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 Украина получит дополнительные 320 тыс. таблеток с действующим веществом для симптоматического лечения больных COVID-19, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина получит дополнительные 320 тыс. таблеток с действующим веществом Гидроксихлорохин для симптоматического лечения больных COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Необходимое количество препарата поставят в качестве гуманитарной помощи компании "Санофи" и "Сандоз".

Этого хватит на лечение более 22 тыс. пациентов.

Этот препарат прописан в национальном протоколе лечения больных COVID-19 и применяется для пациентов с тяжелым течением болезни исключительно в условиях стационаров, а также под наблюдением врачей и с письменного согласия пациентов.

Он будет бесплатным для пациентов, которые нуждаются в нем по медицинским показаниям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За пять дней на лечение медиков от COVID-19 собрали более 5 млн грн, - Минздрав

Украина получит дополнительные 320 тыс. таблеток с действующим веществом для симптоматического лечения больных COVID-19, - Степанов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3187911
 
 
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Короче дела просто супер!
Но масок в аптеках нет, больных с симптомами COVID-19 не госпитализируют, тесты на COVID-19 проводят только частные медицинские лаборатории.
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Это очень токсичный препарат и удивляет та быстрота, с которой зеленые снабдили больницы этим препаратом.
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Только что прочитал новость что от него отказалась Англия и Швеция!
А чего наши идут против ?
То вечно ставят в пример страны Европы.... а тут мы идем своим путем?
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В том и дело,что эти страны отказались, так как идут спазмы, частичная потеря зрения и т.д и т.п.
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В говорил герой одного Великого фильма всех времён и народов СССР:достаточно одной таблэтки...
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Відмовились бо є імунодепресанти краще.
А в Україні бездарна зелень настільки все просрала що у нас навіть самий бюджетний варіант цього лікарства тупо не дістати.
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Необходимое количество препарата поставят в качестве гуманитарной помощи компании "Санофи" и "Сандоз".

Какая-то левая херня, запрещённая в цивилизованных странах. На здешних хомячках можно. Пи2дуцкий, за правильный откат, рекомендовал. Украина получит дополнительные 320 тыс. таблеток с действующим веществом для симптоматического лечения больных COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 5247
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солома
Swedish hospitals scrap trial of malaria drug for COVID-19 patients
Шведские больницы отказались от исследования лекарства от малярии для пациентов с COVID-19
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Это случайно не те что Трамп рекламирует, а после него выступает главный врач США Фаучи и говорит не верьте ему?
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КАК МОЖНО БЫЛО ЭТОГО ИДИОТА НАЗНАЧИТЬ МИНИСТРОМ ЗДРАВОХРАНЕНИЯ? ВЫСЕРЫ ЭТОЙ ШМАРКЛИ ВЫЗЫВАЮТ РВОТНЫЙ ЭФФЕКТ?
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Опускаемся до уровня Зимбабве и Чада...
Будем полигоном для препаратов, от которых отказалась Европа и США.
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