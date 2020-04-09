 Украина получит дополнительные 320 тыс. таблеток с действующим веществом для симптоматического лечения больных COVID-19, - Степанов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Необходимое количество препарата поставят в качестве гуманитарной помощи компании "Санофи" и "Сандоз".
Этого хватит на лечение более 22 тыс. пациентов.
Этот препарат прописан в национальном протоколе лечения больных COVID-19 и применяется для пациентов с тяжелым течением болезни исключительно в условиях стационаров, а также под наблюдением врачей и с письменного согласия пациентов.
Он будет бесплатным для пациентов, которые нуждаются в нем по медицинским показаниям.
Но масок в аптеках нет, больных с симптомами COVID-19 не госпитализируют, тесты на COVID-19 проводят только частные медицинские лаборатории.
А чего наши идут против ?
То вечно ставят в пример страны Европы.... а тут мы идем своим путем?
А в Україні бездарна зелень настільки все просрала що у нас навіть самий бюджетний варіант цього лікарства тупо не дістати.
Какая-то левая херня, запрещённая в цивилизованных странах. На здешних хомячках можно. Пи2дуцкий, за правильный откат, рекомендовал.
солома
Swedish hospitals scrap trial of malaria drug for COVID-19 patients
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Будем полигоном для препаратов, от которых отказалась Европа и США.