 Коронавирус в Москве решили лечить переливанием крови от переболевших

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в четверг, 9 апреля, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Институте скорой помощи имени Склифосовского департамента здравоохранения и городской больнице № 52 провели первые процедуры", - рассказала Ракова.

По ее словам, донорами стали 11 человек, переливание получили семь пациентов.

Заместитель мэра уточнила, что кровь выздоровевших пациентов содержит антитела к заболеванию COVID-19, поэтому она может использоваться для лечения.

"Соответствующую технологию одобрил для использования клинический комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией. Мы постоянно следим за разработками коллег в других странах, аналогичные исследования успешно проходят в Китае, Германии и США. Надеемся, что новый метод поможет нам эффективнее бороться с пандемией коронавируса", - цитирует Ракову агентство "Интерфакс".

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