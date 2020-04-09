 64% жителей Донецкой области считают, что сейчас идет война между Украиной и РФ, - опрос Фонда "Деминициативы"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные исследования Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

Согласно обнародованным в четверг результатам соцопроса, мысли донецких и луганских респондентов о наличии войны между Россией и Украиной в значительной степени отличаются. Так как, если среди донецких респондентов 64% согласились с фактом наличия войны, то среди луганских респондентов такое согласие выразили только 38%, а 43% не согласились с подобной постановкой вопроса. Причем если в Донецкой области по сравнению с концом 2018 доля уверенных в существовании войны с Россией существенно возросла (с 41% до 64%), то в Луганской области эта доля осталась практически такой же, и даже немного выросла (с 38% до 43% ) доля тех, кто отрицает этот факт.

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Исследование проводилось Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива с 18 февраля по 2 марта 2020 года. В каждой из областей было отобрано по 500 респондентов, выборка репрезентативна по таким показателям как пол, возраст и место проживания (за исключением оккупированных территорий). Теоретическая погрешность исследования составляет 3,5%. Проводилось оно при финансовой поддержке посольства Великобритании в Украине.