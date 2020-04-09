 41 новый подтвержденный случай заражения COVID-19 зафиксирован в Киеве, из них - 26 в Киево-Печерской Лавре, всего 335 заболевших, - Кличко

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилось почти в три раза в сравнении с прошлыми днями, на 41 человека. Из них - двое медиков. За прошедшие сутки еще один случая летальный. Всего в Киеве уже 335 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил он.

По словам Кличко, из них 11 женщин в возрасте от 26 до 71 года, и девочка, которой полгода. А также 29 мужчин в возрасте от 36 до 70 лет.

"В больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Другие лечатся дома на самоизоляции под присмотром врачей", - отметил он.

Также мэр сообщил, что из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки 26 - в Киево-Печерской Лавре.

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