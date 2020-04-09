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 60% жителей Донбасса "за" предоставление русскому языку статуса второго государственного в Украине, - опрос Фонда "Деминициативы"

Внесение изменений в Конституцию Украины и предоставление русскому языку статуса второго государственного в Украине поддерживают 60% жителей подконтрольной правительству территории Донецкой и Луганской областей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные исследования Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

Согласно обнародованным в четверг результатам соцопроса, идею предоставления русскому языку статуса второго государственного поддержали одинаковые доли (60%) Донецкой и Луганской респондентов, тогда как негативное отношение к такой идее выразили 21% дончан и 16% луганчан.

Отмечается, что по сравнению с ноябрем 2018 года в Донецкой области существенного изменения позиций не зафиксировано, а в Луганской области сдвиги есть небольшие сдвиги - с 54% до 60% увеличился уровень поддержки, и чуть больше, с 25% до 16%, уменьшился уровень отрицания.

60% жителей Донбасса за предоставление русскому языку статуса второго государственного в Украине, - опрос Фонда Деминициативы 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "СМИ насильно перевели на украинский", - "Нас заставили, но зритель хочет слышать русскую речь", - экс-"регионалка" Бондаренко и журналистка NewsOne Панченко о языковых квотах. ВИДЕО

Исследование проводилось Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива с 18 февраля по 2 марта 2020 года. В каждой из областей было отобрано по 500 респондентов, выборка репрезентативна по таким показателям как пол, возраст и место проживания (за исключением оккупированных территорий). Теоретическая погрешность исследования составляет 3,5%. Проводилось оно при финансовой поддержке посольства Великобритании в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3187889
 
 
 Топ комментарии
 
А я за предоставление подсрачника жителям домбаса!!! 60% жителей Донбасса "за" предоставление русскому языку статуса второго государственного в Украине, - опрос Фонда "Деминициативы" - Цензор.НЕТ 3299
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60% жителей Украины за предоставление жителям даунбаса справки о невменяемости вместо паспорта Украины. Так же 70% жителей Украины за полную блокаду даунбаса.
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Ну и пусть те 60% переезжают в РФ, там русский основной и никаких проблем. Чего же 6 лет войны сидят сиднем и им не нравится Украина и украинский. Чемодан вокзал Кацапия и перо в одно место. В Украине - украинский основной и главный и никаких вторых и третьих.
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упоратая донбасня русня успокоится только когда русский потеряет статус государственного в российской федерации… ну или как минимум в части её регионов
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странная логика---если два государственных языка -значит нужно знать их оба ...а не тот который тебе нравится...Или хотят как в крыму-три языка государственных но знают только свой....и хотят чтобы также было здесь...
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Когда плешивый Хмырь сдохнет,РАбссиянцы уже предлагают сделать еще один Мавзолей с надписью ОБНУЛЕНИН 60% жителів Донбасу "за" надання російській мові статусу другої державної в Україні, - опитування Фонду "Демініціативи" - Цензор.НЕТ 7500
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Такі питання потрібно вирішувати шляхом референдуму. А всі ці сумнівні замовні опитування - до одного місця.
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Крысы кремля уже 20 летт создают союзное государство Белоруси и РАБссии,но Бацька кинул Хмыря ЧеКиздона 60% жителів Донбасу "за" надання російській мові статусу другої державної в Україні, - опитування Фонду "Демініціативи" - Цензор.НЕТ 3351и правильно зделал 60% жителів Донбасу "за" надання російській мові статусу другої державної в Україні, - опитування Фонду "Демініціативи" - Цензор.НЕТ 7651нефиг по чужим сараям шастать... 60% жителів Донбасу "за" надання російській мові статусу другої державної в Україні, - опитування Фонду "Демініціативи" - Цензор.НЕТ 3351
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в шапке "жители донбасса", в тексте жители "подконтрольной части донецкой и луг областей", а ещё далее в тексте вовсе "дончане и луганчане". Вопрос, в цензоре реально работают настолько глупые люди, которые не понимают , что это три разные категории граждан и разные географические единицы?
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Гетьман Iван Мазепа правильно казав:
хто з кацапами дружив,той завжди без штанцiв ходив...
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Я недавно подивився новини на UA: Донбас - це телепрограма регіонального Суспільного мовника (UA: Перший) то склалось враження що пропагують сепаратистів. Репортажі ведуть тільки російською мовою з кацапським акцентом, журналісти і диктори кажуть не ОРДЛО, а ДНР/ЛНР, на зразок влада днр прийняла рішення..., в лнр хворих на... А показали ринок у Донецьку, то там красотіще, всього навалом, а покупці щасливі й задоволені.
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Зачем нам второй государственный? "Какая разница на каком языке говорить?" (c)
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