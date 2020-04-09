 Разовую помощь в размере 1000 грн пенсионеры и другие незащищенные слои населения получат автоматически, - Лазебная

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.
По ее словам, правительство определило порядок выплаты единовременного пособия в размере 1000 гривен для пенсионеров, размер пенсионной выплаты которых меньше 5000 гривен, и граждан, получающих государственную социальную помощь в связи с инвалидностью и по возрасту вместо пенсии.
"В случае, если парламентом в ближайшие дни будут приняты изменения в государственный бюджет, нам нужно будет около 5 дней для того, чтобы начать выплаты", - заявила Лазебная.
краще киньте гроші на розвиток - побудуйте з нуля - новий ДЕРЖАВНИЙ (бл-я-дь) завод, який би виробляв всякі новітні медичні штуки - задійте залишки науки, де би розробили ******* підходи до медичного обладнання.
Тупіть, кругом непрохідна тупість! я - злий. від того
покупая импортное за рубежом бабло пилится легче и мороки меньше , что за границей зря заводы строят ?
Я только не пойму "разовые" - это подачка что б не сдохли или забота о пенсионерах в карантинное время ???
Юрій Каракай
- Разумков! Коли відбудеться засідання Верховної Ради?!!
- Значить, дивіться:
1. Пятниця развратніца.
2. Субота - шабат.
3. Неділя - ми ж православні. Ну, зачєм зразу «сукі»?
4. У понеділок кораблі в море не виходять...
А єслі до 9 травня нє успєєм, то потім можна не поспішати.
Президент Украины Владимир Зеленский проведет онлайн урок музыки.
Уважаемые родители, убедительная просьба до конца недели сдать деньги на ремонт онлайн школы......
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду стають розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатись та цінувати, а всі решта - знати і поважати.
Україна - з якої не поїдуть наші діти.