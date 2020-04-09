 Минцифры создало карту нарушений самоизоляции, - Федоров

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил глава ведомства Михаил Федоров.

"Создали карту, которая показывает несоблюдение правил самоизоляции людьми, которые вернулись из-за границы, из стран где бушует коронавирус.

По словам министра, с помощью анализа большого объема данных были определены населенные пункты, в которых живут люди, которые вернулись из-за границы и меньше всех придерживались карантина - меньше всего находятся на самоизоляции в течение 14 дней после приезда.

Так, оранжевый цвет на карте означает, что 50-200 людей не придерживались карантина, красный - более 200. При этом в крупных городах берутся данные на площади 500 на 500 метров.

Также Федоров отметил, что Минцифры получает от операторов мобильной связи Big Data о более чем полмиллиона человек. Это абоненты, которые вернулись в Украину оттуда, где есть эпидемия, начиная от 17 марта. На основе этих данных создается карта, которой могут пользоваться СНБО и Минздрав.

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"Данные от мобильных операторов не содержат никакой! персональной информации об абонентах. То есть ни один конкретный получатель не отслеживается. Получается только информация о:

- количестве лиц в населенном пункте, которые вернулись из-за границы;

- страны и канал возврата;

- количество, которое не соблюдает карантин (более n% дней со дня возвращения)

- суммарное количество других людей, с которыми контактировали нарушители", - написал министр.

Федоров добавил, что государство будет использовать карту в следующих целях:

1. Для оценки уровня соблюдения карантина лицами, имеющими высокий риск быть носителями COVID-19 в разных городах.

2. Для оптимизации размещения ресурсов в тех регионах, где плохой уровень соблюдения.

3. Для планирования мероприятий по безопасности и защите здоровья.

"Управленческие решения в 21 веке нужно принимать на основе данных", - резюмировал министр.



