 Респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно с бородой, - ЦОЗ

"Помните, респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно тем, кто имеет бороду", - говорится в сообщении пресс-службы ЦОЗ, передает Цензор.НЕТ.

В Центр общественного здоровья отмечают, что медикам при уходе за пациентами с COVID-19 рекомендуется использовать респиратор класса защиты не ниже FFP2, так как они, а также респираторы классом выше, обеспечивают максимальную защиту от твердых и жидких мелкодисперсных аэрозолей.

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В то же время, населению не рекомендуется носить респираторы FFP2/FFP3 для защиты от респираторных заболеваний, в частности COVID-19, так как эти респираторы предназначены для медицинских работников, оказывающих помощь инфицированным людям.