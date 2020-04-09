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 Политика Украины
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 Правки разных нардепов к "антиКоломойскому" законопроекту имеют одинаковую структуру, оформление и шрифты: магия синхронизации, - нардеп "Голоса" Железняк. ДОКУМЕНТ

Поправки народных депутатов к "антиКоломойскому" законопроекту имеют подобную структуру, оформление и даже шрифты.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы налогового комитета ВР Ярослав Железняк ("Голос"), передает Цензор.НЕТ.

"Как первый заместитель Комитета, официально обратился в Секретариат с просьбой предоставить мне правки коллег к законопроекту 2571-д (закон о банках). Хочу заранее изучить позицию и подготовиться к рассмотрению во втором чтении. И тут случайно обратил внимание на то, насколько похоже оформления поправок не только у разных коллег, но даже из разных фракций, которые подали наибольшее количество правок. Я конечно верю в то, что может быть совпадение, но так чтобы и оформления (оно не регламентируется) и шрифты и структура изложения ... магия синхронизации, не менее))) Как пруф добавляю скрин начала поправок от коллег. Для открытости нашей работы публикую 5 пакетов поправок (Поляков; Бондарь; Демченко; Черный; Дунда) по этой ссылке, думаю у всех желающих будет возможность их проанализировать самостоятельно", - рассказал нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правки к "антиКоломойскому" законопроекту до сих пор сводят в таблицу, компьютеры Рады не рассчитаны на такие объемы, - нардеп "Голоса" Железняк

"Вообще большинство поправок, по моему субъективному мнению, имеют сугубо технический характер, но обычно каждый депутат имеет право на них. Вот видно что правки готовились в том числе на первое апреля. Пока самая классная правка: заменить длинное название на простое - Закон Украины "Антиколомойський". Лично буду голосовать за эту правку "За", - добавил Железняк.

Правки разных нардепов к антиКоломойскому законопроекту имеют одинаковую структуру, оформление и шрифты: магия синхронизации, - нардеп Голоса Железняк 01
Правки разных нардепов к антиКоломойскому законопроекту имеют одинаковую структуру, оформление и шрифты: магия синхронизации, - нардеп Голоса Железняк 02
Правки разных нардепов к антиКоломойскому законопроекту имеют одинаковую структуру, оформление и шрифты: магия синхронизации, - нардеп Голоса Железняк 03
Правки разных нардепов к антиКоломойскому законопроекту имеют одинаковую структуру, оформление и шрифты: магия синхронизации, - нардеп Голоса Железняк 04

Источник: https://censor.net.ua/n3187932
 
   
 Топ комментарии
 
Вся магия заключается в том, что правки пишут люди Коломойского, а депутаты - это его куколки. Удивляет, что эти куколки работают на преступника, на которого в США выписан ордер на арест. Вот в чем загадка нашей власти.) Но сколько веревочке не виться..., а США - не лохи и они быстро справляются и не с такими продажными куколками.
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а в нашей стране таких куколок выбирают президентами, шоб только не Порошенко.

Зачем ты его куколку выбрала президентом ?

И тот, кому ты ответила.
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Вся магия заключается в том, что правки пишут люди Коломойского, а депутаты - это его куколки. Удивляет, что эти куколки работают на преступника, на которого в США выписан ордер на арест. Вот в чем загадка нашей власти.) Но сколько веревочке не виться..., а США - не лохи и они быстро справляются и не с такими продажными куколками.
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а в нашей стране таких куколок выбирают президентами, шоб только не Порошенко.

Зачем ты его куколку выбрала президентом ?

И тот, кому ты ответила.
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Так и ежу понятно что это дело рук Порошенко. Ведь банк украли, и это факт. И что бы возбудить лохов и прикрыть свою жпу порох и спустил свою ботоферму на ангела Беню. Сцепились двое ,,голубых воришек,, а вы как лохи друг друга скубете за чубы...Дебилы....
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Как-то странно Порох украл банк, который сейчас находится не у него, а у государства.
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Никакой загадки здесь нет - налицо просто патологическая неспособность к государственному мышлению. Встроиться в чужую систему - всегда пожалуйста, построить свою - никогда.
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зелебобики16000 раз Правки разных нардепов к "антиКоломойскому" законопроекту имеют одинаковую структуру, оформление и шрифты: магия синхронизации, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 1136 слова местами поменяли
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та и так ясно коломой раздал всем что вносить вместе с конвертами... и почему ни одна венедиктова не возбудилась
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её возбуждают только настоящие мужчины: Порошенко, Стерненко...
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порох ту БЕНЕдиктову порвёт ))) как погнул трубу рябокепку)))
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Их руки водила рука одного бога - Бенециона Воплащения Золотого Тельца!
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16 000 поправок содержат 16 200 слов....Уникальное стадо идиотов
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не бреши ...вони стільки слів не знають ...максимум пятдесят й то тридцять на фене
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Знают и Феньку и рюсскае наречие по ней...,в Украiнi феньки нема зовсiм... Правки разных нардепов к "антиКоломойскому" законопроекту имеют одинаковую структуру, оформление и шрифты: магия синхронизации, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 2401
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100500 констатація.
А, може пора вже почати мову, як вирішити це питання, свідомого технічного блокування роботи Ради?
Чи це буде, як безкінечні дебати, з кремлівськими шістками в Раді по газовим угодам 2008-2014 років з «Газпромом»: «В етом дакумєньтє, букву нільзя памєнять !!!», пам'ятаєте?

А Вітренко і Коболєв, 2014-2019, поміняли.
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а хто буде визначати свідоме чи несвідоме ...шахраї які змінюють закони після голосування але перед підписанням Умніковим ?
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Так, як визначили з «Газпромом».
Хай Умніков, проконсультується з Парубієм. А Зєлєнський з Порошенком.
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і шо ...у зраді проблема ...як роздали "слугам" ноутбуки так і друкують всі одним шрифтом ... а "правки" схожі тому що у людей душа за теж саме "болить" ...і оформляють однаково бо існує порядок складання та оформлення документів ...у "трускавці" потрібно було вчитися а не спати на "парах"
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Как-то мне понадобилось зарегистрировать очень много почтовых ящиков. Я написал программу... Естественно выдуманные Ф.И.О и др. был похожи. Программа писала и логи регистрации в почте. Они был оЧЧень похожи... Здесь - то же самое.
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Страна победившей диджитализации: нейросеть клепает поправки к антиколомойскому закону в промышленных масштабах.
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Это вам не что либо как,а как либо что...
Голохвастов.МихайлоСтарицький.За двома зайцями.
Потеряете обох зайцев,идиоты... Правки разных нардепов к "антиКоломойскому" законопроекту имеют одинаковую структуру, оформление и шрифты: магия синхронизации, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 7914
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- Чем отличается проститутка от политика?
- Проститутка не врёт...
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Ну, ще й у розмірах сумми...
Так щоб зразу насосать на дачу...
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ботоферма в ВРаде содержится на монеты и украинского народа и на монеты того,кто тоже свои монеты в этого народа подогнал , теперь же и ботоформерма и хозяин решили еще раз обобрать народ на дефолте...
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Та по відношенню з конвертами Бєні, то таке...На кофе хіба, ті монєти...
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Слово ПОТОП,и туда и назад одинаково...,коронвирус мозга не подлежит исследованию как и мозг...,потому что вещество серое на базаре не продают даже за миллион долларов...
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Вот интересно,беня себе сраку еще подтирает или полностью эту функцию на себя взяли языки зебильных депутатов?
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Поляков это слесарь со средним образованием, который называл себя "антикоррупционером", они все там такое говно, начиная от шабуньки и заканчивая лещенко..
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на это, между прочим, можно и пару статей из УК подобрать..... было бы желание......
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Значит нужно открывать дело на депутатов, которые подали схожие правки
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Вы еще в свойства документа гляньте. Там, скорее всего, с одного компьютера рассылали.
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Как-то не хочется выходить за рамки Конституции, законов, прав человека, но :

пока власть (неважно Майданная или Антимайданная) показательно, с открытым игнорированием воплей о политическом преследовании и т.д. жёстко, я бы даже сказал жестоко не расправится с каким-то подобным случаев циничного издевательства над законом, процедурой, здравым смыслом и достоинством страны, ничего не будет. Но именно не в своих политических или бизнес интересах, а когда имеет место открытое издевательство над страной - общество прочувствует, в правильном ли случае власть это делает. Например, когда всякие бриллиантовые прокуроры по суду восстанавливаются на работе, взыскивая с государства миллионы. Да, процедура, возможно и была нарушена при увольнении - но если тебя пощадили и не посадили (типа откупился), а ты начинаешь наглеть, вместо того, чтобы сделать выводы и тихонько себе ниже травы тише воды жить дальше . . . Вот взять и тупо посадить (в плане свободы) и раздеть (в плане имущества). До нуля и надолго. И без права на УДО или помилование.
И ничего стране за один-два случая демонстрации, что в стране есть власть, не будет.
Ситуации вроде компенсаций ЕСПЧ по Юкосу почему возможны - потому что все понимают, что в россии нарушение прав человека системно и глубинно, что путяру надо стреножить, а его жертв как-то поддержать. С Украиной же будет американская формула : "Да, это сукин сын, но это наш сукин сын". Поэтому Украина имеет шанс - одного крутелика надо публично порвать, неважно кого : бриллиантовый прокурор, Коломойский, Ахметов, Медведчук, Портнов, Кернес, Тимошенко - не в фамилии суть, главное, чтобы никакие связи и влияние не помогли . . . И тогда, хотя этот один и побежит в ЕСПЧ кричать караул, все остальные поймут, что ЕСПЧ - это 7-10 лет. А их ещё надо прожить. И сядут на задницу и будут тихонько-тихонько уважительно к стране себя вести. И разовую репрессию свободолюбивая Украина простит и даже одобрит, мол власть заставила уважать государство.
А так - вечная махновщина.
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Все написаны под диктовку в ресторане Милениум.
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