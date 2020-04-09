 64% жителей Донецкой области считают, что сейчас идет война между Украиной и РФ, - опрос Фонда "Деминициативы"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные исследования Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.
Согласно обнародованным в четверг результатам соцопроса, мысли донецких и луганских респондентов о наличии войны между Россией и Украиной в значительной степени отличаются. Так как, если среди донецких респондентов 64% согласились с фактом наличия войны, то среди луганских респондентов такое согласие выразили только 38%, а 43% не согласились с подобной постановкой вопроса. Причем если в Донецкой области по сравнению с концом 2018 доля уверенных в существовании войны с Россией существенно возросла (с 41% до 64%), то в Луганской области эта доля осталась практически такой же, и даже немного выросла (с 38% до 43% ) доля тех, кто отрицает этот факт.
Исследование проводилось Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива с 18 февраля по 2 марта 2020 года. В каждой из областей было отобрано по 500 респондентов, выборка репрезентативна по таким показателям как пол, возраст и место проживания (за исключением оккупированных территорий). Теоретическая погрешность исследования составляет 3,5%. Проводилось оно при финансовой поддержке посольства Великобритании в Украине.
В Донецке же все наоборот - там рассеяне бомбили тролейбусы и т.п.
Хотя вряд ли: ведь во всем виноваты проклятые Укропы!
В штаны к мужикам залезть, это у тебя на подсознани?
беглых каторжников! Юзовка росла, развивалась, каторжники стали называться -
"горные рабочие", обзавелись жильём, создали семьи, расплодились...
Потом был Голодомор и новое заселение луганско-донецкого региона русскими КАТОРЖНИКАМИ! .Стаханов - елецкий уличный грабитель, один из тех, кто вместо
тюрьмы выбрал луганскую шахту,(советские пиарщики не захотели исправлять ошибку
и увековечили гопника, который даже в шахте грабил своих коллег).
Там отродясь - "гнилые" гены, с момента создания Юзовки!
Как бы обидно местным жителям ни было это сознавать.
И есть третья группа - это фанатики, зазомбированные победобесием и подобным насмерть. И они готовы сдохнуть, не рассуждая.