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 С начала суток враг восемь раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 82-мм минометы, ПТРК и АГС. Потерь нет, - Минобороны

По состоянию на 12:00 9 апреля российско-оккупационные войска уже восемь раз нарушали режим тишины на линии боевого соприкосновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, с 5:30, применяя станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы вооруженные формирования РФ одновременно начали боевые действия в районе Красногоровки и вблизи Новомихайловки.  Враг открыл огонь с направления от оккупированных н.п. Старомихайловка и Луганское.

С 6:55 с направления от Золотого-5 оккупанты выпустили 2 мины 82-мм калибра и вели обстрел из АГС по защитникам Орехово.

Около 7:50 враг открыл огонь из ПТРК по украинским военнослужащим в районе Новгородского.

Также утром, под вражескими минометными обстрелами находились защитники Орехово и Хутора Вильный, где оккупанты выпустили несколько мин калибра 82 мм. Кроме того было зафиксировано применение противником АГС.

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После 10:00 из стрелкового оружия оккупанты нарушили режим тишины в районе Богдановки.

Приблизительно с 10:15 с направления от села Сосновское российско-оккупационные войска выпустили 5 мин 82-мм калибра, и вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Павлополя.

"Защитники Украины, применяя легкое пехотное вооружение, достойно реагировали на вражескую активность и принуждали оккупантов к дальнейшему соблюдению режима тишины.

По имеющейся информации, в результате боевых действий и вражеских обстрелов потерь среди защитников Украины нет. Потери противника уточняются", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3187865
 
 
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обезьяны тупоголовые... когда они уже там передохнут..
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какая грустная новость .....а ведь без малого 6 лет назад лупили герои по мирным домам авиацией и артиллерией и не получали ответа. как много поменялось с тех пор....но настоящий герой великой нации должен быть отпизжен и зажмурен ненавистными ворогами. так было под Крутами, в лесах на Станиславщине, так происходит сейчас на Донбассе С начала суток враг восемь раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 82-мм минометы, ПТРК и АГС. Потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8473 но сгинуть наши вороженьки як трава на сонци! мастурбация на пэрэмогу спасёт молодое но гонористое государство! С начала суток враг восемь раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 82-мм минометы, ПТРК и АГС. Потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1721
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