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Все про:Зеленский (5121) карантин (2711) Пасха (109) Криклий (122) Офис Президента (316) COVID-19 (3492) коронавирус (2114)

 3% украинцев собираются посетить церковь на Пасху, нужно сделать так, чтобы они не подверглись опасности заражения COVID-19, - Зеленский

Большинство украинцев поддерживают карантинные мероприятия и проект "Пасха дома", когда богослужения можно посмотреть в трансляции. В частности, до 70% граждан Украины поддерживают меры карантина и только 3% собираются посетить церковь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Это замечательно, что украинцы такие ответственные, и большинство граждан знают о высоких рисках эпидемии. Ведь пик еще впереди. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы и 3% верующих не подвергались опасности", - сказал Зеленский.

Чтобы помочь людям отпраздновать Пасху дома, "Укрпочта" уже принимает заказы на бесплатную доставку освященных пасок. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, уже получено несколько сотен заказов, и постоянно поступают новые.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрпошта" будет бесплатно доставлять освященные пасхи по всей Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин в Украине могут ослабить 24 апреля, - замглавы ОП Тимошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3187880
 
 
 Топ комментарии
 
нужно сделать чтобы закрыть церкви на карантин как всех
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этих 3% дебилов в психарку, это же надо жить с такими засранными мозгами
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3% украинцев собираются посетить церковь на Пасху....

Шо вже тільки 3%??? а де ж іньші 70????
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нужно сделать чтобы закрыть церкви на карантин как всех
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В Днепре в магазинах и на базарах гулять можно , в парках нельзя , если собака вас не выгуливает . Глупость .
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нехай пречащаются! Сепаратист усик так завещал 3% украинцев собираются посетить церковь на Пасху, нужно сделать так, чтобы они не подверглись опасности заражения COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 815
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а почему сепарартист? вроде флаг Украины поднимает после выигранного боя
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Як видно вся надія на лікарів,а не на міфічного бога.Хоча після епідемії віряни скажуть.що це бог допоміг.
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Врачи уже перезаражались. А эпидемия, не отрицаю, бич Божий для безумных.
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Когда Бог хочет наказать человека, от отнимает его ум.

Богоборцев это тоже касается, кстати.
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Освятить успеют , кто их потом будет ловить , чтобы изолировать ?
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этих 3% дебилов в психарку, это же надо жить с такими засранными мозгами
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Ну так поместите на Пасху эти 3% вместе с московскими попами куда-нить в изолятор и хай там вместе посидят помолятся недельку-другую. А вы их хлорочкой и дустом 2 раза в день.
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Що воно верзе! 90% українців вважають ці заходи дурістю.
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на буковине московский патриархат- открыты все церкви, людей набивается куча и лобызают слюнявые иконы, все остальные конфеесии храмы закрыли
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".................Ведь пик еще впереди. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы и 3% верующих не подвергались опасности" Надеюсь, что хлоркой поливать не будут на входе/выходе.
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предлогаю этих 3 % безумцев, запереть на пасху в Киево-печерской лавре. Один хер там ******** больные.
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христоснутым в первую очередь в изоляцию! разносчики бацил!
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3% украинцев собираются посетить церковь на Пасху....

Шо вже тільки 3%??? а де ж іньші 70????
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Це як? Зняли хрестик, або труси вдягнули???
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поспособствуем чтобы пик наступил побыстрее. на выбор убогих я предложил бы 2 варианта питания - питайся святым духом или пищей с магазина. выбирай
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Все за что берется наш през получается через жопу . Он из тех кто не украсть не посторожить . Вопрос почему три процента должны подвергать опасности остальные девяносто семь .
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закрыть церкви и прочие синагоги (однозначно, Бог поймет и простит) - и эти 3% не подвергнуться заражению, а также их родственники и прочие, прочие, прочие (цепочку каждый может построить самостоятельно)
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Эти 3 процента на домашний карантин на месяц с жесткой фиксацией к батарее.
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А закрыть на карантин полностью какая вера не позволяет
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Святить тоже можно по ТВ (проверено временем). Автору, правда, не помогло- он кони двинул.
3% украинцев собираются посетить церковь на Пасху, нужно сделать так, чтобы они не подверглись опасности заражения COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2083
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Помню Алана Чумака.Ну он не святил, а "заряжал" воду(не знаю для чего).И многие знакомые все смеялись над ним.Но у многих видел возле телека трех-литровые банки з водой.(я тогда был млолдой-мне было не до этого).
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та уберите же эту сипящую гниду из новостей.
ну, пля, ну отвращение ж дикое...
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Нужно пускать в церковь только верующих!
Кто постился и пришел на всенощную.
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Песах вже праднують ... жиди ... і в синагогах ... знову все проспав?
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Кстати, в Израиле все синагоги закрыли, приятель звонил.
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А в чому проблема,харант? В нашій країні що,попи не повинні виконувати постанову Кабінету Міністрів про карантин? Dura lex autem non est lex.
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