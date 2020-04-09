 Разовую помощь в размере 1000 грн пенсионеры и другие незащищенные слои населения получат автоматически, - Лазебная

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, правительство определило порядок выплаты единовременного пособия в размере 1000 гривен для пенсионеров, размер пенсионной выплаты которых меньше 5000 гривен, и граждан, получающих государственную социальную помощь в связи с инвалидностью и по возрасту вместо пенсии.

"В случае, если парламентом в ближайшие дни будут приняты изменения в государственный бюджет, нам нужно будет около 5 дней для того, чтобы начать выплаты", - заявила Лазебная.

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