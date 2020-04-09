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 Политика Украины
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 Денисова сообщила о критическом состоянии нескольких украинских политзаключенных, удерживаемых Россией в тюрьмах

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщила о критическом состоянии нескольких украинцев, которых Россия незаконно удерживает в тюрьмах на своей территории и в Крыму.

У Владимира Дудки (дело "крымских диверсантов") не проходит сыпь на теле, поскольку его не осмотрели медики, не взяли анализы и не предоставили лечения. Кроме этого, он жалуется на повышенное артериальное давление, сообщила Денисова в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Владимир Якименко (активист "Автомайдана") с температурой 39 и сухим кашлем 8 апреля был помещен в ШИЗО. Рустем Сейтмеметов (дело "Хизб ут-Тахрир") помещен в камеру с непригодными условиями - он спит без постельного белья на металлической кровати. Из-за этого у арестанта обострились проблемы с сердцем и дыханием, появилась боль в спине.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Один из украинских политзаключенных Сайфуллаев вышел на свободу после пяти лет в российской колонии, - Денисова. ФОТО

Аналогичные условия содержания у незаконно осужденных Ризы и Энвера Омеровых и Рустема Исмаилова (дело "Хизб ут-Тахрир"). Омеров нуждается в хирургическом вмешательстве.

"Обращаюсь к международному сообществу максимально усилить давление на РФ, чтобы прекратить издевательства над пленными гражданами Украины и как можно скорее их освободить", - призвала Денисова.

Денисова сообщила о критическом состоянии нескольких украинских политзаключенных, удерживаемых Россией в тюрьмах 01
Денисова сообщила о критическом состоянии нескольких украинских политзаключенных, удерживаемых Россией в тюрьмах 02

Источник: https://censor.net.ua/n3187860
 
 
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Чого очікувати від мордору? Їм на своїх плювати, а тут ще й українці. Боже, поможи
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Ось тому Денісову і хочуть замінити на людину, котра «не менше 5 років працювала в СБУ або мусарні», як в Росії! Для цього вони змінюють конституцію!!! Ці дебіли, крім Росії ні про що в світі не знають і не чули. Типові, вирощені на кацапській культур-мультур і з американськими гаджетами малоросійські жлоби.
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