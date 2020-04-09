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 Ситуация с COVID-19 в Украине не такая, как в Италии, ведь общество отнеслось к этому, как к реальной угрозе. ИНФОГРАФИКА

Исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив заявил, что украинцы отнеслись к COVID-19 как к реальной угрозе, и самостоятельно защищаются.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Согласно опросу, проведенному по заказу Украинского института будущего, 54% респондентов отметили, что приобрели минимальный запас средств защиты. 

27% участников опроса отметили, что готовят/шьют самостоятельно средства защиты, 9% респондентов отметили, что работодатель обеспечивает их средствами защиты.

Лишь 1% опрошенных отметили, что им не нужны средства защиты.

Оценивая реальность угрозы коронавируса для страны 38% респондентов отметили, что данная угроза "очень вероятна", 51% - угроза "вероятная", 9% - угроза "маловероятна", 2% - "не видят угрозы совсем".

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Ситуация с COVID-19 в Украине не такая, как в Италии, ведь общество отнеслось к этому, как к реальной угрозе 01
Ситуация с COVID-19 в Украине не такая, как в Италии, ведь общество отнеслось к этому, как к реальной угрозе 02

Источник: https://censor.net.ua/n3187858
 
 
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Просто мы менее густо населенная страна. Посмотрите территорию Италии и Украину и население. И у нас можно жить везде. А там горы. В Испании пустыни.
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А можно , чтобы узнать реальную ситуацию, привести смертность на этот период и сравнить с предыдущим годом.. Ситуация с COVID-19 в Украине не такая, как в Италии, ведь общество отнеслось к этому, как к реальной угрозе - Цензор.НЕТ 2859
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Смотрите на зараженность Нью-Йорка. Густонаселенного мегаполиса. Она выше чем в любой другой стране.
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Густота населения в Нью-Йорке в три раза меньше, чем в Шанхае
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Олександр Бригинець

@bryhynets

·2 ч

Заступник голови ОПи зізнався, що їх усіх тестують на короновірус! Оце і є суть зеленої погані: своїх вони усіх тестують на короновірус, а чужих, кажуть, недоцільно Чужі хай мруть через запізнілий початок лікування А ще краще виявляти короновірус рісля смерті( виродкі зелені!
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Ситуация с COVID-19 в Украине не такая, как в Италии, ведь общество отнеслось к этому, как к реальной угрозе.

Конечно. Предусмотрительно всё распродали, потом безконтрольно напёрли сюда 200 тысяч граждан из вирусоносных стран. В общем, президент и правительство чётко среагировали и плюс теперь всем стало понятно, что медицина у нас покруче итальянской и американской.
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