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 15 украинцев возвращаются в Украину из США, - посольство. ФОТОрепортаж

15 украинских граждан возвращаются в Украину из США чартерным самолетом американской авиакосмической компании "Нортроп Грумман".

Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня из Вашингтонского международного аэропорта "Даллес" отбыли 15 граждан, которых американская авиакосмическая компания "Нортроп Грумман" по договоренности с посольством любезно согласилась вернуть в Украину", - говорится в сообщении. Украинцы застряли в США из-за карантинных ограничений.

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В посольстве уточнили, что компания "Нортроп Грумман" уже несколько лет сотрудничает с украинским космическим бюро и в апреле планировала отправлять чартер, чтобы забрать из Украины в США украинских конструкторов, которые помогают в рамках проекта по созданию ракеты-носителя "Антарес", который каждые полгода доставляет груз на Международную космическую станцию.

"Для нас это также прекрасная возможность напомнить, что программа "Защита", инициированная МИД Украины, действует. Специальный самолет имел ограниченное количество мест и забрал только тех граждан, которые отправились на программу в посольство Украины в США и требовали неотложной медицинской, финансовой или бытовой помощи", - отметили украинские дипломаты.

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15 украинцев возвращаются в Украину из США, - посольство 05
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15 украинцев возвращаются в Украину из США, - посольство 08

Источник: https://censor.net.ua/n3187944
 
 
 Топ комментарии
 
Welcome, нам как раз не хватет инфицированных в Николаеве 15 украинцев возвращаются в Украину из США, - посольство - Цензор.НЕТ 2110
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Скорее всего, у них там нет медицинской страховки, и, если что, будут платить по несколько тыс. дол. в день.
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Welcome, нам как раз не хватет инфицированных в Николаеве
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так поселите их в бруклине.
там еще есть пара свободных коробок от телевизора.
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хотя там есть пара чуваков, которые в коробку не влезут.
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Скорее всего, у них там нет медицинской страховки, и, если что, будут платить по несколько тыс. дол. в день.
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ну тут то страховка їх не спасе точно ...
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схоже, що маленький білявий хлопчик єдиний, хто розуміє в яку халепу вони вляпались
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Предлагаю по 1 человеку на область может кому и повезет, пронесет.
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Это начало конца украинской космонавтики!
В смысле - заканчивается конец и начинается начало.
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а можна я на місце когось з них туди полечу?? якщо вже місця позвільнялись
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Охренеть... Если Вы помните,недавно был очередной двенадцатый,турнир среди ветеранов мира,в столице козлостана. Все предыдущие одиннадцать турниров "выиграли" рассеяне,а на этот раз ветераны мира заупрямились и не захотели сдать финальный матч с козлами.Причем один из самых активных был John Arne Riise бывший игрок Ливерпуля,который в знак протеста увел команду ветеранов мира с поля.Потом вернулись,но они так и не сдали матч и сборная игроков мира выиграли этот финал. Вот. А сегодня ночью Ризе,взял свою дочку,чтобы отвезти ее домой,и по дороге попал в автокатастрофу (что то помешало ему на дороге) и оба находятся в больнице. Правда офигенное совпадение?
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