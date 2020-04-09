EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  2174  15
Материалы по теме:
Все про:карантин (2711) продукты (1374) цены (2130) Антимонопольный комитет (376) COVID-19 (3492) коронавирус (2114)

 Сети супермаркетов снизят торговую наценку на продукты либо полностью откажутся от нее, - глава Киевского теротделения АМКУ Хмельницкий

Во исполнение рекомендаций АМКУ крупнейшие торговые сети снижают наценку на продукты первой необходимости.

Об этом сообщил глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, информирует Цензор.НЕТ.

Так, снизить торговую наценку на продукты первой необходимости согласились сети NOVUS, "Ашан", METRO, "Сильпо", BILLA, "АТБ-Маркет", VARUS, "ЭКО маркет", "Велика Кишеня", "Велмарт". В то же время некоторые из перечисленных сетей вообще согласились убрать торговую наценку на товары.

"Речь идет об отдельных позициях по таким товарам как мука, свекла, капуста, картофель, морковь, различные крупы (в частности гречка), лук, сахар, масло, макаронные изделия, молоко и яйца", - сообщил Хмельницкий.

Соответствующие рекомендации снизить торговую наценку АМКУ этим сетям супермаркетов 8 апреля в ответ на стремительное подорожание продуктов после введения карантина.

"Что касается расследования дела по признакам антиконкурентных согласованных действий по одновременному повышению цен на продукты первой необходимости в Киеве и области, то оно продолжается, проводится анализ полученной информации и уже есть определенные наработки", - добавил глава киевского отделения АМКУ.

В частности, Антимонопольный комитет опрашивает поставщиков продуктов (их около 40) о завышении цен. Результаты расследования планируют получить уже в мае 2020 года.

Читайте также: Сети АЗС готовы снижать стоимость бензина и дизельного топлива, - АМКУ

Сети супермаркетов снизят торговую наценку на продукты либо полностью откажутся от нее, - глава Киевского теротделения АМКУ Хмельницкий 01
Сети супермаркетов снизят торговую наценку на продукты либо полностью откажутся от нее, - глава Киевского теротделения АМКУ Хмельницкий 02

Источник: https://censor.net.ua/n3187942
 
 
 Топ комментарии
 
ЗП буде антимонопольний платити працівникам, якщо націнка 0? Сети супермаркетов снизят торговую наценку на продукты либо полностью откажутся от нее, - глава Киевского теротделения АМКУ Хмельницкий - Цензор.НЕТ 3057
 показать весь комментарий
 
Имбирь уже смотрит на биткоин как на гавно Сети супермаркетов снизят торговую наценку на продукты либо полностью откажутся от нее, - глава Киевского теротделения АМКУ Хмельницкий - Цензор.НЕТ 4242
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ЗП буде антимонопольний платити працівникам, якщо націнка 0?
 показать весь комментарий
 
 
зелибобы любят пиариться за чужой счет
 показать весь комментарий
 
 
достаточно наценку понизить, так на необходимое содержание бизнеса
 показать весь комментарий
 
 
Ну так отлично! В пик закупок взвинтили. Получили сверхприбыль, а теперь, когда уже и денег у людей нет на покупки еды можно и папуститься........ уроды..... это уже мородерство или еще нет?
 показать весь комментарий
 
 
Брехня. На приклад- цибуля-18-20 грн, часник -150-180 грн, лимон - за 100грн.
 показать весь комментарий
 
Имбирь уже смотрит на биткоин как на гавно Сети супермаркетов снизят торговую наценку на продукты либо полностью откажутся от нее, - глава Киевского теротделения АМКУ Хмельницкий - Цензор.НЕТ 4242
 показать весь комментарий
 
 
лимон і імбірь фуфло... заварюйте в термосі шипшину з сухофруктами. напій бімба
 показать весь комментарий
 
значить выжмут ее из поставщиков. без хлеба с маслом себя не оставят.
 показать весь комментарий
 
А может сначала надо трухнуть тех, у кого эти сети закупаются, именно там подняли цены или там нельзя, это олигархи и депутаты высшего эшелона? Хотя, о чем я, будут писать, что все снижено, что убрали наценку, но цены будут, как и сейчас каждый день подниматься, дурной труд печатать брехунов политиков каждый день.
 показать весь комментарий
 
а от торговой наценки на маски и антисептики тоже откажутся ?
 показать весь комментарий
 
Кто там снизит не смешите народ власть моральных уродов.
 показать весь комментарий
 
 
Это новый вид разводки, типа теперь они будут "убыточны" и не только не будут платить налоги, а еще требовать "компенсации". На самом деле их реальные доходы сидят в дутой закупочной "стоимости товара", а "надбавка" то для официальной бухотчетности и имлисления налоговм(это помимо того, что у них еще и "левак" есть!
 показать весь комментарий
 
Значит скоро будет голод. Помню, что зеленая шваль тоже начала тявкать, что голода не будет. Вот ща эта тупая шобла полезет в реализацию продуктов и создадут дефицит продуктов.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх