 МВД запустило в Telegram чат-бот для борьбы с домашним насилием

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу МВД в фейсбуке.

Отмечается, что данный бот может:

- помочь вызвать службу помощи (полицию, скорую);

- перенаправить на специалистов юридической помощи, которые в свою очередь окажут юридическую консультацию в онлайн-режиме;

- предоставить контакты других служб помощи;

- разъяснить, что такое домашнее насилие и как противодействовать этому явлению, полномочия органов и учреждений, осуществляющих меры по предупреждению домашнего насилия

Присоединиться можно по ссылке @police_helpbot,

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