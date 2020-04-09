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 Происшествия, Общество
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Все про:Луцк (393) Нацполиция (11201) стрельба (2614)

 Неизвестный в Луцке выстрелил из пневматического пистолета в девушку на балконе

В Луцке неизвестный ранил из пневматического оружия 16-летнюю местную жительницу, которая стояла на балконе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом УНИАН рассказали в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в области.

Как выяснилось, 16-летняя девушка стояла на балконе, когда в нее кто-то выстрелил. Пострадавшая не видела того, кто стрелял, и откуда. У нее травмировано плечо. Несовершеннолетнюю госпитализировали в больницу.

На месте происшествия проводились следственные действия. По информации полиции, предварительно установлено, что телесные повреждения девушка получила от выстрела из пневматического оружия.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований внесены по факту хулиганства по ст. 296 УКУ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187862
 
 
 Топ комментарии
 
Дебилам скучно в изоляции сидеть, пошли на охоту.
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Олень винторогий!
Судя по всему, для покупки пневматического оружия и оружия под патрон флобера, надо законодательно обязать проходить тест IQ.
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Это только начало. От торчания в 4-х стенах люди звереют. Неизвестный в Луцке выстрелил из пневматического пистолета в девушку на балконе - Цензор.НЕТ 7529
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Дебилам скучно в изоляции сидеть, пошли на охоту.
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А с другой стороны не по горобцам же стрелять?
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о! привіт! де пропадав? я думав тебе СБУ злапала в Дніпрі.
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та..нормальний поєдатєль....просто треба привикнуть.
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Это только начало. От торчания в 4-х стенах люди звереют.
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Олень винторогий!
Судя по всему, для покупки пневматического оружия и оружия под патрон флобера, надо законодательно обязать проходить тест IQ.
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Ви праві, але при такому рівні того IQ, вважаю, що в нього вистачить розуму й ножами кидатися... Неизвестный в Луцке выстрелил из пневматического пистолета в девушку на балконе - Цензор.НЕТ 9322
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Все таки, больше дебилов, стреляющих из пневматов/флобеоров по людям и животным, чем метателей ножей.
Все таки, научиться метать нож, куда сложнее, чем научиться стрелять (не точно стрелять, а просто нажимать на спуск, наведя оружие).
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в нашому дитинстві с балконів яйцями і призервативами з водою кидались Невідомий у Луцьку вистрілив із пневматичного пістолета в дівчину на балконі - Цензор.НЕТ 1050 , а зараз гранатами та кулями цілять... Невідомий у Луцьку вистрілив із пневматичного пістолета в дівчину на балконі - Цензор.НЕТ 9848
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да вы, батенька, порохобот!
Еще скажите, что это же касается и кандидатов в президенты!
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Можно и среди кандидатов это внедрить.
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73% тест не пройдут, кому тогда оружие продавать?
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Оставшимся 27%
Поверьте, это будет правильно.
Конечно пневматика и флоберы, это ерунда, но вполне можно ранить человека даже такой ерундой, особенно если эта ерунда в руках у клинического идиота.
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..у нас даже чтобы порулить Украиной без рук и без мозгов не требуется проходить тест IQ.. даже для избирателя.. вот избиратель и "шутит", впрочем, как и пещерное правосудие, как и мусора с чиновниками
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а пуля была разрывная ... Неизвестный в Луцке выстрелил из пневматического пистолета в девушку на балконе - Цензор.НЕТ 1086
- сын стреляет из такого куда не попадя... рогатка еще есть...
НАПИШУ СЮДА ВАЖНУЮ ЗАМЕТКУ КАК ОН ПЕРЕСТРЕЛЯЛ ВСЕХ ДАЧНЫХ СОСЕДЕЙ воздушным пистолетом. Не выживших добивал из рогатки)
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) луцк канешно не верона, но это любофф!!! луцкого монтекки к луцкой капулетти. а если бы сразу с балкона спустилась, мог бы бонусом и руку заломать, в доказательство своей страсти.
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-- Маню, Маню ...Диви яку я кучу під забором наклав !
-- Ой, Ваню... Не заігруй ..
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