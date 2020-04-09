EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  524  13
Все про:дороги (1929) Укравтодор (410) Станица Луганская (118) Кубраков Александр (11)

 Строительство дороги до Станицы Луганской начинается уже сегодня, работы планируем завершить до середины июля, - "Укравтодор"

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") начинает строительство дороги до Станицы Луганской.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил во время брифинга глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

"Главное, что начинается на этой неделе - дорога до Станицы Луганской. Там несколько участков, но общая протяженность будет 130 км и эту дорогу мы начинаем строить уже сегодня", - сообщил он.

По словам Кубракова, в планах завершить эту дорогу до середины июля.

Глава "Укравтодора" также добавил, что в настоящее время в активном строительстве находится дороги Н-31 Днепр-Решетиловка и Н-30 Васильевка-Бердянск.

"Н-31 - трасса полностью в работе. Есть 29 км, по которых пока еще не ведутся работы, потому что разрабатывается ТЭО, но мы понимаем, что задача президента - достроить эту дорогу в текущем году, поэтому мы следуем плану… Н-30 Васильевка-Бердянск - некоторые дороги вводятся в эксплуатацию уже. Надеемся, когда карантин закончится и наступит туристический сезон, эта дорога будет открыта", - сказал Кубраков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководитель филиала ДП "Днепропетровский облавтодор" задержан на взятке 100 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3187863
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ВОЕННЫЙ - в первую очередь. Там сейчас такие ямы, что колесо полностью уходит. И так - вся дорога, яма в яме, вы даже не представляете.
Там где ехать на БТР 10 минут - едут час.
Если надо быстро доставить раненых в тыл в Счастье или наоборот - подмогу и снаряды на передовую - это занимает нереальное кол-во времени. Просто трыднец.
 показать весь комментарий
 
Грошей лишніх багато. "Тамженашилюдипутинвведи"
 показать весь комментарий
 
 
а отводить войска что по бездорожью будет бубочка ???
нужно же будит и видосик запостить крутой ...
 показать весь комментарий
 
 
Зелупа с Ермаком и Шмыгалем и остальными колаборантами по етой дороге убегать на Ростов будут.
 показать весь комментарий
 
а раненых эвакуировать? а снаряды подвозить? там яма на яме, там где езды - 10-15 минут - сейчас едут час.
речь идет о жизнях наших ребят в первую очередь.
 показать весь комментарий
 
Зеленский убивает бабушек!
***
"Женщина, торговавшая молоком в людном месте, получила штраф в размере 17 000 гривен, а приехав домой в деревню, почувствовала ухудшение самочувствия и через несколько часов скончалась от сердечного приступа." Строительство дороги до Станицы Луганской начинается уже сегодня, работы планируем завершить до середины июля, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 3628


 показать весь комментарий
 
Сумська обл. До кордону з РФ 35 км. Доріг немає!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Окрім однієї, яку в 2018-му році барижно-мародьорська влада зробила так, як до цього ще ніхто не робив.
 показать весь комментарий
 
Я правильно понимаю что дорогу делают для отвода техники ВСУ при очередном разводе кремля ????
 показать весь комментарий
 
Ви ж там дивіться щоб сепарам було комфортно їхати в Україну.
 показать весь комментарий
 
 
А власти нам рассказывают сказки что в Украине нету денег. Как сепарам дороги и мосты строить так деньги всегда найдутся. Вот туда и уйдет весь транш МВФ, а мы и наши дети только отрабатывать всю жизнь будем
 показать весь комментарий
 
Надеемся, когда карантин закончится и наступит туристический сезон, эта дорога будет открыта", - сказал Кубраков. Туристический сезон в ОРДЛО??? Строительство дороги до Станицы Луганской начинается уже сегодня, работы планируем завершить до середины июля, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 70
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх