 В Украину прибыли еще три самолета из Китая с грузом спецсредств для борьбы с коронавирусом, - ОП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
На традиционном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом, было решено проводить мониторинг наличия масок в аптечных сетях.
При отсутствии в продаже этих элементарных средств защиты будут приняты меры административного реагирования.
Дополнительно министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что значительно возросло количество украинцев, которые пользуются средствами защиты. Так, 89% граждан ответили утвердительно на вопрос, используют ли они средства защиты, а 50% сообщили, что применяют дезинфекторы.
На совещании сообщили, что в Украину прибыли еще три самолета из Китая с грузом спецсредств для борьбы с коронавирусом.
Медицинские средства будут распределяться не только по опорным больницам, но и поступят в крупные торговые сети.
каждый рейс стоит 180 тыс у.е.
итого: 3 х 180 = 600 тыс. у.е. только на самолеты
Вопрос:
сколько многоразовых масок за эти деньги можно было бы сшить в Украине через надомников в карантине ?
заплатив людям зарплату !
Зайдите на сайт ВОЗ или МОЗ - там черным по белому написано, что марлевые маски НЕ подходят, тканевые тоже.
Подходят только медицинские - 3-4х слойные.
Маска должна быть такой:
ты в квест играешь, найди маску?
А в реале нихрена нигде нет.
тут один писал, что илон маск закупил тысячи аппаратов ивл в китае для тестирования. а потом раздал по всему миру.
Нех без маски шляться!!!
А мазут украинский продавали за границу, затем его же покупали но уже подороже, а он, мазут, как был в ёмкостях где то под Юзовкой, так там и оставался. и так по 7 раз подряд.
Аптека доброго дня - масок нет