обе программы будут предусматривать условия сохранения бизнесами почти всего фонда оплаты труда и количества нанятых работников и направлены на минимизацию безработицы и создание условий для быстрого перезапуска экономики после завершения карантина.

"С помощью этих программ мы сохраним рабочие места, а также определенную часть уплаты налогов. Кто, как не мы, должны защитить малых предпринимателей сейчас. И кто, как не малые бизнесмены, удерживают нашу экономику", - подчеркнул Президент.

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Глава Кабинета Министров сообщил, что внедрение программ начнется сразу после их финализации. Правительство надеется, что первую поддержку можно будет начать предоставлять в ближайшее время. Дополнительно ведется работа над программами для новых предпринимателей и среднего бизнеса.

Напомним, 6 апреля Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями правительства, НБУ и банковского сектора и инициировал создание новых финансовых инструментов для поддержки малого и среднего бизнеса на время эпидемии COVID-19".

Кабмин и Нацбанк представили Зеленскому первые две программы кредитной помощи малому бизнесу во время карантина 01
Кабмин и Нацбанк представили Зеленскому первые две программы кредитной помощи малому бизнесу во время карантина 02

Источник: https://censor.net.ua/n3187949
 
 
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Какие кредиты???? Просто налоги отмените, и запретите все проверки долбоебы.....
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Вся суть помощи малому бизнесу - берите кредиты, чтобы заплатить налоги!!! Спасииииибооооо боооооольшое
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83 000 000 000 $ -общий долг Украины перед кредиторами. Из них: ~42 000 000 000 $ - ОВГЗ (внутр. долг) . Напомню преддефолтное сост. - это % долга от ВВП и составляет не более 42%. По расчетам Мин.фина размер гос. долга на начало 2020 г. составил 50% от ВВП. Та мы уже в жопе господа!
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Самый простой способ распилить бабало! РАЗДАТЬ КРЕДИТЫ СВОИМ ПОДСТАВНЫМ ФИРМАМ! За все заплатит бюджет а фирмы потом исчезнут вместе с баблом и вместе с кредитами! Как говорится все просто и даже не надо сложных схем!! А реальный бизнесс хрен получит кредиты и за все заплатит!!
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А есть возможность приостановить деятельность на время карантина ? Ведь по факту экономика в ступоре. Покупателей нет. Клиентов нет . Деятельность не совершается . И просвета нет. Вот уже предлагают карантин до осени. И за что платить этой ************** власти?
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