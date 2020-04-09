 75,6% жителей Донетчины считают Россию стороной конфликта на Донбассе, - опрос Фонда "Деминициативы"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные исследования Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

Мнения представителей двух исследованных областей по включенности Российской Федерации в ситуацию на Донбассе заметно различаются. Если среди донецких респондентов 3/4 считают РФ стороной этого конфликта (а 12% не считают так), то среди луганских респондентов только 47% разделяют соответствующее мнение, а 39% - не разделяют. Причем по сравнению с опросом конца 2018 года в Донецкой области доля тех, кто считает Россию стороной конфликта, заметно возросла (с 57% до 76%), а доля тех, кто так не считает, уменьшилась с 23% до 12%. В Луганской области также уровень признания участия России в конфликте вырос (с 41% до 47%), однако в то же время увеличилась (с 31% до 39%) и доля тех, кто не признает такого участия.

Что касается непосредственных форм привлечения России к войне, то среди дончан наиболее распространенной (46% опрошенных) мнение о полном контроле со стороны России за "ДНР/ЛНР" (тогда как среди луганчан такой ответ дали только 20%). В то же время 40% дончан и 44% луганчан убеждены, что Россия предоставляет Донбассу гуманитарную помощь. Причем по сравнению с опросом конца 2018 оценки деятельности России улучшились.

В частности, в Луганской области резко (с 2% до 32%) выросла доля тех, кто считает, что Россия вступает в конфликт лишь дипломатическими средствами, а также с 28% до 44% увеличилась доля тех, кто считает, что Россия предоставляет Донбассу гуманитарную помощь; зато существенно уменьшились доли тех, кто считает, что Россия поставляет боевикам оружие (с 46% до 33%), что российские войска участвуют в боевых действиях (с 36% до 20%), что Россия непосредственно руководит деятельностью "ДНР/ЛНР" (с 36% до 20%).

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В Донецкой области хотя распространенность представления об участии российских войск в боевых действиях и о подчинении "ДНР/ЛНР" России остались примерно на том же уровне, однако с 50% до 37% уменьшилась доля тех, кто считает, что Россия поставляет боевикам оружие, и с 16% до 35% увеличилась доля тех, кто считает, что Россия поддерживает "ДНР / ЛНР" преимущественно дипломатическими средствами.

Кроме того, 33,3% жителей Донецкой области считают, что Вооруженные силы Российской Федерации принимают участие в боевых действиях на стороне "ДНР" и "ЛНР". Такого же мнения придерживаются 19,6% жителей Луганской области.

Кроме того, 45,5% жителей Донецкой области считают, что Россия контролирует "ДНР" и "ЛНР" и руководит их политическими и военными действиями.