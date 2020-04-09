 Портнов начал войну против генпрокурора Венедиктовой: "Будем настаивать на вручении ей подозрения и обвинительного акта"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Портнова.

В сообщении отмечается: "Друзья, информирую, что мы начали документировать все противоправные действия Ирины Венедиктовой при проведении конкурсов в ГБР. Все незаконные манипуляции произошли в этом ведомстве в декабре-январе. После её отставки с поста Генерального прокурора будем настаивать на вручении ей по этим эпизодам подозрения и обвинительного акта".

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