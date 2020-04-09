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 Киевские новости
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 В период ограничительных мер горячую воду в Киеве отключать не будут, - Кличко

В период действия ограничительных мероприятий в столице не будут отключать горячую воду потребителям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос, полученные от СМИ.

"Каждый год сразу после завершения отопительного сезона столичные службы и предприятия начинают готовиться к следующему сезону. Проведение гидравлических испытаний - это не прихоть городских властей, а технологическая необходимость и требование действующего законодательства. - Которое определяет порядок и сроки проведения испытаний, - сказал Кличко. - Но, по моему поручению, в период ограничений техническая подготовка к следующему сезону будет проводиться только на объектах, где не надо отключать горячую воду потребителям", - подчеркнул мэр Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С завтрашнего дня в Киеве начнут планово отключать горячую воду, - КГГА

Он также отметил, что городские власти хотят изменить формат гидравлических испытаний.

"Мы подготовили обращение к правительству - внести изменения в профильное законодательство. И уменьшить сроки, когда в домах нет горячей воды во время проведения тестирований трубопроводов", - отметил Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/n3187848
 
 
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а зачем холодная, если есть гарячая? и наоборот......
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Вот за это - огромное человеческое спасибо!
Посмотрим...
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Ну, зачем так нагло врать? Сегодня, 8:00 утра. Лесной массив. Горячей воды нет. Сразу и не понял. Я-то привык к контрастному душу, а родные, дети?
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а не надо было ТАК ДАЛЕКО от ТЭЦ селиться! Вам горячую воду отправили. Сливать надо было до подхода горячей...
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Казав пан - кожуха дам..Тай слово його тепле..
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Балованные вы в Киевах, в Одессе уже и забыли когда из труб тем более летом, была горячая вода.
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зато у вас минеральная в трубах течет в нам в бутылках покупать надо!
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Минерализованная фекалиями из всего Днестра?
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Это зря. Холодный душ подымает иммунитет.
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