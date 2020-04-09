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 В ВСУ зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19, - Командование Медицинских сил

9 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано еще 2 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук командования Медицинских сил ВСУ.

Так у военнослужащего Васильковского гарнизона, который был накануне госпитализирован в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" с предварительным диагнозом "пневмония", после соответствующего обследования и проведения ПЦР тестирования, подтверждено заболевание острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV -2. Военнослужащий находится в госпитале и получает симптоматическое лечение. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.

Также заболевание COVID-19 подтверждено у военнослужащего одной из воинских частей Мелитополя. С конца марта он находился на самоизоляции после контакта с лицами, у которых был подтвержден COVID-19. 29 марта у него повысилась температура.

Сделанные в начале апреля с интервалом 4 суток быстрые тесты показали отрицательный результат. Сегодня поступили результаты ПЦР тестирования, которые подтвердили заболевание COVID-19. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Военнослужащие, которые имели с ними контакты отправлены на самоизоляцию. В случае появления симптомов у них будут взяты пробы для проведения исследования относительно возможного заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187902
 
 
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