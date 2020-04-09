 41 новый подтвержденный случай заражения COVID-19 зафиксирован в Киеве, из них - 26 в Киево-Печерской Лавре, всего 335 заболевших, - Кличко

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилось почти в три раза в сравнении с прошлыми днями, на 41 человека. Из них - двое медиков. За прошедшие сутки еще один случая летальный. Всего в Киеве уже 335 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил он.
По словам Кличко, из них 11 женщин в возрасте от 26 до 71 года, и девочка, которой полгода. А также 29 мужчин в возрасте от 36 до 70 лет.
"В больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Другие лечатся дома на самоизоляции под присмотром врачей", - отметил он.
Также мэр сообщил, что из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки 26 - в Киево-Печерской Лавре.
В Китае, где ранее зафиксировали спад эпидемии коронавируса, уже второй день подряд увеличиваются случаи заражения пневмонией COVID-19. Об этом передает агентство Синьхуа.
Отмечается, что за минувшие сутки коронавирусом заболели 63 человека, 61 из которых вернулись из-за рубежа.
Так, два новых случая произошли в провинции Гуандун (Южный Китай).
Также, по данным комитета, в среду было зарегистрировано два летальных случая. Все они произошли в провинции Хубэй, Центральный Китай.
В Первомайске Днепропетровской области полиция совместно с врачами установила 556 контактных лиц, после вспышки коронавируса в городе. Как отметили правоохранители, 71 человек уже подписал согласие на самоизоляцию, с остальными проводятся разъяснительные беседы.
"На сегодня установлены все 556 человек, находившихся на обучении в библейской школе и которые могли контактировать с больными коронавирусом. 71 человек уже подписали информационное согласие и находятся на самоизоляции. Это жители городов Терновка, Петропавловка и Першотравенск. С другими возможными контактами полицейские проводят беседы о необходимости соблюдать условия самоизоляции и следить за собственным самочувствием", - отметили в полиции.
О том, как священники распространяют инфекцию своими неадекватными действиями, мы писали в этом посте. Странные действия, однако, на фоне мировой катастрофы