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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Портнов (527) Венедиктова (109)

 Портнов начал войну против генпрокурора Венедиктовой: "Будем настаивать на вручении ей подозрения и обвинительного акта"

Замглавы АП времен Януковича Андрей Портнов, заявил, что "начинает войну" против Генпрокурора Венедиктовой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Портнова. 

В сообщении отмечается: "Друзья, информирую, что мы начали документировать все противоправные действия Ирины Венедиктовой при проведении конкурсов в ГБР. Все незаконные манипуляции произошли в этом ведомстве в декабре-январе. После её отставки с поста Генерального прокурора будем настаивать на вручении ей по этим эпизодам подозрения и обвинительного акта".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова открыла уголовное производство против Порошенко. Адвокаты заявляют, что это попытка дискредитировать Верховный Суд на фоне развития "дела Привата"

Источник: https://censor.net.ua/n3187940
 
   
 Топ комментарии
 
Я хренею с этого зверинца Портнов начал войну против генпрокурора Венедиктовой: "Будем настаивать на вручении ей подозрения и обвинительного акта" - Цензор.НЕТ 7014
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Надо Портнова парковать на НАРЫ ,пока опять не сбежал ... Портнов начал войну против генпрокурора Венедиктовой: "Будем настаивать на вручении ей подозрения и обвинительного акта" - Цензор.НЕТ 4546
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Ой що гадюку та жабунька коха-а-ала,
А гадючина ще й на неї сича-а-ала...

(с) українська народна пісня, так би мовити...
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Лять, почему нормальные люди должны наблюдать эти ролевые игры...
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По этому поводу есть две мысли:
1. Это спектакль для лохов, чтоб продемонстрировать, что Венедиктова якобы не зависит от Портнова. .
2. Этот урод постоянно говорит "мы подаем", "мы расследуем" и т.д. Кто такие "мы", интересно? Это рыги со слугами? Или рыги с кацапами? Или все вместе? Что это за портновская инициативная группа по уничтожению всего украинского?
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Сейчас здесь начнется массовое раздвоение личностей!
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Эх, поменять бы Венедиктову на Сакварелидзе. Вот бы Портнов тогда обрадовался...
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тока хотел сказать а тут уже до меня написали, типа вот какая она мАлАдец
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Ну як вам цирк? Вони усіх нас вважають за нєдаумкофф? Всіх не всіх, а 73 відсотки. Це їхні улюбленці. Й це для них шоу.
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Портнов должен сидеть в тюрьме за гос измену! есть пленки с Глазьевым, на которых четко виден состав преступления - статьи 111. гос измена! карается на 15 лет тюрьмы! Портнова на нары гниду!!!
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Хіба тільки він? Зараз набіжать звідусіль та будуть лайно лити,аби відволікати від нагальних справ!
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Как - то "нетрадиционно" он начал... А пригрозить тарарахнуть ее в рабочий рот!? А прочие.... излишества!?
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Винокдитова біс з нею вона недалеко відкаталась від Портняги лютого ворога України. Але куди поділися наші хоробрі яскраві українські націоналісти, загони нац- дружин? І що вони і далі продовжують переслідувати "Свинарчука" ? Але кремлівський холуй найлютіший ворог України Портняга незрівнянний з "Свинарчуком " він несамовито розперезався і повністю безкарно своїми злочинними діями просто знищує територіальну цілісність і суверенітет Української держави. Добре видно що вже треба терміново притому жорстко брати за продажну шкуру цього проклятого зрадника кремлівського яничара Портнягу ...
Або що може українофоб Авакян цього не велить своїм нібито патріотам націоналістам але дуже сильно схожим на тітушек за замовленням виходить ворогів України..
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Дворняга, сбежавший с цепи зэка-шапкокрада, не адекватно на всех бросается, и до сих пор его никто не проверил на бешенство, а зря, симптомы очевидные.
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