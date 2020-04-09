 Портнов начал войну против генпрокурора Венедиктовой: "Будем настаивать на вручении ей подозрения и обвинительного акта"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Портнова.
В сообщении отмечается: "Друзья, информирую, что мы начали документировать все противоправные действия Ирины Венедиктовой при проведении конкурсов в ГБР. Все незаконные манипуляции произошли в этом ведомстве в декабре-январе. После её отставки с поста Генерального прокурора будем настаивать на вручении ей по этим эпизодам подозрения и обвинительного акта".
А гадючина ще й на неї сича-а-ала...
(с) українська народна пісня, так би мовити...
1. Это спектакль для лохов, чтоб продемонстрировать, что Венедиктова якобы не зависит от Портнова. .
2. Этот урод постоянно говорит "мы подаем", "мы расследуем" и т.д. Кто такие "мы", интересно? Это рыги со слугами? Или рыги с кацапами? Или все вместе? Что это за портновская инициативная группа по уничтожению всего украинского?
Або що може українофоб Авакян цього не велить своїм нібито патріотам націоналістам але дуже сильно схожим на тітушек за замовленням виходить ворогів України..