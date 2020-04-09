 Украина получит дополнительные 320 тыс. таблеток с действующим веществом для симптоматического лечения больных COVID-19, - Степанов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Необходимое количество препарата поставят в качестве гуманитарной помощи компании "Санофи" и "Сандоз".

Этого хватит на лечение более 22 тыс. пациентов.

Этот препарат прописан в национальном протоколе лечения больных COVID-19 и применяется для пациентов с тяжелым течением болезни исключительно в условиях стационаров, а также под наблюдением врачей и с письменного согласия пациентов.

Он будет бесплатным для пациентов, которые нуждаются в нем по медицинским показаниям.

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