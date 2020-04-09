 Нарушений при тестировании на COVID-19 на Николаевщине нет, тесты делают правильно, - Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время брифинга 9 апреля сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который приехал с инспекцией в Николаев.

"Накануне моего визита в Николаев мы провели своеобразную спецоперацию. Отобрали образцы больного пневмонией человека и отправили их на исследование за пределы области. Заключения совпали с теми, которые сделали местные специалисты, - тесты отрицательные", - сказал Ляшко.

По его словам, цель его визита - проверить алгоритмы действий на территории Николаевской области, чтобы понять, все ли работает правильно, или есть какой-то сбой, который не позволяет выявить больных коронавирусом.

"Мы посмотрели как заседает оперативный штаб и ознакомились с работой вирусологической лаборатории, которая сегодня имеет возможность делать до 500 ПЦР в сутки. Сейчас увиденное меня удовлетворило", - сказал Ляшко.

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Он также сказал, что посетит больницы, которые определены опорными для приема больных с коронавирусом, в первую очередь, - это областной центр инфекционных болезней, ознакомится с уровнем обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты, аппаратами искусственной вентиляции легких и др.

В завершение визита планируется провести встречу с руководством области, чтобы подсказать им, что нужно модернизировать, что поправить, чтобы быть полностью готовы к возможному приему больных.

Что касается общих выводов о состоянии готовности области к борьбе с коронавирусом, то они будут сделаны позже, после комплексного обследования и изучения ситуации.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что вирусологи изучат феномен Николаевской области, в которой не зафиксировано ни одного случая COVID-19.

Сегодня Ляшко приехал в Николаев, чтобы разобраться, почему в области нет коронавируса.

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