 Правки разных нардепов к "антиКоломойскому" законопроекту имеют одинаковую структуру, оформление и шрифты: магия синхронизации, - нардеп "Голоса" Железняк. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы налогового комитета ВР Ярослав Железняк ("Голос"), передает Цензор.НЕТ.
"Как первый заместитель Комитета, официально обратился в Секретариат с просьбой предоставить мне правки коллег к законопроекту 2571-д (закон о банках). Хочу заранее изучить позицию и подготовиться к рассмотрению во втором чтении. И тут случайно обратил внимание на то, насколько похоже оформления поправок не только у разных коллег, но даже из разных фракций, которые подали наибольшее количество правок. Я конечно верю в то, что может быть совпадение, но так чтобы и оформления (оно не регламентируется) и шрифты и структура изложения ... магия синхронизации, не менее))) Как пруф добавляю скрин начала поправок от коллег. Для открытости нашей работы публикую 5 пакетов поправок (Поляков; Бондарь; Демченко; Черный; Дунда) по этой ссылке, думаю у всех желающих будет возможность их проанализировать самостоятельно", - рассказал нардеп.
"Вообще большинство поправок, по моему субъективному мнению, имеют сугубо технический характер, но обычно каждый депутат имеет право на них. Вот видно что правки готовились в том числе на первое апреля. Пока самая классная правка: заменить длинное название на простое - Закон Украины "Антиколомойський". Лично буду голосовать за эту правку "За", - добавил Железняк.
Зачем ты его куколку выбрала президентом ?
И тот, кому ты ответила.
А, може пора вже почати мову, як вирішити це питання, свідомого технічного блокування роботи Ради?
Чи це буде, як безкінечні дебати, з кремлівськими шістками в Раді по газовим угодам 2008-2014 років з «Газпромом»: «В етом дакумєньтє, букву нільзя памєнять !!!», пам'ятаєте?
А Вітренко і Коболєв, 2014-2019, поміняли.
Хай Умніков, проконсультується з Парубієм. А Зєлєнський з Порошенком.
Голохвастов.МихайлоСтарицький.За двома зайцями.
Потеряете обох зайцев,идиоты...
- Проститутка не врёт...
Так щоб зразу насосать на дачу...
Зуб даю...
пока власть (неважно Майданная или Антимайданная) показательно, с открытым игнорированием воплей о политическом преследовании и т.д. жёстко, я бы даже сказал жестоко не расправится с каким-то подобным случаев циничного издевательства над законом, процедурой, здравым смыслом и достоинством страны, ничего не будет. Но именно не в своих политических или бизнес интересах, а когда имеет место открытое издевательство над страной - общество прочувствует, в правильном ли случае власть это делает. Например, когда всякие бриллиантовые прокуроры по суду восстанавливаются на работе, взыскивая с государства миллионы. Да, процедура, возможно и была нарушена при увольнении - но если тебя пощадили и не посадили (типа откупился), а ты начинаешь наглеть, вместо того, чтобы сделать выводы и тихонько себе ниже травы тише воды жить дальше . . . Вот взять и тупо посадить (в плане свободы) и раздеть (в плане имущества). До нуля и надолго. И без права на УДО или помилование.
И ничего стране за один-два случая демонстрации, что в стране есть власть, не будет.
Ситуации вроде компенсаций ЕСПЧ по Юкосу почему возможны - потому что все понимают, что в россии нарушение прав человека системно и глубинно, что путяру надо стреножить, а его жертв как-то поддержать. С Украиной же будет американская формула : "Да, это сукин сын, но это наш сукин сын". Поэтому Украина имеет шанс - одного крутелика надо публично порвать, неважно кого : бриллиантовый прокурор, Коломойский, Ахметов, Медведчук, Портнов, Кернес, Тимошенко - не в фамилии суть, главное, чтобы никакие связи и влияние не помогли . . . И тогда, хотя этот один и побежит в ЕСПЧ кричать караул, все остальные поймут, что ЕСПЧ - это 7-10 лет. А их ещё надо прожить. И сядут на задницу и будут тихонько-тихонько уважительно к стране себя вести. И разовую репрессию свободолюбивая Украина простит и даже одобрит, мол власть заставила уважать государство.
А так - вечная махновщина.