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 Украинских врачей в режиме онлайн будут учить пользоваться аппаратами ИВЛ, - Зеленский

Вскоре заработает информационно-консультационный центр для консультаций врачей в онлайн-режиме.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом шла речь на традиционном совещании по борьбе с COVID-19.

"В одном из госпиталей Кировоградщины - 20 зараженных врачей. Это только один из примеров. Доставка спецсредств происходит только в опорные больницы, но каждый врач в каждом медучреждении - на передовой, и мы должны обеспечить каждого из них", - заявил Зеленский.

На совещании отмечалось, что, даже получив современные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), врачи в регионах часто не умеют ими пользоваться. Поэтому нужно организовать обучение медиков.

"Нужно организовать онлайн-уроки. Тогда можно научить врачей в областях очень быстро ", - отметил президент.

В ответ министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что вскоре заработает информационно-консультационный центр для консультаций врачей в онлайн-режиме.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187870
 
 
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Если с таким качеством, как сейчас по тв учат школьникам, то больным капец.
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Красота. ЗЕ -не зупиняйся. ЗЕлене блювотиння ,яке голосувало за ідіота,що грає прутнем на балалайці,має бути покаране.
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Это прогресс: до сих пор он только хреном на рояле учил играть он-лайн. Украинских врачей в режиме онлайн будут учить пользоваться аппаратами ИВЛ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6327
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Вован.... не впечатлило....
Тыж выдосик на эту тему не "запилил"... не камильфо однако...
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Не всё так однозначно! Многих еще нужно научить уколы ставить и тонометром пользоваться!
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урок первый:
"вдох глубокий, руки шире
не спешите! три-четыре...."
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Та ты шо!!!??? Может напомнить фамилию ублюдка, который, ради шоу, поместил на 2 недели на карантин министра здравоохранения в Санжарах. Месяц страна на карантине и тут Вошьдь выдаёт "будут учить". Уже пол - сотни смертей. Надо было не только врачей, но и студентов медучилищ научить давно. Клоуны!!!!
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