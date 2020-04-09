 Респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно с бородой, - ЦОЗ

"Помните, респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно тем, кто имеет бороду", - говорится в сообщении пресс-службы ЦОЗ, передает Цензор.НЕТ.
В Центр общественного здоровья отмечают, что медикам при уходе за пациентами с COVID-19 рекомендуется использовать респиратор класса защиты не ниже FFP2, так как они, а также респираторы классом выше, обеспечивают максимальную защиту от твердых и жидких мелкодисперсных аэрозолей.
В то же время, населению не рекомендуется носить респираторы FFP2/FFP3 для защиты от респираторных заболеваний, в частности COVID-19, так как эти респираторы предназначены для медицинских работников, оказывающих помощь инфицированным людям.
бритье бороды не способствует выздоровлению
Нормально так защищает!
если у тебя борода, я скажу тебе - да...
подпись - вирус.
Он - предмет простой.
Он никуда не денется.
И потому горшок пустой...
И потому горшок пустой
Гораздо выше ценится.
На неё даже респиратор не налазит, как оказалось
Жаль, что ты не крещена
И что тела часть срамная
Тем тебе предпочтена...
Сколько же дармоедов на наши налоги существует!
Только,- противогаз!
А респиратор, ессно, не дает ультимативной защиты - но он здорово повышает шансы.
Никто не задавался вопросом почему раньше днем с огнем нельзя было найти бородатых летчиков?