EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия
  2393  7
Все про:лес (466) обыск (1457) прокуратура (3914) Харьковщина (1503)

 Прокуратура на Харьковщине пришла с обысками в полицию: расследуется крышевание вырубки леса

В отделах полиции Харьковской области проводят обыски в связи с сокрытием и крышеванием незаконных вырубок в лесных хозяйствах региона.

Эту информацию подтвердил "Укринформу" пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает Цензор.НЕТ.

"Действительно проходят обыски по месту работы и проживания сотрудников Валковского отдела полиции. Следственные действия связаны с фактом сокрытия и крышевания незаконной вырубки леса", - сказал Чубенко.

Подробности следствия пообещали предоставить в течение ближайших часов.

Отмечается, что обыски в отделах и отделениях полиции Харьковщины проводятся с самого утра силами областной прокуратуры и следственных Госбюро расследований.

Смотрите также: Фермер на Харьковщине нанес ущерб на 65 млн незаконной добычей песка. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3187892
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
главное в результате тщятельного расследования не выйти на самих себя))...
 показать весь комментарий
 
Вот те на! Татышо? Не можеть быть! Выфсёфрёте! Там в менты с детства мечтали идти, грудями закрывать закон и граждан своей страны, последний патрон себе оставлять, и днём и ночью, хлеба не есть пока задание не выполнишь все мечтают! То не они, То поклёп! Он в окно глянул---стоят охраняют мой дом с ночи. Но посту! Не!
 показать весь комментарий
 
А что работники прокуратуры пытаются обнаружить в отделениях полиции, при проведении этих обысков,- складирование древесины хвойных и лиственных пород?
 показать весь комментарий
 
 
Замнут мусора. Там общественность поднялась. Какой-то аналог Стерненко.
 показать весь комментарий
 
 
-Але 102 тут человек без маски на улице,приезжайте.
-У нас обыск,мы не можем
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх