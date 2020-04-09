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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Киевские новости, Общество
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 "У нас разный алгоритм подсчета и подачи информации", - Кличко пояснил, почему отличаются данные города и Минздрава о количестве больных COVID-19

Разница в данных о количестве больных COVID-19, которые подает столичная власть и тех, что обнародует Министерство здравоохранения Украины, возникает, скорее всего, из-за разного алгоритм подсчета подтвержденных случаев заболевания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в ходе ежедневного брифинга.

"У нас разный алгоритм подсчета и подачи информации. Мы получаем данные от Государственного учреждения "Городской лабораторный центр Минздрава Украины". Оперативно, поздно вечером. - Сразу после завершения лабораторных исследований образцов, поступивших в учреждение. И после обработки данных. А Минздрав получает эту информацию утром следующего дня. И, скорее всего, учитывает ее уже в статистику следующий день", - сказал Кличко.

По его словам, информацию, которую предоставляет столичная власть, она получает от специалистов, которые исследуют образцы. И эта информация - детализированная, с указанием сколько заболело женщин, сколько детей, сколько мужчин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 41 новый подтвержденный случай заражения COVID-19 зафиксирован в Киеве, из них - 26 в Киево-Печерской Лавре, всего 335 заболевших, - Кличко

"Мы делаем все, чтобы ежедневно предоставлять киевлянам оперативную и достоверную информацию", - подчеркнул Виталий Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/n3187845
 
 
 Топ комментарии
 
Алгоритм - новое слово... Виталя - умище!
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На ранок 8 квітня.
Польща-5 000 хворих, виконано 92 215 тестів.
Чехія- 5 033 хворих, 98 681 тест.
Румунія- 4 417 хворих, 43 578 тестів.
Україна- 1 668 хворих, проведено 7 205 тестів.
Дані з worldometers.
Менше тестів- менше хворих.
Як там каже бубочка?
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классика "не важно как проголосуют, важно как посчитают"
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Алгоритм - новое слово... Виталя - умище!
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Виталик видать так и не понял, что как не крути, а дважды два всегда будет четыре!
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Виталя не врёт.У него ,что в голове,то и на языке.
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И эта информация - детализированная, с указанием сколько заболело женщин, сколько детей, сколько мужчин.

... и сколько депутатов.
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На ранок 8 квітня.
Польща-5 000 хворих, виконано 92 215 тестів.
Чехія- 5 033 хворих, 98 681 тест.
Румунія- 4 417 хворих, 43 578 тестів.
Україна- 1 668 хворих, проведено 7 205 тестів.
Дані з worldometers.
Менше тестів- менше хворих.
Як там каже бубочка?
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По состоянию на 8 апреля Worldometers дает для Украины цифру в 7205 тестов. Переходим на фейсбук МОЗ и видим там ту же цифру 7205 за 8 апреля, но это - количество подозрений на коронавирус, а не проведенных тестов.
Чеки:https://www.worldometers.info/coronavirus/

https://www.facebook.com/moz.ukr/photos/a.300751836754595/1502917209871379/?type=3&__tn__=-R
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как вам алгоритм? и все 7000тестов сделаны заболевшим депутатам,из семьям, челяди, проституткам и их семьям и сколько на страну осталось?
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Алгоритм.. выговорил... Пол дня тренировок не прошли даром. Нужно же наконец выходить из образа д--ла, и приобретать лоск прФФессора, не одному же Януковичу блестать на этом поприще.
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блестит, явно, только сколько тестов сделано простому люду, после депутатской крушавели?
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классика "не важно как проголосуют, важно как посчитают"
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В принципі яка різниця. Від того щось зміниться?
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Велика, пік навантаження на лікарні ....
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В правительстве заявили, что тестировать всех украинцев на коронавирус нецелесообразно. Целесообразно закрыть все предприятия, лишить всё население работы и доходов, оштрафовать всех на 17000 и ********* палками.
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ОТКУДА АБИЗЯНА КЛЯЧКО ЗНАЕТ ТАКОЕ СЛОВО ?
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От і всі казочки про точність підрахунку хворих на короновірус
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не каждый вчера может видеть то, что видит завтра боксер виталька.
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Эта ветка - площадка, где сейчас отметятся и порезвятся все любители Квартала "У нас різний алгоритм підрахунку і подачі інформації", - Кличко пояснив, чому відрізняються дані міста та МОЗ про кількість хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 8339
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и с тем же уровнем "шуток для быдла"
привет
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А по-другому и быть не может. Приветики. Как там в ваших краях, не истерит еще население? В такое время я как никогда рада тому, что живу в отрезанном от мира населенном пункте. Всего 30 км от Киева, но словно на другой планете. "У нас різний алгоритм підрахунку і подачі інформації", - Кличко пояснив, чому відрізняються дані міста та МОЗ про кількість хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 3129
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Мы,Секлета Филипповна,что-то одно...Да.А вы,что-то другое
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