 Минцифры создало карту нарушений самоизоляции, - Федоров

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил глава ведомства Михаил Федоров.
"Создали карту, которая показывает несоблюдение правил самоизоляции людьми, которые вернулись из-за границы, из стран где бушует коронавирус.
По словам министра, с помощью анализа большого объема данных были определены населенные пункты, в которых живут люди, которые вернулись из-за границы и меньше всех придерживались карантина - меньше всего находятся на самоизоляции в течение 14 дней после приезда.
Так, оранжевый цвет на карте означает, что 50-200 людей не придерживались карантина, красный - более 200. При этом в крупных городах берутся данные на площади 500 на 500 метров.
Также Федоров отметил, что Минцифры получает от операторов мобильной связи Big Data о более чем полмиллиона человек. Это абоненты, которые вернулись в Украину оттуда, где есть эпидемия, начиная от 17 марта. На основе этих данных создается карта, которой могут пользоваться СНБО и Минздрав.
"Данные от мобильных операторов не содержат никакой! персональной информации об абонентах. То есть ни один конкретный получатель не отслеживается. Получается только информация о:
- количестве лиц в населенном пункте, которые вернулись из-за границы;
- страны и канал возврата;
- количество, которое не соблюдает карантин (более n% дней со дня возвращения)
- суммарное количество других людей, с которыми контактировали нарушители", - написал министр.
Федоров добавил, что государство будет использовать карту в следующих целях:
1. Для оценки уровня соблюдения карантина лицами, имеющими высокий риск быть носителями COVID-19 в разных городах.
2. Для оптимизации размещения ресурсов в тех регионах, где плохой уровень соблюдения.
3. Для планирования мероприятий по безопасности и защите здоровья.
"Управленческие решения в 21 веке нужно принимать на основе данных", - резюмировал министр.
Человек делал лабораторную работу по физике на первом курсе и это так его зацепило, что он несет явную чепуху уже многие годы после этого.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи создать систему отслеживания контактирующих с больными коронавирусом россиян на основании сведений сотовых операторов о геолокации мобильного телефона того или иного человека, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Отслеживать людей, контактировавших с больными, будут «на основании сведений сотовых операторов о геолокации сотового телефона конкретного лица». Россиян будут уведомлять о факте контакта с заражённым при помощи рассылки сообщений. Минкомсвязи должно предоставить решения по реализации инициативы до 27 марта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что предложенная правительством система не нарушает права россиян.
Ну что выыы...какииие нарушения прав??? Какая персональная информации об абонентах??? Мы просто знаем у кого какой номер и следим куда он ходит!
"У меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти "айфоны" и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься", - заявил Лукашенко, посещая в пятницу Шклов. Президента цитирует госагентство БелТА.
Глава государства отметил, что если кто-то ему и звонит по мобильному телефону, то адъютант его приносит. "Но я почти по этой связи не разговариваю. Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и, где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется? Нет", - добавил он.