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 Общество
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 "Энергоатом" не может обеспечить вывоз ядерного топлива из-за кризиса в отрасли

ГП "Гарантированный покупатель" задолжал НАЭК "Энергоатом" более 4 млрд грн.

Из-за кризиса на рынке электроэнергии НАЭК "Энергоатом" не получил более 4 млрд грн за поставленную электроэнергию, и в настоящее время компания не может обеспечить закупку и вывоз ядерного топлива. Об этом заявил генеральный директор "Энергоатом-Трейдинг" НАЭК "Энергоатом" Сергей Бедин, передает Главком.

Он отметил, что ГП "Гарантированный покупатель", которому поставляется 85% всей атомной электроэнергии для нужд населения, накопил долг более 4 млрд грн.

"Объем поступлений сократился до такого уровня, что мы только можем обеспечить выплату зарплаты, налогов и некоторые небольшие текущие платежи. Мы не можем ни обеспечить закупку ядерного топлива, ни вывоз топлива, ни ремонтную кампанию. У нас выручка вообще упала ниже, чем была, самая низкая выручка, скажем так, которая позволяет только обеспечить зарплату и обязательные платежи, налоги, проценты по банкам", - сообщил Бедин.

Напомним, ранее народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что энергетическая отрасль приблизилась к коллапсу, и необходимо срочно назначить профессионального министра энергетики с профессиональной командой.

В свою очередь народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец считает, что кризис в энергетике спровоцирован действиями главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса. По словам депутата, Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушил отечественный энергетический комплекс.

Источник: https://censor.net.ua/n3187869
 
 
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за рік таке не стається - це так все влаштовано.
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давайте ще спинимо атомну енергетику і всьо-о.
А ці новітні торгують посадами в енергоатомі. Дурдом.
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А не Ви часом обрали цих ослів рік тому?
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я був за Юлю.
і тоді вони були не ослами, а вироком.
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Опа! Уже и на рынке электроэнергии кризис? Срочно садите Порошенка в тюрьму, ибо не даст он спокойного житья простому люду!
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Результат продажи Украины Потрохом Ахметову. Потроха предупреждали, что так будет, если разрешит Ахметову и подобным получать бабло от государства за продажу ненужной и дорогой "зеленой" энергии.
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Закон (и тарифы) на "Зеленую энергетику" принимали задолго за Пороха (при Овоще или даже ранее). При Порохе были попытки урезать этот тариф, но такой вой поднялся (мол инвесторы требуют.....)
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Клоунская команда думала, что достаточно выдать указ, что потребителям можно заплатить после карантина, а энергоносители все равно будут течь рекой за счет производителей. ""
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