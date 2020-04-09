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 Общество, Здоровье
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 Эффективность "Протефлазида" при лечении коронавируса выдумана

Пандемия COVID-19 для производителей псевдопрепаратов открыла новые возможности.

Препарат "Протефлазид", производимый компанией "Экофарм", по мнению врачей, не может лечить коронавирус, сообщает РБК-Украина.

"Протефлазид" - это спиртовая настойка трав щучки и вейника, стоимостью от 300 до 600 гривен за флакон. Производитель заявлял, что он помогает при лечении вирусов герпеса, гепатитов, гриппа, ОРВИ и ВИЧ-инфекции. Правда, испытания препарата не проводилось, а было сделано компьютерное моделирование, которое якобы показало, что действующее вещество "Протефлазид" может блокировать механизмы размножения коронавируса.

"Еще в 2013 году Минздрав Украины отнес этот препарат к псевдолекарствам. Более того, не существует ни одной международной научной работы, которая подтверждала бы противовирусное действие растительного состава этого и подобных препаратов. Они не включены в международные протоколы, так как их эффективность не доказана, и никто, кроме их производителей, не видит в них спасения, не только от коронавируса, а и от вирусов в целом", - пишет РБК-Украина.

Биофизик, доктор физико-математических наук, ведущий сотрудник Института физики НАН Украины Семен Есилевский заявил, что препарат является спиртовой настойкой из двух трав: вейника наземного 500 г/1000 мл и травы щучки дернистой 500 г/1000 мл, и по его убеждению - не может дать обещанного эффекта.

Врач-инфекционист Игорь Марков уверяет, что препарат "даже герпес лечит не очень эффективно, а на коронавирус он будет действовать примерно как аскорбиновая кислота".

Кандидат медицинских наук, анестезиолог-практик Андрей Семьянкив, известный также как медицинский блогер MED Goblin, отмечает, что "Протефлазид" на 96% состоит из спирта и продается уже двадцать лет. "За десятилетия этим препаратом обещали помочь не только в лечении коронавируса, но и герпеса, гепатита, грибка, ОРВИ и даже ВИЧ", - говорит эксперт.

Журналисты проекта расследований Bihus.Info также выяснили, что препарат не имеет никаких научных подтверждений относительно его эффективности в блокировании коронавируса, а бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун сказала, что руководители определенных научных учреждений пытаются "впарить" это лекарство как якобы спасение от COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3187916
 
 
 Топ комментарии
 
Зачем вы методично разрушаете мечты зебилов о быстром исцелении? Зебилы должны платить и лечиться. Неважно чем.
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Зачем вы методично разрушаете мечты зебилов о быстром исцелении? Зебилы должны платить и лечиться. Неважно чем.
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Это ты, зебил, ныне хвастаешь или жалуешься? Ефективність "Протефлазіду" у лікуванні коронавірусу вигадана - Цензор.НЕТ 5966
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Это еще неизвестно, кто "побируха кацапская"... По ходу это ты и твоя основная задача на этом сайте - вносить раздор в общество Украины, обсерая население Украины.
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Ты прикупил эти капельки, шо так разнервничался?
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- что нужно было этому клиенту?
- что-то от кашля.
- что вы ему продали?
- пурген.
- думаете поможет?
- уже помог. вон, за углом стоит, кашлянуть боится.
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У каждого поколения свой 'чудо-бальзам'. В 90-е годы был бальзам Битнера. Тоже лечил от всего. 😏
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Там хоть бутылки большие были, можно было и лечиться.
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оригинальный Биттнер реально был чудо-бальзамом (потом его заменили на какую-то малиновую сладенькую бурду). Учитывая, что у меня все болезни от депрессии возникали - он их замечательно вылечивал! как жаль, что сейчас его нету (
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Наш ответ российскому боярышнику - настойка трав щучки и вейника.
Только идиоты могли поверить в то, что это может лечить вирус...
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Кохана, ти спиш?
- Ні - Тоді повернись до мене
- Не хочу, ти часник їв
- А ти горох!
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Это вот всё заливаем спиртом, и на второй день употребляем. Не более 300 мл на лицо.
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Зегенераты, это говно рекламировали по Г+Г, а значит это команда для вас, что надо брать, вы все говно, которое там показывают, почему-то любите.
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...Эффективность "Протефлазида" при лечении коронавируса выдумана...помагают только "зелёнка" и ...Вера ...причём Вера помогает намного больше чем зелёнка ...
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а если вместе с Верой одновременно употреблять Надежду, то они помогут еще сильней. А если еще Любовь за компанию согласится... Ухххх....
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Будут уголовные дела против создателей, продавцов и тех, кто фальсифицировал "исследования" этой дряни?
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в конце 90-х страну завалили трамадолом. Всплеск трамадоловой наркомании, куча нариков, препарат продается через аптеки, производство трамадола в 1000 раз больше чем потребность больных в препарате. Хоть кто-то не то что сел, хоть в райотдел был вызван для допроса?
А тут всего лишь безобидное мошенничество.
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Здесь в новости как-то выкладывали назначения врача для больного короной, фото листика со списком - от руки, как всегда. Там этот протефлазид был. И так, думаю, у многих. Это уже не безобидное мошенничество.
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это и без "мнения ученых" было ясно. Настойка травки а) не должна стоить дороже 30 грн. и б) не может лечить от вируса.
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)) венгерский "unikum". настойка трав, ни от чего не лечит, но всегда дороже 30 грн. и других подобных море.
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ну это дорогой продукт, для любителей алкоголя.
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а настойку из рыб, - щучки и вьюнчика, не пробовали выдавать за панацею? ))
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За такие деньги лучше купить это:
Ефективність "Протефлазіду" у лікуванні коронавірусу вигадана - Цензор.НЕТ 6487
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А ще зебіли повинні зарити свої золоті на полі дурнів, а ми з міношукачем знайдемо🐸
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Горчичники эффективные. А это - разве что в дозировке 3 флакона на тощак - может и помочь. Только некоторым если налить столько - могут и без коронавируса коньки откинуть.
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Не, ну то, что это фуфло единогласно признали все 100% читателей форума еще неделю назад.
Но зачем привлекать к этому мнению еще и доктора физико-математических наук, ведущего сотрудника Института физики?
Он специализируется на дегустации спиртных напитков и имеет в этом опыт побольше, чем любой здешний писака?
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Похоже, рюмка коньяку окажет бОльшую эффективность...
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получается, шо протефлазид это аналог руцкой бояры.
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Врач-инфекционист Игорь Марков уверяет, что препарат "даже герпес лечит не очень эффективно,Источник: https://censor.net.ua/n3187916

А вот это брехня. Жена в далеком 2001 им вылечила герпес, полученный после родов.
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Да вы что, а мише р. об этом сказали, он все средства в это лекарство поди вложил.
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А назовите официально научно подтвержденный, прошедший испытание на людях препарат от COVID 19?!!!. Автор - дебил.
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Возможно оно и фуфломецин, ну тогда и это утверждение также фуфло ибо не имеет под собой доказательной базы. Аргументы приведенные по ссылкам имеют еще меньшую доказательную базу, IMHO. А что касается "простоты" инградиентов, ну так вспомним пенициллин. А если смущает соотношение инградиентов к спирту, вспомним про гомеопатию. Ее официальная медицина таки признала, если я не ошибаюсь. Так что нужны аргументы по тяжелее желтой прессы
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Утверждают, что короновирус лечится препаратом от малярии и артроза. Любопытно, что малярию и артроз издавна лечат хинином, который в свою очередь, добывают из коры дерева... А то, что настойка на 96% спирте, так это не секрет, ВСЕ настойки делают на такой основе.
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