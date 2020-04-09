 На Тернопольщине наличие COVID-19 подтвердили у пациентки уже после ее смерти: в областной лаборатории два дня не делали анализы из-за отсутствия тест-систем

По его словам, сегодня утром зафиксирован второй летальный случай в Монастырисском районе - умерла 83-летняя женщина из с. Верхняя Слободка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Больная была госпитализирована в Монастырискую районную больницу и ей клинически было выставлено подозрение на COVID-19. 6 апреля у нее был отобран биоматериал и отправлен в областной вирусологический центр. Ответ "+" на коронавирус получен сегодня утром, после ее смерти. Такая "оперативность" центра неприемлема", - подчеркнул Дронь.

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В течение 6-7 апреля Тернопольский областной лабораторный центр не регистрировал ни одного нового случая коронавируса. За 8 апреля зарегистрирован только один.

В лабораторном центре замедление темпов регистрации новых больных коронавирусом объяснили отсутствием тест-систем. Их не было в течение полутора суток. Получили тест-системы вчера, 8 апреля, в 22:00.

"Полученной партии хватит на 3 тыс. исследований", - отметили в лабораторном центре.

Как сообщал УНИАН, по сведениям Минздрава, по состоянию на 10:00 9 апреля в Тернопольской области лабораторно подтверждено 169 случаев COVID-19, из них 3 - летальные.