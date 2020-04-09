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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Здоровье
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 На Тернопольщине наличие COVID-19 подтвердили у пациентки уже после ее смерти: в областной лаборатории два дня не делали анализы из-за отсутствия тест-систем

В Тернопольской области после смерти 83-летней женщины от COVID-19 руководитель Монастырисского районного штаба по борьбе с коронавирусом Павел Дронь обвинил областной лабораторный центр в неоперативности проведения исследований на COVID-19.

По его словам, сегодня утром зафиксирован второй летальный случай в Монастырисском районе - умерла 83-летняя женщина из с. Верхняя Слободка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Больная была госпитализирована в Монастырискую районную больницу и ей клинически было выставлено подозрение на COVID-19. 6 апреля у нее был отобран биоматериал и отправлен в областной вирусологический центр. Ответ "+" на коронавирус получен сегодня утром, после ее смерти. Такая "оперативность" центра неприемлема", - подчеркнул Дронь.

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В течение 6-7 апреля Тернопольский областной лабораторный центр не регистрировал ни одного нового случая коронавируса. За 8 апреля зарегистрирован только один.

В лабораторном центре замедление темпов регистрации новых больных коронавирусом объяснили отсутствием тест-систем. Их не было в течение полутора суток. Получили тест-системы вчера, 8 апреля, в 22:00.

"Полученной партии хватит на 3 тыс. исследований", - отметили в лабораторном центре.

Как сообщал УНИАН, по сведениям Минздрава, по состоянию на 10:00 9 апреля в Тернопольской области лабораторно подтверждено 169 случаев COVID-19, из них 3 - летальные.

Источник: https://censor.net.ua/n3187893
 
 
 Топ комментарии
 
ЗЕлено!
ЗЕлено!
Живем !

или уже не живем ? На Тернопольщине наличие COVID-19 подтвердили у пациентки уже после ее смерти: в областной лаборатории два дня не делали анализы из-за отсутствия тест систем - Цензор.НЕТ 3349
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"- Как же можно с человека получить тест незаметно?
- Можно! Я, правда, не знаю, как власти будут действовать. Но человека можно напоить.
- Угу.
- Усыпить.
- Угу.
- Оглушить. Ну, в общем, с бесчувственного тела. Наконец, с трупа!
- Угу С чьего трупа?!"
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Ужас заключается в том, Вы только почитайте - медики Тернопольщины пачками уволняются,боясь этого вируса и людей заболевших им, до этого знал тернопольчан далеко не с лучшей стороны, а сейчас только лишний раз убедился в этом, товарищи врачи - эта профессия выбрана Вами людей спасать. а не только взятки брать.
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Гдє дєньгі, Зін? Ой! Де тести, Зєлєнскій? Нема тому, що "нєцєлєобразно" ?
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"- Как же можно с человека получить тест незаметно?
- Можно! Я, правда, не знаю, как власти будут действовать. Но человека можно напоить.
- Угу.
- Усыпить.
- Угу.
- Оглушить. Ну, в общем, с бесчувственного тела. Наконец, с трупа!
- Угу С чьего трупа?!"
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Не даремно Ляшко приїжджав.Минуло всього!!! 4 дні
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Поняли теперь, как у нас подозрение выдают? - клинически. ппц.
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Не даремно Ляшко приїжджав. Минуло всього лиш !!! чотири дні.
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а это уже похоже на правду. не проверять не личить нечем. все в александровской больнице
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Государственному управлению делами (ГУД) и Верховной Раде выделили 5 тыс. экспресс-тестов на коронавирус из китайского груза, доставленного 23 марта. Это больше, чем на целую область! Вот так ЗЕЛЁНЫЕ ШМАРКЛИ берегут себя!
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Диагноз после смерти?
А кому он нужен после смерти? Это все равно что после того как поезд ушел платочком помахать.
Хай Бог милує.
Это уровень Украинской медицины (для простого народа).
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доктор-а я не умру? что-вы нас за это ругают...так ругают...Лечения то все равно нет...а для статистики самое оно...
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Вовремя сделаный ПЦР анализ спасает жизни другим !
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