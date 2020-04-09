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 Нарушений при тестировании на COVID-19 на Николаевщине нет, тесты делают правильно, - Ляшко

Контрольные исследования образцов больного пневмонией в Николаевской области в независимой лаборатории, которые были отобраны, чтобы убедиться в правильности алгоритма действий местных медиков, совпали с заключениями николаевских специалистов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время брифинга 9 апреля сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который приехал с инспекцией в Николаев.

"Накануне моего визита в Николаев мы провели своеобразную спецоперацию. Отобрали образцы больного пневмонией человека и отправили их на исследование за пределы области. Заключения совпали с теми, которые сделали местные специалисты, - тесты отрицательные", - сказал Ляшко.

По его словам, цель его визита - проверить алгоритмы действий на территории Николаевской области, чтобы понять, все ли работает правильно, или есть какой-то сбой, который не позволяет выявить больных коронавирусом.

"Мы посмотрели как заседает оперативный штаб и ознакомились с работой вирусологической лаборатории, которая сегодня имеет возможность делать до 500 ПЦР в сутки. Сейчас увиденное меня удовлетворило", - сказал Ляшко.

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Он также сказал, что посетит больницы, которые определены опорными для приема больных с коронавирусом, в первую очередь, - это областной центр инфекционных болезней, ознакомится с уровнем обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты, аппаратами искусственной вентиляции легких и др.

В завершение визита планируется провести встречу с руководством области, чтобы подсказать им, что нужно модернизировать, что поправить, чтобы быть полностью готовы к возможному приему больных.

Что касается общих выводов о состоянии готовности области к борьбе с коронавирусом, то они будут сделаны позже, после комплексного обследования и изучения ситуации.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что вирусологи изучат феномен Николаевской области, в которой не зафиксировано ни одного случая COVID-19.

Сегодня Ляшко приехал в Николаев, чтобы разобраться, почему в области нет коронавируса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187925
 
 
 Топ комментарии
 
Николаев ЛУЧШИЙ ГОРОД на земле !!! СЛАВА НИКОЛАЕВУ И НИКОЛАЕВЦАМ !!! Нарушений при тестировании на COVID-19 на Николаевщине нет, тесты делают правильно, - Ляшко - Цензор.НЕТ 676
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столица плавно переходит в николаев.
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Делают правильно, теперь, так же правильно будут делать по всей Украине.
Тех, кто будет отклоняться от нового правильного алгоритма тестирования, снимут с должности
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Зачем Ляшко туда ездил? Я думала он найдет причину почему там люди не болеют и опыта наберется для всей Украины, а он только тестирование проверил и все. Эффективность поездки ноль.
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Так он и набрался опыта, теперь по всей Украине подкорректируют алгоритм тестирования и болезнь сразу пойдет на спад.
Авации, занавес, ....Клоун 5 раз выходит на бис, "Дякую, дуже дякую. Да это моя заслуга"
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берите пробы воды, грунта и воздуха , берите анализы крови .. ищите что сопуствует
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берите, шо хотите,

только коробки с тестами не распаковывайте !!!
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Даёшь лагеря для беженцев в Николаевской области! Быстро посчитать, сколько амеров и итальянцев туда влезет. Не будет у нас никакого падения экономики.
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столица плавно переходит в николаев.
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значит в остальных областях неправильно Нарушений при тестировании на COVID-19 на Николаевщине нет, тесты делают правильно, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5942
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в остальных областях какого-то хрена полезли распаковывать коробки с тестами
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нафига им модернизировать если больных нет - не трогай то что работает
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Николаев ЛУЧШИЙ ГОРОД на земле !!! СЛАВА НИКОЛАЕВУ И НИКОЛАЕВЦАМ !!! Нарушений при тестировании на COVID-19 на Николаевщине нет, тесты делают правильно, - Ляшко - Цензор.НЕТ 676
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Давайте Вбивці статистику смертей Нарушений при тестировании на COVID-19 на Николаевщине нет, тесты делают правильно, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3763 Нарушений при тестировании на COVID-19 на Николаевщине нет, тесты делают правильно, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3763
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За счет теплой зимы и практически полного отсутствия ОРЗ (пневмоний в частности), количество смертей от короновируча перекрывается снижением смертей от ОРЗ - статистика смертей будет приблизительно такой же (хотя без короновируса должна быть в разы ниже).
Они уже отрапортовали, что по сравнению с прошлым годом снизилось количество пневмоний, а значит карантин дает результаты (теплая зима как бы непричем)
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Николаевская область какой-то райский заповедник,похоже,что все люди там праведники и их сам Бог оберегает.А может быть причина в другом,там не раскручивают эту истерию,и всех умерших считают,как больных от обычного гриппа.
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Отобрали образцы больного пневмонией человека и отправили их на исследование за пределы области. Заключения совпали с теми, которые сделали местные специалисты, - тесты отрицательные", - сказал Ляшко. Источник: https://censor.net.ua/n3187925

Надо было сделать наоборот - гарантировано положительные результаты тестов проверить в Николаеве...
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Во,засада,в Николаеве на масках поднять бабло не дают
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.. и это эти кадры возглавляют борьбу с вирусом короны!?... да..нам писда.. Порушень під час тестування на COVID-19 на Миколаївщині немає, тести роблять правильно, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1555
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