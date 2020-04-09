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 МВД запустило в Telegram чат-бот для борьбы с домашним насилием

Чат бот #ДийПротиНасильства, который Министерство внутренних дел запустило в Telegram, предоставит максимально исчерпывающую информацию о домашнем насилии, поддержку и помощь в этом вопросе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу МВД в фейсбуке.

Отмечается, что данный бот может:

- помочь вызвать службу помощи (полицию, скорую);
- перенаправить на специалистов юридической помощи, которые в свою очередь окажут юридическую консультацию в онлайн-режиме;
- предоставить контакты других служб помощи;
- разъяснить, что такое домашнее насилие и как противодействовать этому явлению, полномочия органов и учреждений, осуществляющих меры по предупреждению домашнего насилия

Присоединиться можно по ссылке @police_helpbot,

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Источник: https://censor.net.ua/n3187910
 
 
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Пожалуйста, насилуйте этого бота, а не своих родных!
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Кума из Киева звонила. Жаловалась мол везде говорят насильство-насильство, а мой целый день в фифа на приставке рубится, и где оно то насильство ))))
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Он ей в дыню , а она ему по тыкве . Многие десятилетиями так живут без домашнего насилия .
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