 Кличко обратился в СБУ относительно расследования случая сообщения о минировании Александровской больницы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.

"Я обратился в СБУ, чтобы оперативно расследовали вчерашний случай с сообщение о минировании Александровской больницы. Такие вещи не должны оставаться безнаказанными! Вчера ночью эвакуировали больных в медучреждении, что является опорным в лечении больных коронавирусом", - отметил Кличко.

Мэр поблагодарил всем службам, которые сработали спокойно и профессионально.

"Медики - сегодня на передовой, рискуя своим здоровьем. И среди них в Киеве уже заболели 14 врачей и медсестер. Обращаюсь к киевлянам: как мэр города, я сегодня делаю все, чтобы не произошло инфекционного взрыва. Но, помогите нам! Прислушивайтесь и будьте осторожны! Не городская власть придумала как вас ограничить. - Это рекомендации ВОЗ, вирусологов, инфекционистов, правительства, опыт других городов мира", - подчеркнул Кличко.

Напомним, сегодня ночью неизвестный сообщил о минировании Александровской больницы в Киеве, в одном из корпусов которой лечат больных с COVID-19.

Позже стало известно, что сообщение о минировании Александровской больницы оказалось ложным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 41 новый подтвержденный случай заражения COVID-19 зафиксирован в Киеве, из них - 26 в Киево-Печерской Лавре, всего 335 заболевших, - Кличко