 89% украинцев, выходя из дома, надевают маску или респиратор, 50% пользуются дезинфектором, - опрос института будущего. ИНФОГРАФИКА

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Согласно опросу, проведенному по заказу Украинского института будущего, 54% респондентов отметили, что приобрели минимальный запас средств защиты.

27% участников опроса отметили, что готовят/шьют самостоятельно средства защиты, 9% респондентов отметили, что работодатель обеспечивает их средствами защиты.

Лишь 1% опрошенных отметили, что им не нужны средства защиты.

89% участников исследования отметили, что в условиях карантина при выходе из дома/квартиры используют маски или респираторы, 50% - пользуются дезинфекторами, 35% - используют перчатки.

Респонденты с Востока реже других отмечали, что используют средства защиты. Также реже других всеми средствами защиты пользуются респонденты из сельской местности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Климкин будет руководить Программой европейских, региональных и российских исследований в Украинском институте будущего



