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 В Мелитополе ограничили проезд транспорта и установили КПП на въезде в город

На въездах в г. Мелитополь (Запорожская обл.) установили контрольно-пропускные пункты. Другие въезды и выезды в перекрыты путем установления соответствующих информационных знаков и блоков на проезжей части.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мелитопольского горсовета.

На въездах и выездах в Мелитополь начали работу пять контрольно-пропускных пунктов, расположенных по адресам: ул. Интеркультурная (восточный въезд/выезд), на 417 километре автодороги Харьков-Симферополь-Ялта, М-18; на 442 километре автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск, М-14; на ул. Ломоносова (северный въезд/выезд), на 1 километре автодороги Мелитополь-Обильное-Веселое.

Другие въезды и выезды в г. Мелитополь перекрыты путем установления соответствующих информационных знаков и блоков на проезжей части.

Личный состав, который будет осуществлять ограничительные мероприятия (нести круглосуточную службу на КПП), обеспечен средствами индивидуальной защиты.

При этом, въезд и выезд из г. Мелитополь разрешен лишь при наличии специального разрешения для ограниченного круга лиц, а также транспорта, среди которых грузовые автомобили с продуктами питания и др. товарами, транзитный транспорт (без права остановки и стоянки), транспорт предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность Мелитополя; транспорт физических лиц, места жительства которых зарегистрированы на территории карантинной зоны; транспорт физлиц, работающих на объектах жизнеобеспечения населенных пунктов в карантинной зоне, но проживающих за ее пределами.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187890
 
 
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Больше КПП, больше треша. Нужно ещё багажники шманать, в них могут перевозить вирус.
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Хорошо, что "лица со специальными разрешениями" не могут быть носителями коронавируса!
А мелитопольцы от мелитопольца 200% не могут заразится.

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черешня в стадии цветения любит тишину...
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эти блок посты поставили на всех дорогах . от села к селу .от города в город . требуют какие то разрешение на проезд , сумки проверяют ( наверно коронавирус ищут ) родные не могут завести продукты родителям в город , потому что нет приписки . также и между селами . Вот точная поговорка " позволь дураку Богу молится ,так он и лоб себе разобьет " . Страна превратилась в какую то тюрьму . Идиоты во власти и идиотами погоняют ,или наживаются на поборах . В общем .картина омерзительная до тошноты .
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