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 91% украинцев считает коронавирус реальной угрозой, 92% отпразднуют Пасху дома, - опрос. ИНФОГРАФИКА

92% украинцев отметили, что праздник Пасхи планируют отпраздновать дома (в квартире, на даче), в кругу членов семьи, соблюдая условия карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные опроса проведенного по заказу Украинского института будущего.

Оценивая реальность угрозы коронавируса для страны 38% респондентов отметили, что данная угроза "очень вероятна", 51% - угроза "вероятна", 9% - угроза "маловероятна", 2% - "не видят угрозы совсем". 

Таким образом 91% считает угрозу коронавируса для страны реальной.

По сравнению с первой волной опроса уменьшилось количество респондентов, которые считают, что угроза эпидемии коронавируса для страны "очень вероятна", и увеличилось количество тех, кто отметили, что угроза эпидемии для Украины "вероятна".

Оценивая реальность угрозы коронавируса для себя лично и членов своей семьи 55% респондентов отметили данную угрозу как "вероятную". 29% участников опроса отмечали угрозу эпидемии коронавируса лично для себя и членов своей семьи как "маловероятную", 11% - как "очень вероятную", 5% -" не видят угрозы совсем".

В то же время, 62% респондентов отметили, что из-за карантина в этом году не будут посещать церковь на Пасху, 9% - посетят церковь для освящения пасок, 3% - планируют отстоять службу.

26% опрошенных не посещают церковь вообще.

Респонденты с Запада и прихожане Украинской Православной Церкви Московского патриархата чаще других отмечали, что обязательно отстоят службу или освятят паски.

92% респондентов отметили, что праздник Пасхи планируют отпраздновать дома (в квартире, на даче), в кругу членов семьи, соблюдая условия карантина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 89% украинцев, выходя из дома, надевают маску или респиратор, 50% пользуются дезинфектором, - опрос института будущего. ИНФОГРАФИКА

91% украинцев считает коронавирус реальной угрозой, 92% отпразднуют Пасху дома, - опрос 01
91% украинцев считает коронавирус реальной угрозой, 92% отпразднуют Пасху дома, - опрос 02
91% украинцев считает коронавирус реальной угрозой, 92% отпразднуют Пасху дома, - опрос 03

Источник: https://censor.net.ua/n3187897
 
 
 Топ комментарии
 
о. таки 12% православных смертников нашлось.
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о. таки 12% православных смертников нашлось.
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Главное шобы сепаратист усик пошел причащаться 91% украинцев считает коронавирус реальной угрозой, 92% отпразднуют Пасху дома, - опрос - Цензор.НЕТ 1448
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в стиле кацапской пропаганды... )) вы знаете, все не так АДНАЗНАЧНА ))))
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сидите дома.
глово привезет вам святую воду. окропите и празднуйте.
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) чем ответят апологеты интриг мирового закулисья?
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9% - посетят церковь для освящения пасок, 3% - планируют отстоять службу . Надо запомнить эти 12% , чтобы сразу изолировать . Я устал . В магазине , на стройке и на базаре можно бесконечно долго гулять , в парке , если вас выгуливает собака .
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А сколько процентов ходило в церковь святить на паску до короны?
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В России сейчас идет заражение коронавирусом численностью 1000 человек в 1 день! Украине надо дождаться пика, когда РФ будет вся в проблемах с коронавирусом, то тогда Украине надо будет быстро захватить Донбасс!!!Нужно пользоваться слабостью противника!!!
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В ВСУ уже 5 заболевших к тому времени уже воевать у Украины будет некому.
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а ты не москаль часом??? что значит зачем возвращать Донбасс??? Это Украинская земля!!!
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38 000 000 - 92% = 3 040 000 человек. Откидываем ещё около 2 млн человек которые могут передумать! Вот и посчитайте сколько из них будут заболевших. По самым даже скромным подсчётам около 1-2 тысячи заболеют из них.
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Я собираюсь праздновать Святое Воскресение Господне. А Пасху (Песах) пусть евреи празднуют, это - их праздник...
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Baden Але кондитерський виріб,який зветься пасха,ви будете їсти. 91% украинцев считает коронавирус реальной угрозой, 92% отпразднуют Пасху дома, - опрос - Цензор.НЕТ 5275
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Иисус никогда не называл хлеб - еврейским праздником. Он говорил: это - тело моё.
P.S. При советах на ценниках в хлебных магазинах его называли "Кекс весенний" 91% украинцев считает коронавирус реальной угрозой, 92% отпразднуют Пасху дома, - опрос - Цензор.НЕТ 5178
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Хто взагалі вірить усіляким опитуванням?
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Что посеешь, то и пожнешь! В 2010 году избрали Президентом трижды судимого Януковича - получили войну, аннексию территории, десятки тысяч погибших и миллионы переселенцев.
В 2019 году во время войны избрали президентом комика, который в своих выступлениях не брезговал издеваться как над страной и церковью - получили короновирус и предверие дефолта.
Кто не голосовал за Януковича и Зеленского , тому нечего боятся вируса. Ни один волос не может упасть с человека без разрешения Бога.
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Ты пропустил еще одну выдающуюся личность. 91% украинцев считает коронавирус реальной угрозой, 92% отпразднуют Пасху дома, - опрос - Цензор.НЕТ 7740
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это вопрос. фраза- "порошенко во время каденции потерял треть состояния."
не ржет только ылита 23%.
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Очень малый % адекватных,дцмающих людей,дружащих с логикой.На этом фоне вообще не возникает вопрос, почему "выбрали" зеленое дерьмо,недовласть воров и мародёров.
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