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 Экономика
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 Мы ожидаем сильнейших экономических потрясений с момента Великой депрессии, - глава МВФ Георгиева

Пандемия коронавируса, степень последствий которой пока еще до конца не ясна, уже поставила мировую экономику на грань самого масштабного кризиса почти за столетие, констатирует Международный валютный фонд.

"Мы по-прежнему имеем дело с экстраординарной неопределенностью относительно глубины и продолжительности кризиса. Однако уже понятно, что глобальная экономика покажет резко отрицательные темпы роста в 2020 году, что будет отражено в нашем World Economic Outlook на следующей неделе", - заявила глава фонда Кристалина Георгиева в речи, открывающей традиционные весенние встречи МВФ и Всемирного банка, которые также стали жертвой пандемии и были вынужденно переведены в онлайн-формат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По сути дела, мы ожидаем сильнейших экономических потрясений с момента Великой депрессии (началась обвалом американского фондового рынка в 1929 г. - Ред.)", - сказала Георгиева.

В ее речи нет точного прогноза падения мировой экономики в 2020 году. Действующий прогноз был опубликован менее трех месяцев назад, но уже далек от реальности (он предусматривает рост на 3,3% в 2020 г. и 3,4% в 2021 г. по сравнению с 2,9% в 2019 г.).

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По словам главы МВФ, если пандемия пойдет на спад во втором полугодии 2020 года, что позволит постепенно свернуть ограничительные меры, в 2021 г. мировую экономику ждет "частичное восстановление". "Но вновь хочу подчеркнуть колоссальную неопределенность вокруг прогноза: он может быть ухудшен в зависимости от множества различных факторов, включая продолжительность пандемии", - сказала Георгиева.

Она озвучила новую оценку оттока средств портфельных инвесторов с развивающихся рынков за последние два месяца - около $100 млрд, что, по словам главы МВФ, более чем в три раза больше, чем за такой же период финансового кризиса 2008 г. (всего несколько дней назад она говорила про $90 млрд). Кроме того, страны-экспортеры сырья столкнулись с "двойным ударом" падения цен и спроса, отметила Георгиева.

"Хорошая новость", по ее словам, состоит в том, что правительства разных стран решительно действуют и координируют свою политику в условиях пандемии. Бюджетные меры, принятые всеми государствами мира с момента начала кризиса, МВФ оценивает суммарно в $8 трлн.

Источник: https://censor.net.ua/n3187913
 
   
 Топ комментарии
 
Испугала,Украина уже 28 лет из депрессии не выходит по сравнению с Великой Депрессией длившейся 10 лет.У нас всё не как у людей...
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мировой экономический кризис все равно ожидался с дня на день...двенадцать лет минуло с предыдущего...а период примерно 8-12 лет между кризисами.
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Испугала,Украина уже 28 лет из депрессии не выходит по сравнению с Великой Депрессией длившейся 10 лет.У нас всё не как у людей...
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Так, налякала ! Ми очікуємо найсильніших економічних потрясінь із моменту Великої депресії, - глава МВФ Георгієва - Цензор.НЕТ 7570 Бо такої й-нутої бубачкі в історії України ще не було ! Кацап-цырк зажог такі - агні! Ми очікуємо найсильніших економічних потрясінь із моменту Великої депресії, - глава МВФ Георгієва - Цензор.НЕТ 2163
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Да уж сколько себя помню столько и кризис. Подростком был союз развалился потом девяностые потом кризис майдан опять кризис янык майдан война,2 года на войне,потом пришел Зе,короновирус и опять кризис. И так почти все мое поколение. Так что напугали ежа голой жопой.
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Чому 70 років совка не згадав? Ти вважаєш що залізні "болванки" у космосі на тлі дефіциту всього що потрібно нормальній людині - це не ДЕПРЕСІЯ у психологічному розумінні цього слова? Зарплата у фантиках і обмеження свободи пересування - це не депресія? Втім ти виріс у таких умовах і нагадуєш мені анекдот "ето твоя родіна, сьінок".
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мировой экономический кризис все равно ожидался с дня на день...двенадцать лет минуло с предыдущего...а период примерно 8-12 лет между кризисами.
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Нет, Вы не правы! Тут пишут что в мировом кризисе виноват 95 квартал во главе с Вовой Зеленским. Вот при Порошенко кризиса б не было и все больницы были оснащены просто суперово.
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Лемминги во главе с гкомиком все переживут
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щоб з вас виродків останній доллар витрясло ...глисти
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ну понятно. бутлегеры, наркоторговцы, проститутки, гангстеры и т.д.
так у нас и сейчас все это есть.
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Так, коксо-квартал -95 утримує всіх цих персонажів. Але хочецця якось в цивілізації пожити, а не в совєцькому крывОму рогУ, разом з дупорилими родаками зюэбана - римой та шурой, мля!
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Ольга Сергеевна ответственный зелебобик, жрите кушайте и не чавкайте, вы заслужили клоуна-**********.
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Вместо девочки с персиками мальчик с цыбулей?
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Вмєсто дєвачкі з персікамі - мальчік зєля. Таке собі , неосвічене єврейсько-малороське дитя . Ми очікуємо найсильніших економічних потрясінь із моменту Великої депресії, - глава МВФ Георгієва - Цензор.НЕТ 6040 Але українцям, нах це дурбецело надо?! Ми очікуємо найсильніших економічних потрясінь із моменту Великої депресії, - глава МВФ Георгієва - Цензор.НЕТ 1037 Ми очікуємо найсильніших економічних потрясінь із моменту Великої депресії, - глава МВФ Георгієва - Цензор.НЕТ 2599
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передай "ольге сергеевне-дякую" большой привет!!!при порохе такого не было))барыга возглавил коррупцию))
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ОтправитьМы ожидаем сильнейших экономических потрясений с момента Великой депрессии, - глава МВФ Георгиева - Цензор.НЕТ 9558

НУ ВОТ И ЗУБОЖИННЯ НАКОНЕЦ ТО ПРОШЛО !
- готовьте ваши денежки, начали приходить квитанции ЖКХ ....
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да их оплачивать нечем, так шо бени фирташи ахмедки и прочая шалупонь сосите куй.
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так ...тепер дві платіжки за газ видають на одному папірці ...торговец собаками в екстазі ...покращив життя бабці ...
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а кто то платил за доставку газа? я доволен двойной платёжкой, как раз селедка помещается
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точно ...цифри беруться зі стелі ні кількості кубів не вказано ні тарифу за куб ...взагалі то податкова мала б за такі "художества" взятися ...але вони схоже в одну гру з мамою педалева "грають"
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так не платите))) у меня знакомые пробивали эту шарагину контору по проталкиванию газа через трубы, концы на панамских островах))) идиоты настолько далёкие шо платежки пришли людям у которых газ отключен за неуплату 10 лет назад, конченные идиоты.
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шо там "пробивать" облгази фірташа ...та решти "подельніків ...а в панамі вони чи на марсі значення немає
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Побачим ВВП України та Білорусі. Чого вартував Україні карантиний психоз, який порівняно з бульбашами дав нам втричі більше трупив при в десятеро меншому тестуванні.
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Откуда Ваша статистика Ми очікуємо найсильніших економічних потрясінь із моменту Великої депресії, - глава МВФ Георгієва - Цензор.НЕТ 8983 Литвины пишут про сотни трупов и забитые больницы.
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то їдь туди .не буде в тебе психозу....зразу здурієш ..якщо звісно ти не ватник
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"їдь туди - їдь туди їдь туди"

звичний галдьож лоха обісраного.
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лох ты. а я часто проезжаю белорусь и знаю какая там задница
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Зєлєньській ні в чому нєвінуватий! Бо там - єдина справка на весь квартал 95! Колективна розумова неспроможність! А для малоросов это звучит. так. Ну может зельцман нам хотя б зарплаты (пенсии) не урежет?!!! Ми очікуємо найсильніших економічних потрясінь із моменту Великої депресії, - глава МВФ Георгієва - Цензор.НЕТ 4591
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Хотілося б почути, що з цього приводу думають свідетелі зЕ-бені? Ви не проти харчування правками від "слуг", "бют" та "опзж", до антиКоломойського закону? Тоді, смачного
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Надо бы тебя на Гонтареву поменять - она разрулит!!!
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Ну если уже целый МВФ начал скулить!.. При их то бабле, возможностях и их агентов влияния в разных глупых странах и правительствах(типа нас с вами)! То шо тогда ожидать нам - стране на задворках цивилизации?
У нас кроме понтов, бродячих активистов и олигархов, больше нечем похвалиться. А с такими государственными "составляющими", страны, подобные нашей, просто не выживают.
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Негативные ожидания связаны с тем что ни кто реально не знает. Сезонный это вирус или нет. Как быстро он мутирует. Сколько времени ( месяцев - лет) это все продлится. Вырабатывается ли иммунитет и на сколько долго. Когда будет создана действенная вакцина и на сколь она будет доступной. Какова доля летальных исходов, и насколько оно затронет трудоспособное население. Ни кто ничего до конца не знает. Пока только рассуждения. Поэтому конечно возможен и экономический коллапс Мор одним словом.
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Хватит нагнетать истерию! Когда же до вас дойдет, что коронавирус - раздутая проблема?

https://habr.com/ru/post/494896/
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.......Soforthilfe......
это в Германии помощь деньгами. Овец в нашей "стране" нужно стричь,они же овцы...
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Можно здоровых людей держать под изоляцией дома, а под дом будут приезжать автобусы и забирать и развозить по работам и на работе магазин сделать для закупки там товаров и обратно тоже людей будут развозить автобусы. Таким образом можно экономику восстанавливать. И обязать предприятия проводить тесты раз в неделю допустим.
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Мне кажется у нее другая работа а не кликушествовать и нагнетать панику.
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Дура, не будет "великой депрессии" (нет перепроизводства, будет дефицит, а он наоборот стимулирует экономику), что касается именно этой эпидемии, то уже к концу этого года все вернется в привычное русло), другое дело, что проявятся новые вызовы и проблемы, что вирус покажется "цветочками" - это возможная засуха, погибель урожая и ГОЛОД, а затем еще в добавок ВОЙНА!
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Украина уже лет тридцать с этих потрясений не выходит.
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