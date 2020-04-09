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 Киевские новости, Общество
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Все про:больница (706) Киев (18912) Кличко (2931) минирование (917)

 Кличко обратился в СБУ относительно расследования случая сообщения о минировании Александровской больницы

Мэр Киева Виталий Кличко призывает СБУ оперативно расследовать вчерашнее анонимное сообщение о минировании Александровской больницы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.

"Я обратился в СБУ, чтобы оперативно расследовали вчерашний случай с сообщение о минировании Александровской больницы. Такие вещи не должны оставаться безнаказанными! Вчера ночью эвакуировали больных в медучреждении, что является опорным в лечении больных коронавирусом", - отметил Кличко.

Мэр поблагодарил всем службам, которые сработали спокойно и профессионально.

"Медики - сегодня на передовой, рискуя своим здоровьем. И среди них в Киеве уже заболели 14 врачей и медсестер. Обращаюсь к киевлянам: как мэр города, я сегодня делаю все, чтобы не произошло инфекционного взрыва. Но, помогите нам! Прислушивайтесь и будьте осторожны! Не городская власть придумала как вас ограничить. - Это рекомендации ВОЗ, вирусологов, инфекционистов, правительства, опыт других городов мира", - подчеркнул Кличко.

Напомним, сегодня ночью неизвестный сообщил о минировании Александровской больницы в Киеве, в одном из корпусов которой лечат больных с COVID-19.

Позже стало известно, что сообщение о минировании Александровской больницы оказалось ложным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 41 новый подтвержденный случай заражения COVID-19 зафиксирован в Киеве, из них - 26 в Киево-Печерской Лавре, всего 335 заболевших, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/n3187840
 
   
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забейте на придурков (и сами не будьте дураками). Взорвут так взорвут (только у кого действительно такие намерения, те не сообщают об этом)!
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Підкажіть багсьору ,ще звернутись з приводу обмежень конституційних прав громадян кабаНєтом міністрАв ,і диверсією зі закриттям метро ,і туристами з кушавеля! Кличко звернувся до СБУ щодо розслідування випадку повідомлення про мінування Олександрівської лікарні - Цензор.НЕТ 6633 Кличко звернувся до СБУ щодо розслідування випадку повідомлення про мінування Олександрівської лікарні - Цензор.НЕТ 6633
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Вони в куршавЄлях краще про нарід думають, як наріду краще допомогти... Кличко звернувся до СБУ щодо розслідування випадку повідомлення про мінування Олександрівської лікарні - Цензор.НЕТ 3653
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Ну да, если б не Виталя...., СБУ и не узнала бы!
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