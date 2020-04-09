 89% украинцев, выходя из дома, надевают маску или респиратор, 50% пользуются дезинфектором, - опрос института будущего. ИНФОГРАФИКА

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Согласно опросу, проведенному по заказу Украинского института будущего, 54% респондентов отметили, что приобрели минимальный запас средств защиты.
27% участников опроса отметили, что готовят/шьют самостоятельно средства защиты, 9% респондентов отметили, что работодатель обеспечивает их средствами защиты.
Лишь 1% опрошенных отметили, что им не нужны средства защиты.
89% участников исследования отметили, что в условиях карантина при выходе из дома/квартиры используют маски или респираторы, 50% - пользуются дезинфекторами, 35% - используют перчатки.
Респонденты с Востока реже других отмечали, что используют средства защиты. Также реже других всеми средствами защиты пользуются респонденты из сельской местности.
поезда не ходют ?
Олександр Бригинець
@bryhynets
·2 ч
Заступник голови ОПи зізнався, що їх усіх тестують на короновірус! Оце і є суть зеленої погані: своїх вони усіх тестують на короновірус, а чужих, кажуть, недоцільно Чужі хай мруть через запізнілий початок лікування А ще краще виявляти короновірус рісля смерті( виродкі зелені!
Конечно. Предусмотрительно всё распродали, потом безконтрольно напёрли сюда 200 тысяч граждан из вирусоносных стран. В общем, президент и правительство чётко среагировали и плюс теперь всем стало понятно, что медицина у нас покруче итальянской и американской.
https://znaj.ua/ru/dossier/284-vladlen-mihaylovich-neklyudov-biografiya-dosye-kompromat-foto-i-video-z-politikom
В Польше протестировано в раз больше народу, чем в Украине.
Я молчу уже про Японию.
Шо ты с чем сравниваешь ?
Кличко також повідомив, що в Києво-Печерській лаврі за минулу добу зафіксували 26 нових випадків У Києво-Печерській лаврі зафіксували ще 26 випадків коронавірусу інфікування коронавірусом
А вот добить материально и психически, карантин может запросто.