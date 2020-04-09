 Главный санврач Ляшко опроверг информацию о ДТП в Николаеве: Машина не моя, в автомобиле меня не было, как раз давал интервью журналистам

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Прошу не распространять ложную информацию о ДТП. Машина не моя. Меня в автомобиле во время ДТП также не было. Именно в это время давал интервью журналистам", - отметил Ляшко.

По его словам, он с коллегами продолжает проверять как в Николаевской области работают все алгоритмы.

"Мы не сообщаем областям о наших планах визитов. Выбираем учреждения на месте с учетом мнений и пожеланий медиков", - добавил он.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что вирусологи изучат феномен Николаевской области, в которой не зафиксировано ни одного случая COVID-19.

Сегодня Ляшко приехал в Николаев, чтобы разобраться, почему в области нет коронавируса.

Позже местные СМИ сообщили, что автомобиль главного санврача Украины врезался в микроавтобус журналистов в Николаеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нарушений при тестировании на COVID-19 на Николаевщине нет, тесты делают правильно, - Ляшко