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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
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Все про:карантин (2711) Киевская область (1934) COVID-19 (3492) коронавирус (2114) Володин Василий (7)

 Карантин может продлиться до осени, - и.о. главы Киевской ОГА Володин

Если люди не будут придерживаться ограничений из-за коронавируса, карантин может продлиться до осени. На выходных в Киевской области могут максимально ограничить передвижение людей.

Об этом заявил на брифинге и.о. главы Киевской ОГА Василий Володин, информирует Цензор.НЕТ.

"Соблюдение строгого карантинного режима и санитарно-гигиенических правил - лучшая профилактика заболевания коронавирусом. Также напоминаю, что в субботу и воскресенье в области, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения. Прошу в эти дни не выходить из дома. Если вы это сделаете - то ситуацию удержим и начнем выходить из карантина уже в мае этого года. В противном случае - есть риски, что карантин будет продолжаться до осени", - сказал Володин.

Читайте на Цензор.НЕТ: Киевщина готовится к пику эпидемии коронавируса, который ожидается в 20-х числах апреля, - ОГА

На данный момент в Киевской области подтверждено 133 случая коронавируса. Еще 335 заболевших COVID-19 в Киеве.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что об ослаблении карантина можно говорить не раньше мая, ограничительные меры будут продлены после 24 апреля.

При этом заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко допускает ослабление карантина после 24 апреля.

Также на Цензор.НЕТ: Семейная пара умерла в одну ночь от коронавируса на Львовщине, - заммэра Львова Сличная

Источник: https://censor.net.ua/n3187948
 
 
 Топ комментарии
 
Вообще долбоебы. На что люди жить будут и чем платить за комуналку.
Зе-придурки таки хотят устроить дефолт прикрываясь вирусом
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Яка курва замість дезинфекту розпилила над ОГА наркоту?!
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Не, просто надеются как янык, что их пронесет.
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тут срок максимальный до первых дней лета и все, дальше не за что кушать будет
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ТЕРПЕТЬ НЕНАВИЖУ ЭТОГО МУДОЗВОНА....
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и это очень радужные перспективы.
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так админ сойдет? иногда бес матов не могу из-за происходящего
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за кофием что бы я успел написать что я думаю
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Уж не в то ли направление, куда посылают с чувством, толком и расстановкой в запале эмоций? Карантин може тривати до осені, - в.о. голови Київської ОДА Володін - Цензор.НЕТ 7263
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Вообще долбоебы. На что люди жить будут и чем платить за комуналку.
Зе-придурки таки хотят устроить дефолт прикрываясь вирусом
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Карантин уйдёт,а вот масочный режим и больше двух не собираться уйдут только тогда,когда найдут вакцину .То есть долго.
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Вакцины (даже при том что разработали несколько вариантов и уже протестировали на животных) не будет еще как минимум 1-1.5 года!!!
Пока все не переболеют и болезнь перейдет в разряд обычных ОРЗ, эпидемия не закончится. Карантин нас не спасает, а лишь растягивает болячку во времени снижая нагрузку на больницы. Любое окончание карантина при снижении количества новых заболевших, при том, что большая часть населения не переболела этой хренью приведет к новой вспышке заболевания (Лето с его повышенной температурой, правда может затормозить болячку)
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Если министры поделятся зарплатами и выделят по штуке евро продержимся.
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Карантин буде до початку дефолту, а далі...
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параші теж не буде, сибір точно перестане годувати нахлібників з москви Карантин може тривати до осені, - в.о. голови Київської ОДА Володін - Цензор.НЕТ 1030
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Сибір буде під Китаєм у всіх випадках!
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Яка курва замість дезинфекту розпилила над ОГА наркоту?!
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ага, и так пока не найдут лекарство Карантин може тривати до осені, - в.о. голови Київської ОДА Володін - Цензор.НЕТ 5919
Кстати, вроде вченіе говорили шо там у ковида есть фишечки от спида. Так вот исходя из єтого лекарство могут не найти и вовсе...
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ВИЧ вставки, как говорят индусы - шедевр вирусной индустрии, на изобретение этой заразы потрачено много времени и средств, легко распространяется людьми и животными.
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Сейчас, в это трудное для страны время, нужно не обсуждать решения Лидера, Партии и Правительства, а максимально сплотиться рассредоточиться и самоизолироваться!
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может и до зимы. щас на паску все ринутся христосоваться. через пару недель после неё - новая волна инфицированных. потом тройця. через пару недель после неё - следующая. а там на носу спас, покрова,......
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И вишенкой на торте станет день Независиости. Главзебил очолит парад, позовет патарочей: алана бадоева, марув и других дегенератов, и будет петь оды пуйлу и лобызать на пианине прямо на Майдане Незалежности Карантин може тривати до осені, - в.о. голови Київської ОДА Володін - Цензор.НЕТ 5985 Карантин може тривати до осені, - в.о. голови Київської ОДА Володін - Цензор.НЕТ 4095
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а все светские празднования пойдут поддержкой числа заразившихся, в период угасания заболеваний меж религиозными )
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Да давайте продлил ещё года на четыре, на все правление зелёной шмаркли, чего уж там.
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если так то давайте продлим пока я не выйду на пенсию, ну и шоб еще и стаж ишел и бабки капали пока я на карантине, тогда все ок и норм, я согласен Карантин може тривати до осені, - в.о. голови Київської ОДА Володін - Цензор.НЕТ 9759
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Это жестко! Надо придумывать решения, как здоровых людей оградить от зараженных и чтобы людей автобусы забирали с под дома на работу и обратно и создать еще магазины на работе, чтобы люди там скупались. Нужно придумывать какие то такие меры, чтобы экономика работала хоть как то!
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Не ************, а ****************.
Извините за сквернословие.
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если карантин вы продлите до осени то будете все висеть на столбах
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неа.. до осени вас Зеублюдков отправят уже в расход !!!
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Стало відомо скільки мільйонер ЗЕленскі виділив власних коштів на допомогу людям і боротьбу з епідемією.https://ic.pics.livejournal.com/.../213425/213425_900.jpg252395
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фонд зелупы перевел ноль целых ноль десяты, даже по ссылке не буду переходить и так понятно Карантин може тривати до осені, - в.о. голови Київської ОДА Володін - Цензор.НЕТ 6732
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Та давайте вже на цілий рік.Можна під шумок,що завгодно робити з Україною і всі збитки списати на вірус.
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Таких володиных в Африку каннибалам продадим.
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А почему не законным карантином влати преступно нарушают Конституцию?
Статья 43. Каждый имеет право на труд, что включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно избирает или на который свободно соглашается.
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КАрантин ослабнет скоро,но совсем уйдёт,только после появления вакцины.То есть год-два.А пока пика нет,трупы на улицах не валяются.Если население не одумается, не оденет маски и не начнёт мыть руки после туалета,короновирус не победить.Кличко для этого обещает не отключать горячую воду.
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