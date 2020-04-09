 Заседание глав фракций с руководством Рады назначено на 10 апреля, - нардеп "Голоса" Железняк

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"У нас завтра утром будет заседание глав фракций с руководством парламента, где будет обсуждаться порядок дня внеочередного заседания. Пока что оно предварительно назначено на понедельник. Мы фракцией "Голос" будем настаивать на внесении банковского законопроекта (№2571-д. - Ред.) в порядок дня", - сказал он в комментарии.

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Однако, добавил Железняк, внесение законопроекта в порядок дня будет зависеть от работы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, замглавы которого он является.

"По состоянию на сейчас, сведено немногим более 11 тыс. поправок, то есть осталось около 5 тыс. По времени выглядит так, что окончательный текст таблицы будет готов ко второй половине пятницы (10 апреля. - Ред.)", - пояснил он.

"Непонятно когда у нас будет заседание комитета. Во-первых, это зависит от технических моментов - таблицы. А во-вторых - зависит от того, по какому сценарию пойдет заседание комитета. Понятно, что все 16 тыс. поправок рассматривать не будут", - отметил Железняк, добавив, что, скорее всего, поправки будут сгруппированы и рассмотрены по группам.

В то же время от порядка дня внеочередного заседания парламента зависит то, насколько быстро будет работать комитет.

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"Со своей стороны, оба представителя фракции "Голос" в комитете - и я, и Галина Васильченко, готовы работать на выходных и в понедельник, хоть днем, хоть ночью, чтобы подготовить к рассмотрению банковский законопроект. У нас из 32 членов комитета 24 представляют "Слугу народа", так что от них, прежде всего, зависит, как они будут реагировать на этот спам", - прокомментировал Железняк.

Как сообщалось, в законопроект №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности" подали 16 381 поправку.

Законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.

Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.