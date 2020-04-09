 Карантин может продлиться до осени, - и.о. главы Киевской ОГА Володин

Об этом заявил на брифинге и.о. главы Киевской ОГА Василий Володин, информирует Цензор.НЕТ.

"Соблюдение строгого карантинного режима и санитарно-гигиенических правил - лучшая профилактика заболевания коронавирусом. Также напоминаю, что в субботу и воскресенье в области, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения. Прошу в эти дни не выходить из дома. Если вы это сделаете - то ситуацию удержим и начнем выходить из карантина уже в мае этого года. В противном случае - есть риски, что карантин будет продолжаться до осени", - сказал Володин.

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На данный момент в Киевской области подтверждено 133 случая коронавируса. Еще 335 заболевших COVID-19 в Киеве.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что об ослаблении карантина можно говорить не раньше мая, ограничительные меры будут продлены после 24 апреля.

При этом заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко допускает ослабление карантина после 24 апреля.

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