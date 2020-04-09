 Семейная пара умерла в одну ночь от коронавируса на Львовщине, - заммэра Львова Сличная

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время брифинга сообщила заместитель городского головы по гуманитарным вопросам, руководитель городского штаба по принятию оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции COVID-2019 Галина Сличная.
"Женщина находилась в первой городской клинической больнице имени Князя Льва. В субботу ей стало хуже. Когда тест подтвердил, что у нее коронавирус, ее перевели в инфекционную больницу", - рассказала Сличная.
Этой же ночью в этой же больнице умер и ее муж.
"Ему также было плохо и его госпитализировали в инфекционную больницу. Ему тоже сделали ПЦР-анализ. Но он умер еще до того, как пришли результаты анализов", - сказала она, добавив, что эти лица контактировали с больными коронавирусом.
По данным начальника управления здравоохранения львовского горсовета Владимира Зуба, которые обнародовала пресс-служба городского совета, 58-летняя женщина находилась на аппарате ИВЛ. У пациентки имелись сопутствующие заболевания, онкология. У мужа была пневмония. В больницу он поступил с подозрением на COVID.
"не все ли равно ?"
Зеленский
цель - чтоб цифра заболевших была меньше.
дополнительная цель - экономить тесты, ибо боятся, что когда "слуги", высокие менты и артисты квартала начнут укладываться штабелями, тестов может не хватить.
А быдлос не жалко - 73% простят своему избраннику все.
этого, а потом было уже поздно. Умер от простой пневмонии. Творится что-то неладное в стране.
да вы что, неужели ?
а год назад ДЕ БУЛИ ВАШІ ОЧІ ?
При януковичі ситуації ще набагато більше усогубилась.
Ну а при теперішньому недорозімінні взагалі нема про що казати.
тесты стараются делать как можно меньше.
иначе нардепам от "слуг" может не хватить.
Просто скотство какое-то...