 Семейная пара умерла в одну ночь от коронавируса на Львовщине, - заммэра Львова Сличная

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время брифинга сообщила заместитель городского головы по гуманитарным вопросам, руководитель городского штаба по принятию оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции COVID-2019 Галина Сличная.

"Женщина находилась в первой городской клинической больнице имени Князя Льва. В субботу ей стало хуже. Когда тест подтвердил, что у нее коронавирус, ее перевели в инфекционную больницу", - рассказала Сличная.

Этой же ночью в этой же больнице умер и ее муж.

"Ему также было плохо и его госпитализировали в инфекционную больницу. Ему тоже сделали ПЦР-анализ. Но он умер еще до того, как пришли результаты анализов", - сказала она, добавив, что эти лица контактировали с больными коронавирусом.

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По данным начальника управления здравоохранения львовского горсовета Владимира Зуба, которые обнародовала пресс-служба городского совета, 58-летняя женщина находилась на аппарате ИВЛ. У пациентки имелись сопутствующие заболевания, онкология. У мужа была пневмония. В больницу он поступил с подозрением на COVID.