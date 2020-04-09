EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Общество
  1575  23
Материалы по теме:
Все про:карантин (2711) карта (123) Федоров Михаил (53) COVID-19 (3420) коронавирус (2114)

 Минцифры создало карту нарушений самоизоляции, - Федоров

Министерство цифровой трансформации создало карту, которая демонстрирует несоблюдение правил самоизоляции людьми, которые вернулись из-за границы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил глава ведомства Михаил Федоров.

"Создали карту, которая показывает несоблюдение правил самоизоляции людьми, которые вернулись из-за границы, из стран где бушует коронавирус.

По словам министра, с помощью анализа большого объема данных были определены населенные пункты, в которых живут люди, которые вернулись из-за границы и меньше всех придерживались карантина - меньше всего находятся на самоизоляции в течение 14 дней после приезда.

Минцифры создало карту нарушений самоизоляции, - Федоров 01

Так, оранжевый цвет на карте означает, что 50-200 людей не придерживались карантина, красный - более 200. При этом в крупных городах берутся данные на площади 500 на 500 метров.

Также Федоров отметил, что Минцифры получает от операторов мобильной связи Big Data о более чем полмиллиона человек. Это абоненты, которые вернулись в Украину оттуда, где есть эпидемия, начиная от 17 марта. На основе этих данных создается карта, которой могут пользоваться СНБО и Минздрав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приложение "Дій вдома" нужно для понимания ситуации с находящимися в самоизоляции, но принуждать его устанавливать не будут, - глава Минцифры Федоров

"Данные от мобильных операторов не содержат никакой! персональной информации об абонентах. То есть ни один конкретный получатель не отслеживается. Получается только информация о:

- количестве лиц в населенном пункте, которые вернулись из-за границы;
- страны и канал возврата;
- количество, которое не соблюдает карантин (более n% дней со дня возвращения)
- суммарное количество других людей, с которыми контактировали нарушители", - написал министр.

Федоров добавил, что государство будет использовать карту в следующих целях: 

1. Для оценки уровня соблюдения карантина лицами, имеющими высокий риск быть носителями COVID-19 в разных городах.
2. Для оптимизации размещения ресурсов в тех регионах, где плохой уровень соблюдения.
3. Для планирования мероприятий по безопасности и защите здоровья.

"Управленческие решения в 21 веке нужно принимать на основе данных", - резюмировал министр.

Минцифры создало карту нарушений самоизоляции, - Федоров 02
Минцифры создало карту нарушений самоизоляции, - Федоров 03

Источник: https://censor.net.ua/n3187833
 
 
 Топ комментарии
 
Какое полезное "минцыхверки"! Есть шансы догнать и перегнать "минстець" по бесполезности.
 показать весь комментарий
 
а может Вы путаете причину и следствие?
 показать весь комментарий
 
Це тільки початок епідемії, бо далі кількість хворих буде збільшуватися.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Какое полезное "минцыхверки"! Есть шансы догнать и перегнать "минстець" по бесполезности.
 показать весь комментарий
 
 
Це тільки початок епідемії, бо далі кількість хворих буде збільшуватися.
 показать весь комментарий
 
 
реальное число скрытых носителей и переболевших можно будет прикинуть попозже. когда заробитчаны вновь потянутся на запад, без тестов, признанных страной работодателем и карантина вряд ли их будут теперь набирать. вот тогда и можно будет оценить реальные масштабы произошедшего в Украине. ну и по такому печальному показателю как преобладание смертности над выздоровлением (.
 показать весь комментарий
 
 
Перші хворі були ще у 2019 році, але тоді їх не рахували.
 показать весь комментарий
 
в прошлом году было шо-то, но шо-то непонятное. у меня сегодня вроде бы тоже есть все основания уверять, что я переболел подобным ещё в прошлом году. если бы симптомы того, что было со мной целых 2 месяца, с июня по июль прошлого года, случилось сейчас, то сегодня тест на вирус мне бы провели. тогда ничем это не отличалось от того, что описывают сегодня. субфибрильная температура, страшнейший кашель, одышка,.. фигня в том, что я не в Украине и по кашлю и одышке мне сразу сделали сначала рентген лёгких, а потом и кт с бронхами впридачу. ничего так и не нашли. всё чисто. никакой пневмонии. только бронхи слегка сжаты. почему так они не нашли. прописали спрей для астматиков. хотя астмы у меня отродясь небыло, а все тесты на аллегрию тоже ничо не дали. похоже, что что-то бродило по миру в прошлом году. но явно не сегодняшняя форма вируса. с осенним похолоданием у мну всё это прошло. но 2 месяца, под наблюдением врачей, это заняло.
 показать весь комментарий
 
 
А почему вы решили, что это коронавирус? И мало ли случаев ошибки в диагнозах? Испокон веков они делаются.
 показать весь комментарий
 
для подобного рода утверждений нужен расчёт доверительной вероятности (матожидания), которое должно быть не меньше 0,9 хотя бы, когда я этим занимался доверительная вероятность в моих расчетах составляла не менее 0,995.
 показать весь комментарий
 
Тоді поясніть чому хворих на короновірус не рахували хоча би з грудня 2019 року та як враховані ті, які просто не зверталися до лікарів?
 показать весь комментарий
 
Такие ситуации давным-давно известны и известно как их обрабатывать. Известны и распределения которыми в таких случаях пользуются, критерий простой - доверительная вероятность, о чем я писал, а дальше как подберете распределение, в Ориджине их десятки. Но вам (как неквалифицированному человеку) это не по силам.
 показать весь комментарий
 
Тобто я, який здавав вищу математику...некваліфікований, а ви недовчившись стали кваліфікований! Здається, що ви просто брешете.
 показать весь комментарий
 
Спочатку отримайте справжню вищу освіту, здавайте всі курси вищої математики...як я, а потім вказуйте щодо непрофесійності.
 показать весь комментарий
 
Не бери в голову.
Человек делал лабораторную работу по физике на первом курсе и это так его зацепило, что он несет явную чепуху уже многие годы после этого.
 показать весь комментарий
 
 
Не находите, что там где больше всего нарушений, там наибольшее количество заражений.
 показать весь комментарий
 
Так то не минцифры, минцифры - просто технический персонал у конторы.
 показать весь комментарий
 
Люди з короною налякані що їх близьких на ізоляцію запруть сидять до останнього вдома.
 показать весь комментарий
 
 
Саме більше дотримуються ізоляції дири і Крим.
 показать весь комментарий
 

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи создать систему отслеживания контактирующих с больными коронавирусом россиян на основании сведений сотовых операторов о геолокации мобильного телефона того или иного человека, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Отслеживать людей, контактировавших с больными, будут «на основании сведений сотовых операторов о геолокации сотового телефона конкретного лица». Россиян будут уведомлять о факте контакта с заражённым при помощи рассылки сообщений. Минкомсвязи должно предоставить решения по реализации инициативы до 27 марта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что предложенная правительством система не нарушает права россиян.

Ну что выыы...какииие нарушения прав??? Какая персональная информации об абонентах??? Мы просто знаем у кого какой номер и следим куда он ходит!
 показать весь комментарий
 
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не пользуется мобильником и прочими гаджетами в целях безопасности.
"У меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти "айфоны" и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься", - заявил Лукашенко, посещая в пятницу Шклов. Президента цитирует госагентство БелТА.
Глава государства отметил, что если кто-то ему и звонит по мобильному телефону, то адъютант его приносит. "Но я почти по этой связи не разговариваю. Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и, где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется? Нет", - добавил он.
 показать весь комментарий
 
 
И сколько бюджету стоила такая поделка, что о ней аж целый министр объявляет?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх