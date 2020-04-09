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 64% жителей Донецкой области считают, что сейчас идет война между Украиной и РФ, - опрос Фонда "Деминициативы"

64% жителей, проживающих на подконтрольной правительству территории Донецкой области считают, что сейчас идет война между Украиной и Россией, также такого мнения придерживаются 38% населения, проживающего на подконтрольной территории Луганской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные исследования Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

Согласно обнародованным в четверг результатам соцопроса, мысли донецких и луганских респондентов о наличии войны между Россией и Украиной в значительной степени отличаются. Так как, если среди донецких респондентов 64% согласились с фактом наличия войны, то среди луганских респондентов такое согласие выразили только 38%, а 43% не согласились с подобной постановкой вопроса. Причем если в Донецкой области по сравнению с концом 2018 доля уверенных в существовании войны с Россией существенно возросла (с 41% до 64%), то в Луганской области эта доля осталась практически такой же, и даже немного выросла (с 38% до 43% ) доля тех, кто отрицает этот факт.

64% жителей Донецкой области считают, что сейчас идет война между Украиной и РФ, - опрос Фонда Деминициативы 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": 60% жителей Донбасса "за" предоставление русскому языку статуса второго государственного в Украине, - опрос Фонда "Деминициативы"

Исследование проводилось Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива с 18 февраля по 2 марта 2020 года. В каждой из областей было отобрано по 500 респондентов, выборка репрезентативна по таким показателям как пол, возраст и место проживания (за исключением оккупированных территорий). Теоретическая погрешность исследования составляет 3,5%. Проводилось оно при финансовой поддержке посольства Великобритании в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3187894
 
 
 Топ комментарии
 
Житєлі Данбаса...рускаязичьнає насєлєніє...все це - терміни, придумані у кремлівських кабінетах з метою розколу української нації та подальшого її знищення. В Україні живуть громадяни України, одним словом - українці. Крапка. Пора вже подумати про ліквідацію сучасного обласного ділення України, яке дісталось нам у спадок від російських окупантів.
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Перекрыть все КПВВ на год и посмотрим что эти ублюдки потом запоют.
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Луганщина з кінця 80-х завжди була ватною та забиченою, де кожен сам за себе і завжди готовий вчепитися тобі в горло. Знаю, бо родився і виріс там...
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донецким, в отличии от луганских, дубиной по башке не хило настучали........ ))
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В Луганске был странный случай с воздушной атакой на исполком. Похоже таки украинский штурмовик был...а наши не признали.
В Донецке же все наоборот - там рассеяне бомбили тролейбусы и т.п.
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Перекрыть все КПВВ на год и посмотрим что эти ублюдки потом запоют.
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исключения лишь еще больше подтверждают правило...
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Это те , кто на подконтрольной Украине территории ? А в обезьянике вообще ватные растения . Мне всегда было интересно , что важнее , вернуть убогих , землю , или землю с убогими ?
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Луганщина з кінця 80-х завжди була ватною та забиченою, де кожен сам за себе і завжди готовий вчепитися тобі в горло. Знаю, бо родився і виріс там...
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Житєлі Данбаса...рускаязичьнає насєлєніє...все це - терміни, придумані у кремлівських кабінетах з метою розколу української нації та подальшого її знищення. В Україні живуть громадяни України, одним словом - українці. Крапка. Пора вже подумати про ліквідацію ********* обласного ділення України, яке дісталось нам у спадок від російських окупантів.
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Немного дебилов начало прозревать.
Хотя вряд ли: ведь во всем виноваты проклятые Укропы!
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Постоянные зрители Мертвечуковских телеканалов думают альтернативно...
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и это при том, что 96% жителей там не умеют считать и писать.
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У тех, кто не видит агрессию рахи нужно было еще спросить, сколько будет 7*8.
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чем ближе к расеи тем глупее народ...русскиймир головного мозга...
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Социологам сейчас нужно быть очень осторожными. Бекешкина очень активно вела социологию об отношению народа к продаже земли, и к сожалению ее уже нет с нами. Ради заполучения украинской земли они готовы на многое. Но Бог все видит, и каждый получит по заслугам.
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35 процентов просто дол**бы-пусть лечатся дальше
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Большинство из них прекрасно понимает, что это российско-украинская война, но не говорят об этом вслух, чтоб не подставлять роССию, которую поддерживают. И на которую так надеятся...
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А сивоха так нисчитает, да и сам бубочка латентно тоже
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Ты им и в голову смог залезть, и в штаны. Ты прям не коронавирус, а спирохета.
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Зачем залазить в голову, если достаточно их слов и действий?
В штаны к мужикам залезть, это у тебя на подсознани?
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Вони, ще б провели опитування: Земля обертається навколо Сонця, чи навпаки. Є об'єктивна реальність. Люди, які її не визнають або вороги або хворі на голову.
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думаю что реально это война сша рф. былоб на месте Украины другое государство,былоб тоже самое
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Не надо примешивать сюда Америку, это ваша война
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скажу непопулярную циничную вещь- пока не поменяется естественным процессом местное совковое поколение (45-70), пока там будут такие цифры и будут продолжать голосовать на разрушение Украины , раньше за комунистов, теперь за рыгов, неважно. В их головах давно клозеты построены. Говорю как житель Луганщины.
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Этот опрос преступление. Не то время! Прав Невзоров в последнем кажись с Гордоном разговоре, что чем меньше будем интерисоваться донбалластом(просто линия размежевания та что есть) И глухарь! Тем быстрее та контора не станет нужна РФ! И скорее сами выберут выход с положения они. Просто своих проблем валом. Их и решать. На тормоза спускать. Семеро одного не ждут!
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Просто немного истории: Джон Джеймс Юз, когда основал шахты, то набрал на работы
беглых каторжников! Юзовка росла, развивалась, каторжники стали называться -

"горные рабочие", обзавелись жильём, создали семьи, расплодились...
Потом был Голодомор и новое заселение луганско-донецкого региона русскими КАТОРЖНИКАМИ! .Стаханов - елецкий уличный грабитель, один из тех, кто вместо
тюрьмы выбрал луганскую шахту,(советские пиарщики не захотели исправлять ошибку

и увековечили гопника, который даже в шахте грабил своих коллег).
Там отродясь - "гнилые" гены, с момента создания Юзовки!

Как бы обидно местным жителям ни было это сознавать.
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До 36% жителей Донбасса все еще не дошло, что Россия (Московия) извечный враг Украины. Что еще Россия должна разрушить (хотя все уже разрушено, вывезено в Московию, сдано в металлолом), сколько еще должна убить, покалечить, сколь еще должно быть беженцев, чтобы для этих 36% дошло. Наверное, не дойдет, поэтому лучше всего будет если эти 36% возьмут свои чемоданы и поедут в Россию до Путина, там их сильно ждут.
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Вони ж там дивляться супутникове телебачення,як і в Херсонській та других областях,а по тим каналам з 2019 року майже немає українських.Хтось же до цього приклав руку в Україні!
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Из какого же района надо было выбрать президента, чтобы он считал, что это не война, а конфликт внутри Украины ?
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ты же понимаеш о чем я. о каких мрпехах сша ты говориш? ГЕОПОЛИТИКА.когда такие как сша и рф втягивают в войну таких как мы
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Ну и ничего удивительного -половина зебанатов думает точно так же
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64%Залишити ,а решту 36% на воркуту і магадан ,на свою історичну Батьківщину (уродіну.) Чемодан вокзал *********. 64% мешканців Донецької області вважають, що нині відбувається війна між Україною та РФ, - опитування Фонду "Демініціативи" - Цензор.НЕТ 9863
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Россиянка, умная молодая женщина, отдыхавшая в Европе, сказала мне лично, что в России ВСЕ, кроме отъявленно-упоротых совков, ВСЁ понимают. Просто элементарно боятся открыть рот, потому что немедленно потеряют всё - свободу, здоровье, а то и жизнь. Есть и те, и их много, кто затопчет кого угодно, и мать родную, услышав команду фас. Эти служат в полиции, в армии, в госструктурах, где кнутом и пряничками из них воспитывают шавок. Нет, при шухере они разбегутся, но собранные в кучи будут убивать.
И есть третья группа - это фанатики, зазомбированные победобесием и подобным насмерть. И они готовы сдохнуть, не рассуждая.
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