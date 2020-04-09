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Все про:ДТП (6087) Николаевская область (955) опровержение (156) Ляшко Виктор (228)

 Главный санврач Ляшко опроверг информацию о ДТП в Николаеве: Машина не моя, в автомобиле меня не было, как раз давал интервью журналистам

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко опроверг информацию о ДТП с участием его автомобиля в Николаеве.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Прошу не распространять ложную информацию о ДТП. Машина не моя. Меня в автомобиле во время ДТП также не было. Именно в это время давал интервью журналистам", - отметил Ляшко.

По его словам, он с коллегами продолжает проверять как в Николаевской области работают все алгоритмы.

"Мы не сообщаем областям о наших планах визитов. Выбираем учреждения на месте с учетом мнений и пожеланий медиков", - добавил он.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что вирусологи изучат феномен Николаевской области, в которой не зафиксировано ни одного случая COVID-19.

Сегодня Ляшко приехал в Николаев, чтобы разобраться, почему в области нет коронавируса.

Позже местные СМИ сообщили, что автомобиль главного санврача Украины врезался в микроавтобус журналистов в Николаеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нарушений при тестировании на COVID-19 на Николаевщине нет, тесты делают правильно, - Ляшко

Главный санврач Ляшко опроверг информацию о ДТП в Николаеве: Машина не моя, в автомобиле меня не было, как раз давал интервью журналистам 01

Источник: https://censor.net.ua/n3187928
 
 
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Ляшко был в госпитале на Намыве а надо было ехать в инфекционку ...
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Ага і заїхати на нафтобазу та порт, подивитись як там коронуються антивіруси.
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Ляшко поехал в Николаевскую обл. узнать почему там нет вируса.. И тут же "покушение".. Скрывают корабелы мать ити что то...
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"Стоит отметить, что на «Volkswagen» привезли главного санврача Виктора Ляшко. В тот момент (в момент подъезда к лабораторному центру, - ред.) за рулем легковушки был заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Трайтли, который сопровождал Ляшко. А на микроавтобусе, который зацепила легковушка, приехали журналисты канала «NEWSONE»."

Главный санврач Ляшко опроверг информацию о ДТП в Николаеве: Машина не моя, в автомобиле меня не было, как раз давал интервью журналистам - Цензор.НЕТ 7356
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