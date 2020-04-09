 "У нас разный алгоритм подсчета и подачи информации", - Кличко пояснил, почему отличаются данные города и Минздрава о количестве больных COVID-19

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в ходе ежедневного брифинга.

"У нас разный алгоритм подсчета и подачи информации. Мы получаем данные от Государственного учреждения "Городской лабораторный центр Минздрава Украины". Оперативно, поздно вечером. - Сразу после завершения лабораторных исследований образцов, поступивших в учреждение. И после обработки данных. А Минздрав получает эту информацию утром следующего дня. И, скорее всего, учитывает ее уже в статистику следующий день", - сказал Кличко.

По его словам, информацию, которую предоставляет столичная власть, она получает от специалистов, которые исследуют образцы. И эта информация - детализированная, с указанием сколько заболело женщин, сколько детей, сколько мужчин.

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"Мы делаем все, чтобы ежедневно предоставлять киевлянам оперативную и достоверную информацию", - подчеркнул Виталий Кличко.