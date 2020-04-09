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 Политика Украины
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Все про:Иран (928) Канада (1407) самолет (2340) черный ящик (59) Галадза Лариса (6) Шмыгаль Денис (218)

 Мы вышли на понимание того, что черные ящики сбитого самолета МАУ возможно вернуть в Украину, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой и заявил, что украинские власти вышли на понимание того, что черные ящики сбитого в Иране самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) возможно вернуть в Украину.

Как сообщила пресс-служба украинского правительства, во время встречи Шмыгаль проговорил с Галадзой ситуацию с катастрофой украинского самолета в Иране, передает Цензор.НЕТ.

"Мы вышли на понимание того, что черные ящики с этого самолета возможно вернуть в Украину. Работа продолжается, несмотря на другие вызовы", - отметил премьер.

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Кроме того, во время встречи обсуждались вопросы внешнеполитической и экономического сотрудничества, а также стороны обменялись шагами, которые страны делают в противодействии распространению коронавируса COVID-19.

Отмечается, что посол поделилась опытом Канады в борьбе с коронавирусом и отметила, что Украина принимает правильные меры.

В свою очередь Шмыгаль поблагодарил Канаду за поддержку Украины и твердость в сохранении санкций против РФ. Посол отметила, что Канада не отходит от этого курса и в дальнейшем намерена на внешнеполитической международной арене делать акцент на этом.

Кроме того, Шмыгаль остановился на важности скорейшего принятия изменений в государственный бюджет на 2020 год.

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"Верховная Рада согласовала основные расходные статьи обновленного госбюджета. К концу рабочей недели мы еще работаем с профильным комитетом. И уже на следующей неделе мы ожидаем, что народные депутаты проголосуют за изменения в госбюджет", - отметил премьер.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3187864
 
 
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ТЫ БЫ , ШМУЛЬ, СПЕРВА ВЫТЕР ЗЕЛЕНЫЕ СОПЛИ!
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Лавировал Шмыгаль да не вылавировал с пониманием и выниманием
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мы вышли на понимание. ппц.
я из лесу вышел...
и снова зашел.
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и тут меня повязали полицаи. за то, что без собаки был
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'Я знаю, город будєт Мы вышли на понимание того, что черные ящики сбитого самолета МАУ возможно вернуть в Украину, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 188 Я,знаю саду цвєсть Когда в странє савєцкой,такіє люді єсть Мы вышли на понимание того, что черные ящики сбитого самолета МАУ возможно вернуть в Украину, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5107 '
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Они только вышли на понимание!?
Снимись с ручника!
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Мы вышли на понимание того, что черные ящики с этого самолета возможно вернуть в Украину. Работа продолжается, несмотря на другие вызовы", Источник: https://censor.net.ua/n3187864

-Райкін колись добре викривав таких брехливих бюрократів.
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Я сьогодні вранці вийшов на поніманіє, шо настав ранок. І аж присів...
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Щось враження,що воно шмарклі то справа наліво,то зліва направо....,маже Мы вышли на понимание того, что черные ящики сбитого самолета МАУ возможно вернуть в Украину, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4558
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А взагалі - це і є типовий "плід" діяльності більшості чиновників. Тобто - вийшов! на поніманіє! Ура!
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Шмыгаль, а с экономикой у нас уже все в порядке???
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Ніхто нічого не хоче робити. Бо потягнеш за шнурочок і весь оманський анабазіс бубочки вилізе назовні. Ці дві історії - це одна історія )))
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ВЫСЕРЫ ЭТОЙ ПОДСТИЛКИ АХМЕТОВА ВЫЗЫВАЮТ УЖЕ РВОТНЫЙ РЕФЛЕКС, КАК И ОТ ВСЕЙ ЗЕЛЕНОЙ ЧУМЫ !
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А взагалі - це і є типовий "плід" діяльності більшості чиновників. Тобто - вийшов! на поніманіє! Ура!
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Злодюга,поверни до бюджету вкрадені щомісячних 10 мільярдів гривень,з митниці та ПДВ.Напиши добровільно заяву про вчинений тобою злочин,та вкажи співучасників.Це тобі зарахується на суді.
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