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Все про:пенсионеры (690) помощь (3258) Лазебная Марина (10)

 Разовую помощь в размере 1000 грн пенсионеры и другие незащищенные слои населения получат автоматически, - Лазебная

Пенсионерам, которые получают пенсии на банковские карточки, разовая помощь в размере 1000 гривен будет зачислена автоматически, а тем, кто получает пенсию через Укрпочту, деньги принесет почтальон.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, правительство определило порядок выплаты единовременного пособия в размере 1000 гривен для пенсионеров, размер пенсионной выплаты которых меньше 5000 гривен, и граждан, получающих государственную социальную помощь в связи с инвалидностью и по возрасту вместо пенсии.

"В случае, если парламентом в ближайшие дни будут приняты изменения в государственный бюджет, нам нужно будет около 5 дней для того, чтобы начать выплаты", - заявила Лазебная.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Платформа "Помощь рядом" будет работать для одиноких пенсионеров, людей с инвалидностью, семей с детьми, - Минсоцполитики

Источник: https://censor.net.ua/n3187868
 
 
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ну от нащо це?
краще киньте гроші на розвиток - побудуйте з нуля - новий ДЕРЖАВНИЙ (бл-я-дь) завод, який би виробляв всякі новітні медичні штуки - задійте залишки науки, де би розробили ******* підходи до медичного обладнання.
Тупіть, кругом непрохідна тупість! я - злий. від того
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бабушки - пенсионерки это будущий электорат и рейтинг а завод - пройдет карантин и нафиг он кому будет нужен !!!
покупая импортное за рубежом бабло пилится легче и мороки меньше , что за границей зря заводы строят ?
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За 1000 гр уже месяц популисты плетут -- кто то реально ее получил ?
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Янукович перед выборами тоже раздавал к пенсии разовые выплаты !!!
Я только не пойму "разовые" - это подачка что б не сдохли или забота о пенсионерах в карантинное время ???
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Поки нема 1000 грн, а 500 грн тим, кому більше 80 років вже є!
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ну да,ну да...



Юрій Каракай

- Разумков! Коли відбудеться засідання Верховної Ради?!!
- Значить, дивіться:
1. Пятниця развратніца.
2. Субота - шабат.
3. Неділя - ми ж православні. Ну, зачєм зразу «сукі»?
4. У понеділок кораблі в море не виходять...
А єслі до 9 травня нє успєєм, то потім можна не поспішати.
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Хорошие новости для всех школьников.
Президент Украины Владимир Зеленский проведет онлайн урок музыки.

Разовую помощь в размере 1000 грн пенсионеры и другие незащищенные слои населения получат автоматически, - Лазебная - Цензор.НЕТ 6439

Уважаемые родители, убедительная просьба до конца недели сдать деньги на ремонт онлайн школы......
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Зеля, всё это уже было. Послушай умного человека:
Разовую помощь в размере 1000 грн пенсионеры и другие незащищенные слои населения получат автоматически, - Лазебная - Цензор.НЕТ 9979
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А как, млять, оформлять пенсию, если пенсионный фонд закрыт на карантин?
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посадите порошенко с конфискацией тогда сможете выдать каждому гражданину по миллиону гривень. На оставшиеся деньги снабдить все больницы аппаратами ИВЛ и вернуть все долги МВФ....
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Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду стають розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатись та цінувати, а всі решта - знати і поважати.
Україна - з якої не поїдуть наші діти.
Разову допомогу в розмірі 1000 грн пенсіонери та інші незахищені верстви населення отримають автоматично, - Лазебна - Цензор.НЕТ 4470
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