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 Общество, Здоровье
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 Респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно с бородой, - ЦОЗ

Центр общественного здоровья заявляет, что респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно тем, кто имеет бороду.

"Помните, респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно тем, кто имеет бороду", - говорится в сообщении пресс-службы ЦОЗ, передает Цензор.НЕТ.

В Центр общественного здоровья отмечают, что медикам при уходе за пациентами с COVID-19 рекомендуется использовать респиратор класса защиты не ниже FFP2, так как они, а также респираторы классом выше, обеспечивают максимальную защиту от твердых и жидких мелкодисперсных аэрозолей.

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В то же время, населению не рекомендуется носить респираторы FFP2/FFP3 для защиты от респираторных заболеваний, в частности COVID-19, так как эти респираторы предназначены для медицинских работников, оказывающих помощь инфицированным людям.

Источник: https://censor.net.ua/n3187918
 
 
 Топ комментарии
 
За небритость штраф( даже в маске) 17 тыс, за бороду ( в маске) 34 тыс. Приветствуется также бритая голова. Кстати по всем параметрам подходит Кива, тем более и руки у него все время заняты, а значит не лазит в нос, рот и глаз.
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держим курс на Карпова "Вата шоу" тот побрил бороду сразу.
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и каково иудеям пасху праздновать, если борода - это заповедь
бритье бороды не способствует выздоровлению
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шапито 95 и ВР мне побарабану, я за ЛЮДЕЙ пишу.
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смотрю Карпова каждый вечер на ютубе и всем того желаю.
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за усы что-то из суммы штрафа вычитают...о них не говорится
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да...
если у тебя борода, я скажу тебе - да...
подпись - вирус.
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А таку категорію серед інфікованих коронавірусом теж враховували в статистичних звітах? Респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно с бородой, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 4641
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Так паяльну ж лампу ще ніхто не відміняв....
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хорошее сало и свинка такая что надо, сало с мясными прожилками
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по крайней мере станки можешь заказать и побриться, а вот где постричься это насущный вопрос, думаю проще побрить голову чем себя стричь
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лысые и нудисты в зоне риска. и не только вирус.
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лысые точно в не зоны неприятностей, а вот нудисты то да .... со всех сторон не защищены
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Вот горшок пустой.
Он - предмет простой.
Он никуда не денется.
И потому горшок пустой...
И потому горшок пустой
Гораздо выше ценится.
Респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно с бородой, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 1105
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А яке відношення перукарні мають до гоління? Чи вас перукар раніше голив? Бритви немає вдома?
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"В то же время, населению не рекомендуется носить респираторы FFP2/FFP3 для защиты от респираторных заболеваний, в частности COVID-19, так как эти респираторы предназначены для медицинских работников, оказывающих помощь инфицированным людям" - Интересный вывих сознания. Лекарям нужны и защищают. Вам - не нужны... вам и жить не обязательно.
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абсолютна правда ...якщо перед тим їх вивезти з Країни ...а ще м"ясо шкідливо їсти ...у чоловіків ноги мерзнуть ...та й взагалі ...життя це така шкідлива річ ...корочше здихайте швидше ..."монсанта" ніяк не дочекається посівної на безкраїх ланах ...
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Мужчины, ну кто вам сказал, что борода-это красиво? Ну небритость - да, круто. Но борода!
На неё даже респиратор не налазит, как оказалось
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Борода предорогая!
Жаль, что ты не крещена
И что тела часть срамная
Тем тебе предпочтена...
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Танюша!.. Стефанчук внимательно за тобой наблюдает..
Респіратори не забезпечують надійного захисту неголеним людям, особливо з бородою, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 922
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да он и на удачных не мистер вселенная
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За небритость штраф( даже в маске) 17 тыс, за бороду ( в маске) 34 тыс. Приветствуется также бритая голова. Кстати по всем параметрам подходит Кива, тем более и руки у него все время заняты, а значит не лазит в нос, рот и глаз.
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относительную безопасность получают лысые мужики без бороды, носа, ушей и рта...
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покойники так вообще в абсолютной безопасности.
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Нашим депутатікам тепер треба таки трохи призадуматись...
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Если небритый с бородой - это плохо, а бритый с бородой...?
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хы, кстати, при чихании поток вырывается со скоростью до 180км/ч, при кашле не знаю)
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Гениальное умозаключение ЦОЗ!!!
Сколько же дармоедов на наши налоги существует! Респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно с бородой, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 2868
Респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно с бородой, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 9022
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Респираторы не обеспечивают надежной защиты... Бритым, бородатым, лысым,...-никому.

Только,- противогаз!
Респіратори не забезпечують надійного захисту неголеним людям, особливо з бородою, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 2029
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Бородатым противогаз не поможет тоже.
А респиратор, ессно, не дает ультимативной защиты - но он здорово повышает шансы.
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Може хоч коронавірус змусить цих лінивців відрізати бороду та поголитися! Гидко дивитися на цих небритих "красунчиків"!
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любовь зла!) Ничего ты в хранилищах вчерашних макарон не соображаешь =)
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У кожного свій смак. Комусь більше подобаються бриті, комусь - бородаті, комусь - з триденною щетиною...
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а в итоге все равно главное чтобы чел был толковый и внешность уходит на второй план))
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"Мохнатку"тоже иногда надо брить-для прфилактики.
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Афигеть новость.
Никто не задавался вопросом почему раньше днем с огнем нельзя было найти бородатых летчиков?
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зачем лицо превращать в женский половой орган?
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Да вообще не партесь, ни респираторы, ни маски не являются надежными защитными средствами от вирусов, это декоративный намордник, чтоб сАбаковцы "не покусали", поэтому и относитесь к нему соответствующе!
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молекула вируса в 600 раз меньше волоса пролитит через любую маску..глаз ухо я молчу уже про деньги и кнопки лифтов...))
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"пролетит" или задержится на на каком-нибудь слое даже не в этом дело. Чтоб соблюдать ГАРАНТИРОВАННУЮ безопасность нужно ходить в герметичных скафандрах и выходя из зоны риска (заходя в убежище, дом нужно иметь шлюзовую камеру и надежный протокол дезинфекции в ней ) всего этого просто нет у подавляющего большинства (почти ни у кого)!
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а если брить не чем разве что ложечкой от обуви...((
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Усы, борода, маразм. Нет и не былое какого вируса, а договорняк большой 7рки был.
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