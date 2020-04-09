 Неизвестный в Луцке выстрелил из пневматического пистолета в девушку на балконе

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом УНИАН рассказали в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в области.
Как выяснилось, 16-летняя девушка стояла на балконе, когда в нее кто-то выстрелил. Пострадавшая не видела того, кто стрелял, и откуда. У нее травмировано плечо. Несовершеннолетнюю госпитализировали в больницу.
На месте происшествия проводились следственные действия. По информации полиции, предварительно установлено, что телесные повреждения девушка получила от выстрела из пневматического оружия.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований внесены по факту хулиганства по ст. 296 УКУ.
Судя по всему, для покупки пневматического оружия и оружия под патрон флобера, надо законодательно обязать проходить тест IQ.
Все таки, научиться метать нож, куда сложнее, чем научиться стрелять (не точно стрелять, а просто нажимать на спуск, наведя оружие).
Еще скажите, что это же касается и кандидатов в президенты!
Поверьте, это будет правильно.
Конечно пневматика и флоберы, это ерунда, но вполне можно ранить человека даже такой ерундой, особенно если эта ерунда в руках у клинического идиота.
- сын стреляет из такого куда не попадя... рогатка еще есть...
НАПИШУ СЮДА ВАЖНУЮ ЗАМЕТКУ КАК ОН ПЕРЕСТРЕЛЯЛ ВСЕХ ДАЧНЫХ СОСЕДЕЙ воздушным пистолетом. Не выживших добивал из рогатки)
-- Ой, Ваню... Не заігруй ..