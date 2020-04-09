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 Не больше 10 человек, и все в масках, - Минкультуры опубликовало рекомендации по пасхальным богослужениям

Министерство культуры и информационной политики Украины обнародовало рекомендации относительно пасхальных богослужений в период карантина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства.

Минкультуры просит священнослужителей максимально придерживаться официально введенных правительством Украины правил карантина.

"В храмах, в соответствии с утвержденными Правительством рекомендациями, не может находиться больше, чем 10 человек: священнослужителей, которые осуществляют священнодействие, и членов клира и причта, без которых это служение не может произойти", — сказано в сообщении.

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Всех присутствующих в храме просят надевать маски и соблюдать дистанцию друг от друга, исходя из того, что на одного человека должно приходиться не менее 5 квадратных метров храма.

Освящение пасок в Минкульте предлагают организовать в пекарнях или магазинах. В сельской местности священникам предлагается делать это отдельно в каждом дворе, при этом хозяева должны находиться в 1,5-2 метрах от священнослужителя.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187939
 
 
 Топ комментарии
 
Я не очень понимаю: Предприятие закрыть на карантин - это на раз, а попов от кормушки оттащить у зели как-то не получается.
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Якщо введені карантинні заходи - то скрізь і без вибірковості, молитись можна і вдома.
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ну коли косить чума, то можна трішки притримати свої свободи при собі і пересидіти дома ради свого ближнього
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Я не очень понимаю: Предприятие закрыть на карантин - это на раз, а попов от кормушки оттащить у зели как-то не получается.
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Пане , то не кормушка, а велике християнське свято. Якщо Ви невіруючий, то це Ваші проблеми.
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Вот те на. И в чём же конкретно моя проблема?
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богослужений\\\\\\\\\\\

если что, "бог" - это профессия.
так шо веруны - х.з. какому именно богу камлают. мантры то.
и это реально, сожгут меня еще за это Не больше 10 человек, и все в масках, - Минкультуры опубликовало рекомендации по пасхальным богослужениям - Цензор.НЕТ 8446
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Да кому ты надо, озабоченный. Сам себя по пьяни не сожги.
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Якщо введені карантинні заходи - то скрізь і без вибірковості, молитись можна і вдома.
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Оля , есть понятие свободы совести. Твоя свобода совести велит тебе дома молиться, но не должна указывать, где молиться мне. Это решает моя свобода совести.
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ну коли косить чума, то можна трішки притримати свої свободи при собі і пересидіти дома ради свого ближнього
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Пошла со своей совестью в жопу .Молись где хочешь .Заразу не разноси .Сектанка .
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Може на тебе вже й не можна протокола на 17К виписувать? Ти диви держава в державі.
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Це- те саме, що записати - Що групове згвалтування не є злочитном, якщо згвалтували не більше чотирьох і всі гвалтівники були в ган...нах
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А каким боком Министерство культуры и информационной политики относится к религии ? Охренели совсем? Ваша вотчина -- Сваты и 95-й квартал.Источник: https://censor.net.ua/n3187939
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Ложила кацапская секта и на рекомендации и на народ и на Украину .
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В цій ситуації тепер все якраз залежить від народу.Хто хоче пошукати коронавірус - будь ласка,неси паску святити туди,де народу побільше.Але пам"ятай,що лікувати тебе нічим-вакцини немає.
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А в нашій країні попи що- каста недоторканих? Їх що, не гребьйот постанова Кабміну про карантин? А то маршрутки всі повідміняли, підприємства позакривали, тіпа карантин,більше двох по вулиці ходити не можна,в парках гуляти не можна,а попам- як з гуся вода. А для особливо упоротих нехай по телевізору проповіді читають.
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вообще-то толпа хорошо управляется. но не в этом случае. все рекомендации здесь просто до лампочки.
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