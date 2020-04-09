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 Киевские новости
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 Правоохранители в Киеве составили 622 админпротокола на нарушителей ограничительных мер, - Кличко

Правоохранители в Киеве составили уже 622 админпротокола в отношении нарушителей ограничительных мер в городе, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Я благодарен киевлянам, которые придерживаются ограничительных мер. И не выходят в город без необходимости. Но, к сожалению, немало и таких, кто игнорирует правила. И таких правоохранители штрафуют. На сегодня правоохранители составили уже 622 админпротокола в отношении нарушителей". - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, в частности, 39 протоколов составили за пребывание в общественном месте без масок, 10 - за перемещение группой более 2-х человек, 20 - за посещение парков и скверов, 6 - за посещение спортивных площадок. За нарушение правил самоизоляции или обсервации в столице составили 64 протокола. Полиция, в том числе, и по информации мониторингового центра КГГА, проверила соблюдение режима самоизоляции у 637 человек.

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"Контроль будет. Правил должны придерживаться все. Потому что, в данном случае, - это вопрос здоровья и жизни киевлян. Не городские власти придумали, как вас ограничить. Это рекомендации ВОЗ, вирусологов, инфекционистов, правительства, опыт других городов мира", - подчеркнул Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/n3187839
 
 
 Топ комментарии
 
Ударим протоколами по коронавирусу и идиотизму власти! Правоохранители в Киеве составили 622 админпротокола на нарушителей ограничительных мер, - Кличко - Цензор.НЕТ 1933
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Порушення норм Конституції і діючих законів владою, влада представляє як перемогу.
Штрафи за порушення карантину - не законні.
Хоча я підтримую сам факт того, що розумний карантин потрібен
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Ударим протоколами по коронавирусу и идиотизму власти!
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Колись це називалось перегиби на місцях.
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Порушення норм Конституції і діючих законів владою, влада представляє як перемогу.
Штрафи за порушення карантину - не законні.
Хоча я підтримую сам факт того, що розумний карантин потрібен
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До жопы те протоколы. Суд их аннулирует как незаконные. Они противоречат конституции. Для того что бы протоколы работали нужно вводить ЧП, а значит платить гражданам деньги. На это никто из властей не пойдет. Так что могут свернуть протоколы в трубочку и засунуть Кличку в жопу.
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Дело не только в выплатах гражданам по закону ( по разным версиям от 80%) .Здесь самое неудобное зля зеленой плесени - при ЧП - можно по всем законам трясти всех коломойманов, мамэдов, пинчуков, косюков, рабиновичей ,бойков ,порошенков, червоненков и того же ******* зеленмана на крутое бабло, на транспорт, на всё что угодно в неограничке для спасения страны от корона-вируса. Вот чего они сцат! Хотят что бы как и в 14- м обошлись волонтёрами и баблом из карманов нищих. Некоторая ********* ещё и пиарится - как поросятина и черножопая паскуда мамэд.. Отслюнявили от наворованного 0,002 % и орут об этом на весь мир. Одно надеется снова на президентство после того как хрипучего ******** однозначно снесут ,если не ******** физически ещё ( ещё не доворовало свинное рыло брехливое) а второе хочет заручиться поддержкой безмозглого стада что бы тоже не ********* в наступающий кризис и дали пересидеть на мешках краденного.Вот ещё одна из основных причин- почему не вводится ЧП.
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Может мне кто-то объяснит какой мне резон себя ограничивать для спасения зелёной власти. Ведь чем раньше её вынесут, тем лучше будет всем включая 73%.
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Как сказал недавно один из тих 73%: "вы мне ничего не объясняйте - я упоротый" Правоохранители в Киеве составили 622 админпротокола на нарушителей ограничительных мер, - Кличко - Цензор.НЕТ 5702
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Вижу периодически как полицейские ходят по лесу группами от 5 до 7 человек и цепляются к одиноким прохожим.
Очень серьезное занятие для полиции.
А на мужика, который продавал со спринтера картошку, лук и помидоры на минском массиве, накинулись сразу три патруля!
Судя по всему, правоохранительные органы в том виде в котором они есть, стране просто не нужны.
Никакого практического смысла, одни понты и количественное мышление - "800 админпротоколов"!
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Нет мы мимо проезжали на авто.
Хватит с меня и крылатых хищников, что бы еще четвероногих заводить.
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Я би утримався від слова "правохранители"..доцільно називати ОЗУ у вигляді поліції, Банда так буде правильно.
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Из забросаных камнями в Новых Санжарах никто не заболел. Почему этот эффективный метод не используют в Киеве?
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Полиция разберётся. Одними штрафами коронавирус не победить.
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Нехай платять,якщо наражаються на коронавірус самі та ще й інших наражають на небезпеку.Важко їм,бачте,сидіти вдома!
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Нехай платять,згоден! Але разом з зеленським, коломойським, клячком, рабіновичем, поросянко, мамедом, бойком, бородатою бабусею яка любить швидкість, та іншою наволоччю. Тоді все буде по закону часу та справедливості. А як що відбитомозка крадійська підорська горила хоче тільки штрафувати незаможних то хай збере усі оті такі ж як воно придуркуваті папірці не маючі нічого спільного з законом та засуне собі у сраку. Ще одне **** "діяч" дебільний. Приятель злодіїв забудовників.
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идиот, а ниче шо огр. прав и свобод вводит Рада ПОСЛЕ подачи президента?
никакой суд эти штрафы не затвердит! тупо ссудье в морду предъявить Конституцию.
неправосудне рішення. грозит лишением посады.
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КАК МОЖНО БЫЛО ОТМОРОЖЕННУЮ АБИЗЯНУ КЛЯЧКО ИЗБИРАТЬ МЭРОМ ?
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