 Украинских врачей в режиме онлайн будут учить пользоваться аппаратами ИВЛ, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом шла речь на традиционном совещании по борьбе с COVID-19.
"В одном из госпиталей Кировоградщины - 20 зараженных врачей. Это только один из примеров. Доставка спецсредств происходит только в опорные больницы, но каждый врач в каждом медучреждении - на передовой, и мы должны обеспечить каждого из них", - заявил Зеленский.
На совещании отмечалось, что, даже получив современные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), врачи в регионах часто не умеют ими пользоваться. Поэтому нужно организовать обучение медиков.
"Нужно организовать онлайн-уроки. Тогда можно научить врачей в областях очень быстро ", - отметил президент.
В ответ министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что вскоре заработает информационно-консультационный центр для консультаций врачей в онлайн-режиме.
Тыж выдосик на эту тему не "запилил"... не камильфо однако...
"вдох глубокий, руки шире
не спешите! три-четыре...."