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 Семейная пара умерла в одну ночь от коронавируса на Львовщине, - заммэра Львова Сличная

На Львовщине от коронавируса в одну ночь умерли супруги из Жолковского района.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время брифинга сообщила заместитель городского головы по гуманитарным вопросам, руководитель городского штаба по принятию оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции COVID-2019 Галина Сличная.

"Женщина находилась в первой городской клинической больнице имени Князя Льва. В субботу ей стало хуже. Когда тест подтвердил, что у нее коронавирус, ее перевели в инфекционную больницу", - рассказала Сличная.

Этой же ночью в этой же больнице умер и ее муж.

"Ему также было плохо и его госпитализировали в инфекционную больницу. Ему тоже сделали ПЦР-анализ. Но он умер еще до того, как пришли результаты анализов", - сказала она, добавив, что эти лица контактировали с больными коронавирусом.

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По данным начальника управления здравоохранения львовского горсовета Владимира Зуба, которые обнародовала пресс-служба городского совета, 58-летняя женщина находилась на аппарате ИВЛ. У пациентки имелись сопутствующие заболевания, онкология. У мужа была пневмония. В больницу он поступил с подозрением на COVID.

Источник: https://censor.net.ua/n3187924
 
 
 Топ комментарии
 
Короче все ясно - в Украине тестируют посмертно.
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Потому что до последнего тянут с тестированием и госпитализацией, у скорых и врачей якобы есть четкие инструкции по этому поводу, вот и результат, люди умирают, а тесты делают или перед самой смертью и ли после смерти. Семейная пара умерла в одну ночь от коронавируса на Львовщине, - заммэра Львова Сличная - Цензор.НЕТ 7918
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Да, похоже что даны рекомендации тянуть. Так и в Киеве умер молодой человек 30 лет, которого 5 дней не брала скорая в больницу и он 5 дней не лечился из-за
этого, а потом было уже поздно. Умер от простой пневмонии. Творится что-то неладное в стране.
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Короче все ясно - в Украине тестируют посмертно.
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имхо, даны указания тестировать КАК МОЖНО МЕНЬШЕ, использовать тест в самых-пересамых случаях (нардеп от "слуг", высокопоставленный мент, актер квартала и т.п.)

цель - чтоб цифра заболевших была меньше.
дополнительная цель - экономить тесты, ибо боятся, что когда "слуги", высокие менты и артисты квартала начнут укладываться штабелями, тестов может не хватить.
А быдлос не жалко - 73% простят своему избраннику все.
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Потому что до последнего тянут с тестированием и госпитализацией, у скорых и врачей якобы есть четкие инструкции по этому поводу, вот и результат, люди умирают, а тесты делают или перед самой смертью и ли после смерти. Семейная пара умерла в одну ночь от коронавируса на Львовщине, - заммэра Львова Сличная - Цензор.НЕТ 7918
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Да, похоже что даны рекомендации тянуть. Так и в Киеве умер молодой человек 30 лет, которого 5 дней не брала скорая в больницу и он 5 дней не лечился из-за
этого, а потом было уже поздно. Умер от простой пневмонии. Творится что-то неладное в стране.
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Что творится, мы наконец полностью узнали в каком состоянии у нас находится медицина на самом деле.
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" Творится что-то неладное в стране."

да вы что, неужели ?

а год назад ДЕ БУЛИ ВАШІ ОЧІ ? Семейная пара умерла в одну ночь от коронавируса на Львовщине, - заммэра Львова Сличная - Цензор.НЕТ 4338
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Творится с времен Кучмы. При чем тут год назад? Олигархат породил Кучма и он все это время убивает Украину и народ.
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Оно то конечно да но и не Кучма главный, он лишь исполнитель которому взамен позволили наворовать себе без последствий. Общался както с человеком который в начале 90-х работал в кабмине. Так вот уже тогда западные партнеры рулили и подсказывали - как что делать, приватизировать, какие законы принимать и т.д. Сегодняшняя Украина это есть результат этого всего и западных рекомендаций.
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К мнению умных людей не грех и прислушаться. Только к этому мнению никто и не прислушивался. А вот украсть, что можно было, это было сделано. Поспрашивайте у своего знакомого, который работал в кабмине в начале 90-х. Может расскажет вам, хотя о таком рассказывать не принято.
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А чего только Украина? И Кацапия так же и все страны мира. Рулили масоны, мировое олигархическое правительство. Сейчас Трамп с ними борется, а наши только подыгрывают олигархам и масонам и проводят их политику. Сейчас под шумок коронавируса навязывают без спроса и противозаконно фактически чипизацию населения, собирают данные по каждому без ведома и спроса, то есть нарушая в очередной раз все законы Украины и Конституцию. Держава в смартфоне, так сказать.А на самом деле каждый украинец со всем гамузом в смартфоне. Тотальный контроль.
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Ну так, ну так "запад", а це нічого, що кучму на президента протягнули фсб-шники і значна кількість призначних з тих часів керівників або було де-факто громадянами московії, або там вчились, або явно обстоювали промосковські позиції.
При януковичі ситуації ще набагато більше усогубилась.
Ну а при теперішньому недорозімінні взагалі нема про що казати.
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А год назад медицина была в том же плачевном состоянии, что и сейчас благодаря тем же, кто был год назад и перед ними.
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А, например, где были глаза 6,7 лет назад? К чему это все? Намекаете на Супрун? Так Супрун пыталась бороться с этим медицинским Голиафом. Но я так думаю, что вы в курсе про нашу медицину? Почти везде берут деньги за операции, за лечение. И брали все время.
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Тесты не лечат и врачи не лечат.Меньше шастать надо.Америка тоже рекорды ставит! С её триллионами!
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Китайско-ирансий вариант....Умер- болел. Выжил- в статистику не попал.
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Власть только по телевизору рассказывает как быстро нам сделают тесты и как усердно будут лечить.
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а потому как экспресс-тесты - полное гавно, а пцр делают , когда уже пациент тяжёлый и ещё ждать результата 2 дня...
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Блискавичний перебіг....Як цікаво...Слава зе...! Зесракін Бохххх
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Спокойно себе жили-поживали, пока зеленое ху*ло не позвозило в страну тысячи зараженных.
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Зеленський по ночам ходить і оббиває штукатурку з стін нових лікарень, які Петро збудував. )))
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Ага и не разрешает делать тесты, потому что их Педро привёз
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Тесты привез рыг Новинский вообще-то ))
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а вот это - верно.
тесты стараются делать как можно меньше.
иначе нардепам от "слуг" может не хватить.
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Пневмонию, понятно, что не лечили, т.к. антибиотики - дорогие.
Просто скотство какое-то...
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Врачи тупые, пневмония микозная в основном при вирусе этом и не видна на рентгене , а лечат антибиотиками
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Все дуже сумно! Дивно чому до останнього хворі лежать в клінічній лікарні з такими симптомами, а не в інфікційній?
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В больницу закидывают всех в кучу. Никто никого не проверяет. Сразу капельницы, антибиотики. В палатах по 6 человек. Медперсонал ходит с масками на шее. Всем все ПОХХХ
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Зєбіли які тести , або засоби захисту привіз в Україну хабадіанець Бєня ? Не найбідніший мовби .
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Скоро будут и ДТП на короновирус списывать.
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