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 Экономика
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Все про:кризис (2989) промышленность (248)

 В кризис государство должно поддержать промышленность и экспортеров, - эксперт

Связанные с карантином ограничения не должны длиться более двух месяцев,считает Станислав Зинченко.

В условиях кризиса необходима государственная поддержка промышленности и экспортеров, чтобы обеспечить бесперебойность их работы, в частности создание нормальных условий для логистики и снижение тарифов на грузоперевозки. Об этом в комментариях журналистам заявил директор GMK Center Станислав Зинченко, передает РБК-Украина.

"Первые меры - это бесперебойная работа в условиях карантина. Второе - это вопросы оптимизации налогового давления, чтобы его не повышать, а лучше и снизить. И третье - это тарифная политика, чтобы заморозить тарифы, а где-то, возможно, и снизить эти тарифы", - сказал Зинченко.

По его мнению, связанные с карантином ограничения не должны длиться более двух месяцев, иначе существует угроза потери страны.

"Если они (ограничения, - ред.) будут действовать больше чем месяц-два, у нас просто будет колоссальный вред экономике и каждому украинцу. Мы просто потеряем страну", - подчеркнул Зинченко.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что Кабинет министров в связи с ужесточением некоторых карантинных мер не намерен останавливать промышленные предприятия, товарооборот и деятельность объектов критической инфраструктуры.

Министр развития экономики и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что правительство планирует реанимировать экономику через локализацию в госзакупках, поддержку аграрного сектора и экспорта.

В свою очередь экс-министр промполитики Валерий Мазур отметил необходимости предоставить сейчас приоритет в обслуживании на железной дороге и в портах предприятиям-экспортерам, которые обеспечивают приток валюты в страну.

Источник: https://censor.net.ua/n3187903
 
 
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Да там Ахметов на грани банкротства,поможем человеку
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ему как раз пох. людей на кулицу, сам на канары.
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Он бы всю тюрьму выкупил и устроил там себе Канары.А вот довести его,чтоб аж на заработки поехал,жил там в бараке с десятью мужиками,от такое кино я бы посмотрела
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Вони стільки нажерлися,що повинні навпаки, допомогти державі!
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Глупое животное, разве денег бывает слишком много... @ м/ф "Золотая антилопа"
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Еще одна плюшка от карантина, но не вам, зебилы.
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От кризиса страдают все, а помогать нужно экспортёрам. А может в стране проживает 40 миллионов "промышленников", а мы ничего об этом не знаем?
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правильно- ахметову, пинчуку, боголюбову , и т,д, а народ который выживет, то выживет
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свічка

Хотелось же,чтоб все просто и быстро,с заботой о народе и без популизма.
Просто,быстро и для народа -популизм.
Просто ,быстро и без популизма-это не для народа.
Для народа и без популизма - не просто и не быстро.

В кризис государство должно поддержать промышленность и экспортеров, - эксперт - Цензор.НЕТ 9169
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Цю задачу вирішив Генрі Форд, ще 100 років тому.
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Это да...... кого угодно, только не население. А то, что мелкие производства практически прекратили деятельность и люди остались без зарплаты не волнует вообще.....
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Експортьорам нужно срочно помочь вывезти весь запас зерна, пока мудрий нарид не понял что в этом году будет катастрофический неурожай.
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В кризис государство должно поддержать промышленность и экспортеров, - эксперт - Цензор.НЕТ 736

- И русскоязычные люди падают замертво на улицах, не в силах одолеть инструкцию на украинском.
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ахмет, косюк та інші вже вишукувались у чергу за допомогою..
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Я щітаю, експортерів масок треба підтримати матеріально з буджету, вони втрачають гроші через заборону.
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я щитаю, надо поддержать еще тех придурков, шо понаехали с заработков и навезли заразы.
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Почему не сделать так, что работников будут тестировать и за здоровыми будет автобусы заезжать и забирать на работу и продуктами тоже обеспечивать на работе их, ну то бишь там магазин создать, где они скупаться будут изолировано!
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«Олена Монова
14 hrs ·

После того, как на уроке математики в онлайн-школе Зеленского из 30,2 вычли 2,2 и получили 18, я, конечно же, слегка удивилась, но не о#уела, потому что о#уеватор поломался год назад на выборах, чинить не стала, ибо зачем?
Сегодня на уроке географии Австралию омыли
̶с̶л̶е̶з̶а̶м̶и̶ Атлантическим океаном.
Я несколько взбодрилась и с интересом жду урок истории Украины.
Если там скажут, что у нас сейчас президент Порошенко, то йой, най буде та школа.»

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Україна готує вертоліт-реанімацію для допомоги італійцям - Аваков.

В кризис государство должно поддержать промышленность и экспортеров, - эксперт - Цензор.НЕТ 9418

Ви коли Україною займетеся, суки ?!
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ахметов так сильно страдает, что себе старую виллу во франции купил. а бедный пинчук обзавелся дряхлым домом центре лондона.
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Уряд пропонує збільшити витрати на президента і силовиків за рахунок Фонду боротьби з COVID-19 Володимир Маркопольский 9, Квітень 2020, 02:41 1186

Кабінет Міністрів України пропонує нові поправки до Державного бюджету у зв'язку зі зміною ситуації навколо пандемії коронавірусу.
Так, Уряд пропонує зменшити Фонд боротьби з коронавірусом на 30,7 млрд гривень і розподілити дані кошти на інші цілі, інформує депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гоначернко.
Загалом, у фонді залишається 66 млрд 342 млн;
- з цих коштів напряму на МОЗ виділяють 15,8 млрд грн та на Мінсоц 10,6 млрд грн на пенсії;

- 4,9 млрд грн повертають у Державний фонд регіонального розвитку;
- на 7 млн грн більше отримає Офіс Президента;
- 1 млрд додають судовій системі.
Додають фінансування антикорупціонерам:
- 21 млн для САП;
- 33 млн для ДБР;
- 16 млн для НАЗК;
Аграрії втрачають: мінус 1,5 млрд допомоги для сільгоспвиробників.
Повертають кошти на культуру, освіту, науку, спорт:
- 150 млн грн додають Українському культурному фонду. Загалом, бюджет УКФ буде 400 млн грн;
- 50 млн грн доотримає Інститут Книги. Загалом, бюджет ? 100 млн грн;
- плюс 100 млн грн для Міністерства молоді на спорту;
- плюс 300 млн грн для Національної академії наук;
- 50 млн грн на патріотичне кіно;
- 500 млн грн доотримає школа.
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