 В кризис государство должно поддержать промышленность и экспортеров, - эксперт

В условиях кризиса необходима государственная поддержка промышленности и экспортеров, чтобы обеспечить бесперебойность их работы, в частности создание нормальных условий для логистики и снижение тарифов на грузоперевозки. Об этом в комментариях журналистам заявил директор GMK Center Станислав Зинченко, передает РБК-Украина.
"Первые меры - это бесперебойная работа в условиях карантина. Второе - это вопросы оптимизации налогового давления, чтобы его не повышать, а лучше и снизить. И третье - это тарифная политика, чтобы заморозить тарифы, а где-то, возможно, и снизить эти тарифы", - сказал Зинченко.
По его мнению, связанные с карантином ограничения не должны длиться более двух месяцев, иначе существует угроза потери страны.
"Если они (ограничения, - ред.) будут действовать больше чем месяц-два, у нас просто будет колоссальный вред экономике и каждому украинцу. Мы просто потеряем страну", - подчеркнул Зинченко.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что Кабинет министров в связи с ужесточением некоторых карантинных мер не намерен останавливать промышленные предприятия, товарооборот и деятельность объектов критической инфраструктуры.
Министр развития экономики и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что правительство планирует реанимировать экономику через локализацию в госзакупках, поддержку аграрного сектора и экспорта.
В свою очередь экс-министр промполитики Валерий Мазур отметил необходимости предоставить сейчас приоритет в обслуживании на железной дороге и в портах предприятиям-экспортерам, которые обеспечивают приток валюты в страну.
свічка
Хотелось же,чтоб все просто и быстро,с заботой о народе и без популизма.
Просто,быстро и для народа -популизм.
Просто ,быстро и без популизма-это не для народа.
Для народа и без популизма - не просто и не быстро.
- И русскоязычные люди падают замертво на улицах, не в силах одолеть инструкцию на украинском.
14 hrs ·
После того, как на уроке математики в онлайн-школе Зеленского из 30,2 вычли 2,2 и получили 18, я, конечно же, слегка удивилась, но не о#уела, потому что о#уеватор поломался год назад на выборах, чинить не стала, ибо зачем?
Сегодня на уроке географии Австралию омыли
̶с̶л̶е̶з̶а̶м̶и̶ Атлантическим океаном.
Я несколько взбодрилась и с интересом жду урок истории Украины.
Если там скажут, что у нас сейчас президент Порошенко, то йой, най буде та школа.»
Ви коли Україною займетеся, суки ?!
Кабінет Міністрів України пропонує нові поправки до Державного бюджету у зв'язку зі зміною ситуації навколо пандемії коронавірусу.
Так, Уряд пропонує зменшити Фонд боротьби з коронавірусом на 30,7 млрд гривень і розподілити дані кошти на інші цілі, інформує депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гоначернко.
Загалом, у фонді залишається 66 млрд 342 млн;
- з цих коштів напряму на МОЗ виділяють 15,8 млрд грн та на Мінсоц 10,6 млрд грн на пенсії;
- 4,9 млрд грн повертають у Державний фонд регіонального розвитку;
- на 7 млн грн більше отримає Офіс Президента;
- 1 млрд додають судовій системі.
Додають фінансування антикорупціонерам:
- 21 млн для САП;
- 33 млн для ДБР;
- 16 млн для НАЗК;
Аграрії втрачають: мінус 1,5 млрд допомоги для сільгоспвиробників.
Повертають кошти на культуру, освіту, науку, спорт:
- 150 млн грн додають Українському культурному фонду. Загалом, бюджет УКФ буде 400 млн грн;
- 50 млн грн доотримає Інститут Книги. Загалом, бюджет ? 100 млн грн;
- плюс 100 млн грн для Міністерства молоді на спорту;
- плюс 300 млн грн для Національної академії наук;
- 50 млн грн на патріотичне кіно;
- 500 млн грн доотримає школа.