EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 За рубежом, Здоровье
  5390  118
Материалы по теме:
Все про:карантин (2711) Москва (2707) COVID-19 (3492) коронавирус (2114)

 Коронавирус в Москве решили лечить переливанием крови от переболевших

В столице РФ врачи лечат зараженных коронавирусом переливанием плазмы крови доноров, которые были инфицированы и смогли выздороветь.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в четверг, 9 апреля, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Институте скорой помощи имени Склифосовского департамента здравоохранения и городской больнице № 52 провели первые процедуры", - рассказала Ракова.

По ее словам, донорами стали 11 человек, переливание получили семь пациентов.

Заместитель мэра уточнила, что кровь выздоровевших пациентов содержит антитела к заболеванию COVID-19, поэтому она может использоваться для лечения.

"Соответствующую технологию одобрил для использования клинический комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией. Мы постоянно следим за разработками коллег в других странах, аналогичные исследования успешно проходят в Китае, Германии и США. Надеемся, что новый метод поможет нам эффективнее бороться с пандемией коронавируса", - цитирует Ракову агентство "Интерфакс".

Читайте также: В России зафиксировано 1459 новых случаев COVID-19. Количество инфицированных преодолело отметку в 10 тысяч

Источник: https://censor.net.ua/n3187884
 
 
 Топ комментарии
 
Нужны не антитела для борьбы с вирусом (т.к. это - продукт реакции), а клетки-"убийцы".
А они - индивидуальны, и каждый организм их вырабатывает индивидуально, когда распознает и подстроится под вирус. Каждый организм - индивидуальный НИИ.
Ничего переливание крови не даст.
Уже обговаривался этот вопрос, когда первые переболевшие в Китае и в Италии появились.
Микробиологи объясняли, почему это - неэффективно.
Но, у кацапов - свой путь.
 показать весь комментарий
 
Пральна - всех переболевших утилизировать! Коронавирус в Москве решили лечить переливанием крови от переболевших - Цензор.НЕТ 445
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
В теории все правильно. На практике, остается вопрос передачи через плазму крови заболеваний. ВИЧ например.
 показать весь комментарий
 
 
Ну вообще-то кровь и плазму естественно проверяют на заболевания. Хотя у русни может и не заморачиваются, не знаю.
 показать весь комментарий
 
Опасная процедура. У одного арабского шейха была редкая группа крови и ему пришлось перелить кровь еврея. В благодарность еврей получил $ миллион. В следующий раз вызвали опять того еврея, но после переливания шейх подарил ему коробку печенья. На немой вопрос шейх ответил: "А что ты таки хотел? В прошлый раз во мне не текла еврейская кровь!" Коронавирус в Москве решили лечить переливанием крови от переболевших - Цензор.НЕТ 8745
 показать весь комментарий
 
 
Пусть попробуют переливание крови от летучих мышей. Поскольку кацапы не совсем люди, может и поможет
 показать весь комментарий
 
 
Не хватало ещё перелётных тут по весне.
 показать весь комментарий
 
Во многие газеты,радио и некоторые ТВ Франции,вплоть до Марии ЛеПен, посланны нами -с их исторической Родины( (пров.Фирангизстан вОд(Аз)эрбэйджане,450лет назад выход оттуда))-предложения внукам брать СВ.Огонь с горы ЯнЭрДаг(Гори Муж Гора=Св.ЯнахУлу=Николай) под Баку И ЗАЖИГАТЬ ИХ ПО ВСЕЙ ФРАНЦИИ.Это многих заинтересовало вплоть до Швеции,где 3крунур=3 Огням Баку(Бахы-Смотрящий).Мы Все вместе ПОБЕДИМ ЭТОТ ВИРУС ПОЛЮБОМУ!
 показать весь комментарий
 
Кацапы-таки молодцы. Знают как свой народ обуть!
Переливание не лечит, но и хуже не сделает.
Уверен, там уже очередь стоИт на переливание крови за бабос)
 показать весь комментарий
 
 
А вот тут вопрос, так как пишут что всё больше случаев возврата короны у переболевших.
 показать весь комментарий
 
Украинцы придумали.
Теперь на кацапах испытают.
Ну а мы потом используем результаты. Неплохо.
 показать весь комментарий
 
 
А чому б не спробувати лікувати кацапів переливанням бояришніка? Від добровольців відбою не буде...
 показать весь комментарий
 
кацапи лікуються... та похрену!
Покличте мене коли буде новина, про те як вони дохнуть!
 показать весь комментарий
 
 
предлагаю за данную процедуру изымать у козлорылых почку!
 показать весь комментарий
 
А танцы с бубнами вокруг заболевшего еще не пробовали.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, а что там якутский монах, который шел в кремль изгонять демона?
 показать весь комментарий
 
Вампирские фермы крови , пол Кремлём расположат.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх