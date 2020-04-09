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 Политика Украины
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Все про:банки (1720) ВР (24763) поправки (57) Железняк Ярослав (22)

 Правки к "антиКоломойскому" законопроекту до сих пор сводят в таблицу, компьютеры Рады не рассчитаны на такие объемы, - нардеп "Голоса" Железняк

Сравнительная таблица поправок в "антиКоломойский" банковский законопроект 2571-д до сих пор сводится.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы налогового комитета ВР Ярослав Железняк ("Голос"), передает Цензор.НЕТ.

"Секретариат Комитета активно работает над сведением рекордной таблице. Мне кажется, им уже во сне приходят правки. Пока сводная таблица готова на 67% (11000 из 16335 правок внесены), поэтому пятница выглядит как наиболее вероятный день, когда будет окончательная таблица. Из препятствий: компьютеры Рады банально не рассчитаны на обработку ТАКОГО объемного документа; после сведения поправок, их надо еще технически рассортировать, а на 16 тысячах поправок это еще тот вызов", - рассказал он.

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Правки к антиКоломойскому законопроекту до сих пор сводят в таблицу, компьютеры Рады не рассчитаны на такие объемы, - нардеп Голоса Железняк 01

Как сообщалось, в законопроект №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности" подали 16 381 поправку.

Законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.

Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.

Источник: https://censor.net.ua/n3187834
 
 
 Топ комментарии
 
Законодавчий спам, вигаданий ще риганалами, працює справно.
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Вот это я понимаю турборежим!
Зебилы, вы двольны? Правки до "антиКоломойського" законопроєкту досі зводять у таблицю, комп'ютери Ради не розраховані на такі обсяги, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 7728
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Просто Украина не расчитана на такое количество украинофобов, которые добиваются дефолта!
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Застаріли моделі, треба нови моделі у таких випадках використовувати; АК, Форт, Узі...Краще РПГ звичайно.
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поверь 16 тысяч поправок содержат до фига текста, это перебор для данной системы, если архив и действующая база законопроектов, то нет
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Вообще-то уже 21 век, и обработка таких смешных объемов информации не представляет никакой проблемы. Просто зекоманда, как обычно, врет или зебилы. Или - и то, и другое.
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чєтирьмя бітамі іх білі...а голосування за відбитком пальця так і не вибили...як порахували скільки в депутатів пальців на руках та ногах...
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Да там вообще Синлеры стоят, ну очень правда дорогие
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Законодавчий спам, вигаданий ще риганалами, працює справно.
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й Слава Богу що працює , бо від країни вже б давно й каменю на камені не залишили ці турбо ви#лядки з еврейськими солідрасами
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Згоден!
Тiльки ЖОППОблок врятує державу!
Вимагаємо повернення справжнього призидента Вiктора Януковича!
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Срочно компьютеры купите по 500 тыс.грн за штуку
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Так только в декабре Рада планшеты для депутатов закупила - на 14 лямов
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Надо в фирме IBM заказать супер компьютер,заодно на этом деле денежек попилить не хило можно...
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Плохому танцору яйца мешают, хреновым депутатом - компьютеры
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Это Microsoft виноват, а не компьютеры:
"Word не может открыть файл, так как его размер превышает 512 МБ.
Максимальный размер файла ограничен 32 МБ для всего текста документа и не включает графические изображения.
Таким образом, если файл содержит рисунки, максимальный размер файла может превышать 32 МБ."
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Все законопроекты в Раде хранятся в одном файле?
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В законодательной базе не испоьзуются картинки, могу быть конечно вставленные объекты. Но это уже криворукость секретариата.
А открыть выше 512 мб, - легко, просто вытащить любым архиватором папку media. Ужать нормальненько и обратно засунуть
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Компьютеры не рассчитаны. Как хорошо быть профаном пасущим баранов.
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баранов в стойло, холодильник в дом.
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Ваші страждання закінчаться, особливо швидко вони закінчаться для імбИцилів, які їх подали, коли наріду не буде чого їсти. Хай це вас стимулює працювати в "турборежимі". Бо тікати вам нікуди
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Вот это я понимаю турборежим!
Зебилы, вы двольны? Правки до "антиКоломойського" законопроєкту досі зводять у таблицю, комп'ютери Ради не розраховані на такі обсяги, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 7728
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давайте подарим им какой ни будь старенький ноутбук......
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пінчуковським 3,14дарам "чешеться" ... що у їх там в зраді за "комп"ютери ...
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...Беня браво..и они еще нас заставляют жить по закону. последствия бешенного принтера.
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Хорошо помню, как в начале 14-го года в сеть утекла телефонная база парламентских рыгов. Надеюсь и сейчас утекут домашние адреса этих законотворцев.
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...и добавьте удаленный запуск со "страны в смартфоне".
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Эти гниды похоже нас за идиётов держат. Полное собрание "товарища" Ленина (56 томов Правки до "антиКоломойського" законопроєкту досі зводять у таблицю, комп'ютери Ради не розраховані на такі обсяги, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 7690 ) и сотку Мбт не тянет. А реально это выглядит так
Правки до "антиКоломойського" законопроєкту досі зводять у таблицю, комп'ютери Ради не розраховані на такі обсяги, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 136
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я в сортире когда-то офигевал - как можно столько высрать, причем бреда полного то..
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Msword - это клиентская программа Для малого и среднего оффиса.Парламент. Тут больше подходят издательские системы.Но мы и тут халявы хотим. Кстати, формат pdf 5 Gb помещает без проблем.😔
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Оце так "відрижка" турборежиму, що і компьютери не витримують
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"кон1 не винн1" (с)
рада не справляется, надо бы премиальных лишить
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*****, повесить Коломойського за яйца, безъяйцевого Зеленского за шею. И тех, кто подал больше 10 поправок. И все будет у нас Украина. Кукла с кукловодам превращают Украину и нас с нею в хлам.
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Вы бывали когда-нибудь в комнате смеха ?.....................
Там маленькие кажутся большими,
Там толстенькие кажутся худыми,
Там головы у всех как у гигантов,
А руки как лучших музыкантов.
Там зеркала изогнуты как блюдца,
И все смеются, и все смеются. Правки до "антиКоломойського" законопроєкту досі зводять у таблицю, комп'ютери Ради не розраховані на такі обсяги, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 4088

Одно знаю точно - в цирк я больше ни ногой
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Достаточно одной дубинки,для каждого депутата,внесшего более трех поправок.
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На "Прямом" канале вчера показали включение автора наибольшего числа поправок - нардепа, изгнанного из "Слуг"Поляков объяснил, зачем он это сделал и чего добивается. Одно слово: ДУРАК. Хотя и получил полное среднее образование. Честный. Но дурак.
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Не техніка винувата, а винуваті ті хто вибрав цих україноненависників,шутів,фотографів, десятикласників і просто продажних мерзот.Перетворюють Україну в сцену 95 кварталу.
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