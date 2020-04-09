 91% украинцев считает коронавирус реальной угрозой, 92% отпразднуют Пасху дома, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные опроса проведенного по заказу Украинского института будущего.
Оценивая реальность угрозы коронавируса для страны 38% респондентов отметили, что данная угроза "очень вероятна", 51% - угроза "вероятна", 9% - угроза "маловероятна", 2% - "не видят угрозы совсем".
Таким образом 91% считает угрозу коронавируса для страны реальной.
По сравнению с первой волной опроса уменьшилось количество респондентов, которые считают, что угроза эпидемии коронавируса для страны "очень вероятна", и увеличилось количество тех, кто отметили, что угроза эпидемии для Украины "вероятна".
Оценивая реальность угрозы коронавируса для себя лично и членов своей семьи 55% респондентов отметили данную угрозу как "вероятную". 29% участников опроса отмечали угрозу эпидемии коронавируса лично для себя и членов своей семьи как "маловероятную", 11% - как "очень вероятную", 5% -" не видят угрозы совсем".
В то же время, 62% респондентов отметили, что из-за карантина в этом году не будут посещать церковь на Пасху, 9% - посетят церковь для освящения пасок, 3% - планируют отстоять службу.
26% опрошенных не посещают церковь вообще.
Респонденты с Запада и прихожане Украинской Православной Церкви Московского патриархата чаще других отмечали, что обязательно отстоят службу или освятят паски.
92% респондентов отметили, что праздник Пасхи планируют отпраздновать дома (в квартире, на даче), в кругу членов семьи, соблюдая условия карантина.
глово привезет вам святую воду. окропите и празднуйте.
P.S. При советах на ценниках в хлебных магазинах его называли "Кекс весенний"
В 2019 году во время войны избрали президентом комика, который в своих выступлениях не брезговал издеваться как над страной и церковью - получили короновирус и предверие дефолта.
Кто не голосовал за Януковича и Зеленского , тому нечего боятся вируса. Ни один волос не может упасть с человека без разрешения Бога.
не ржет только ылита 23%.
Біснуйтесь юродиві. Ваш бог вірус.