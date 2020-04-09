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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
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 Более 143 тыс. украинцев-заробитчан покинули Польшу с начала эпидемии коронавируса

С 15 марта, после закрытия госграницы, до 7 апреля из Польши в Украину выехали 143 200 человек. Из них 31 000 - за последние десять дней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net рассказала пресс-секретарь Госпогранслужбы Польши Агнешка Голиас.

Отмечается, что по данным Госпогранслужбы Украины, всего в Украину с 13 марта по 1 апреля вернулись 650 000 человек. Из них 185 000 украинцев были эвакуированы спецрейсами, организованными МИД Украины.

28 марта Сейм Польши одобрил антикризисную программу действий для поддержки экономики страны на сумму 212 млрд злотых (45 млрд евро). В частности, предполагается, что трудовые мигранты из других стран, в том числе из Украины, могут рассчитывать на автоматическое продление срока действия рабочих виз и карт пребывания на период эпидемии и, по меньшей мере, 30 дней после ее завершения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверых украинцев оштрафовали за нарушение карантина в Польше

Источник: https://censor.net.ua/n3187920
 
 
 Топ комментарии
 
Китайцы уже за такие деньги работать не будут, самая дешевая раб сила сейчас в Европе к сожалению в Украине благодаря нашим кормчим за все годы независимости, один "лучше" другого.
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Интересно,кто работает за 12 зл.С января еще минималка нетто 13 зл .
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Уехали миллионы. Вернулось 143 тыс. Куда дели остальных?
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а кто там теперь работает? может китайцев завезут по 50 злотых в час))) а то нашим еле натягивали 12 злотых в час дрожащею рукой.
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Китайцы уже за такие деньги работать не будут, самая дешевая раб сила сейчас в Европе к сожалению в Украине благодаря нашим кормчим за все годы независимости, один "лучше" другого.
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согласен, но все равно при порохе сделано гораздо больше чем при остальных
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Согласен, при Петрушке разрушено и разграблено больше, чем при всех предыдущих вместе взятых, и уехало со станы на заработки и пмж самое большое количество украинцев, да, Пеца тут абсолютный лидер, только с конца.
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а что разрушено и разграблено можно поподробнее
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А вы откуда пишите, я так понял, точно не из Украины, потому что иначе бы не задавали такой глупый вопрос.
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Харьков, так вот мнеж интересно что было развалено и украдено, может вы за бенечку пишите? так он до Пэтра бабло вывел через Кипрский филиал и купил целый "Детройт" на американском континенте.
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Интересно,кто работает за 12 зл.С января еще минималка нетто 13 зл .
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я в Польсце....про 12 ....але не скрізь і не завжди
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одынащчать и пул зарабатывал на вагонном заводе в Олаве недалеко от Вроцлава в 2006 году + фирма снимала нам 5 комнатную квартиру)))) из воспоминаний пивные подвалы времён второй мировой и 30 сортов пива Понад 143 тис. українців-заробітчан покинули Польщу з початку епідемії коронавірусу - Цензор.НЕТ 5630
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При подсчете населения после пандемии окажется что население в Украине выросло. Парадокс.
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Уехали миллионы. Вернулось 143 тыс. Куда дели остальных?
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остальные интегрировались и осели там в краях далёких. одни поменяли гражданство, у других виды на жительство. попокупали себе там жильё и живут постоянно. остальные - чистые потери страны в людях.
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Почти так и есть.Я в Украину приезжаю только летом.В Азове покупаться.
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на вербное воскресенье ещё партия прибудет, только там уже будет больше инфекцированых
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Польская сторона ведет учет прибыл убыл,что немцы Гитлера считали каждый патрон и снаряд.это вам не советское быдло с кучей неизвестный солдат,но подвиг ттвой бессмыслен...
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В Греции нет Коронвируса,потому что Курят в кафе и ресторанах безбожно...дышать нечем... Более 143 тыс. украинцев-заробитчан покинули Польшу с начала эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 6711
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Наконец то людей спасли из польского рабства, освободили из яблочно-клубничных концлагерей.
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Поедут на РАБссию вонючку дворы мацкальскому быдлу подметать...
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а зелибобы втирали про миллионы заробитчан
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За пределами Польши живет 20 миллионов поляков,по сути еще одна Польша. Более 143 тыс. украинцев-заробитчан покинули Польшу с начала эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 7264
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