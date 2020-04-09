 Правки разных нардепов к "антиКоломойскому" законопроекту имеют одинаковую структуру, оформление и шрифты: магия синхронизации, - нардеп "Голоса" Железняк. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы налогового комитета ВР Ярослав Железняк ("Голос"), передает Цензор.НЕТ.

"Как первый заместитель Комитета, официально обратился в Секретариат с просьбой предоставить мне правки коллег к законопроекту 2571-д (закон о банках). Хочу заранее изучить позицию и подготовиться к рассмотрению во втором чтении. И тут случайно обратил внимание на то, насколько похоже оформления поправок не только у разных коллег, но даже из разных фракций, которые подали наибольшее количество правок. Я конечно верю в то, что может быть совпадение, но так чтобы и оформления (оно не регламентируется) и шрифты и структура изложения ... магия синхронизации, не менее))) Как пруф добавляю скрин начала поправок от коллег. Для открытости нашей работы публикую 5 пакетов поправок (Поляков; Бондарь; Демченко; Черный; Дунда) по этой ссылке, думаю у всех желающих будет возможность их проанализировать самостоятельно", - рассказал нардеп.

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"Вообще большинство поправок, по моему субъективному мнению, имеют сугубо технический характер, но обычно каждый депутат имеет право на них. Вот видно что правки готовились в том числе на первое апреля. Пока самая классная правка: заменить длинное название на простое - Закон Украины "Антиколомойський". Лично буду голосовать за эту правку "За", - добавил Железняк.







