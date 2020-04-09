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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Киевские новости, Общество
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 41 новый подтвержденный случай заражения COVID-19 зафиксирован в Киеве, из них - 26 в Киево-Печерской Лавре, всего 335 заболевших, - Кличко

В Киеве по состоянию на утро 9 апреля 41 новый подтвержденный случай заражения COVID-19, всего в столице 335 заболевших.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилось почти в три раза в сравнении с прошлыми днями, на 41 человека. Из них - двое медиков. За прошедшие сутки еще один случая летальный. Всего в Киеве уже 335 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил он.

По словам Кличко, из них 11 женщин в возрасте от 26 до 71 года, и девочка, которой полгода. А также 29 мужчин в возрасте от 36 до 70 лет.

"В больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Другие лечатся дома на самоизоляции под присмотром врачей", - отметил он.

Также мэр сообщил, что из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки 26 - в Киево-Печерской Лавре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевляне, которые нарушили правила карантина, заплатили в бюджет уже почти 100 тыс. грн. штрафов, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/n3187832
 
 
 Топ комментарии
 
Московские попы даже из святынь сделали рассадники заразы
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Московские попы даже из святынь сделали рассадники заразы
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фсб-кгб притон чтобы заражать и подрывать экономику государства
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лубянку превратили в рассадник? чи шо 41 новый подтвержденный случай заражения COVID-19 зафиксирован в Киеве, из них - 26 в Киево-Печерской Лавре, всего 335 заболевших, - Кличко - Цензор.НЕТ 5497
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Рассадники заразы - это привезенные из очагов заражения. И вирус достанет всех, потому что почти все инфицированные отпущены и разбежались есконтрольно. Церкви никого не завозили.
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У них же все враги. А тут такая возможность нагадить всем при помощи вируса.
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В кінці 90-х ходили чутки що там серед бурсаків був спалах сифілісу. ЗМІ тоді нічого не писали, це були розмови серед вірян.
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26 в московско-печерской лавре - однозначно перемога! самоочистится Лавра от московской пошести и снова станет Киево-Печерской.
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"Звідки ж в нього бабки на мерс?!", - питали вони...

41 новый подтвержденный случай заражения COVID-19 зафиксирован в Киеве, из них - 26 в Киево-Печерской Лавре, всего 335 заболевших, - Кличко - Цензор.НЕТ 8941
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он по совету друзей приобрел автомобиль москвич.
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Зепархатые инфицированных привезли, а Лавра виновата?
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Лавра Наша,але окупована катсабопадлаархатом
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Лавра не виновата, но касабских попов лучше сжечь!
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В Китае второй день увеличиваются случаи заболевания коронавирусом

41 новый подтвержденный случай заражения COVID-19 зафиксирован в Киеве, из них - 26 в Киево-Печерской Лавре, всего 335 заболевших, - Кличко - Цензор.НЕТ 3670

В Китае, где ранее зафиксировали спад эпидемии коронавируса, уже второй день подряд увеличиваются случаи заражения пневмонией COVID-19. Об этом передает агентство Синьхуа.
Отмечается, что за минувшие сутки коронавирусом заболели 63 человека, 61 из которых вернулись из-за рубежа.
Так, два новых случая произошли в провинции Гуандун (Южный Китай).
Также, по данным комитета, в среду было зарегистрировано два летальных случая. Все они произошли в провинции Хубэй, Центральный Китай.
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рано ягодички расслабили повылазили на улицу и очередной киздец, а сидели бы дома и было бы все хорошо.
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Китай спасли заваренные подъезды и верёвки на которых подымали еду.
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Своих только 2 случая. Остальные 61 - "туристы"
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там десятки тысяч были до декабря- краматорский " сожгли" свыше 48 000 - урны выдают сейчас "порцион но" ....- там очень много покрыто "коммунистической" целесообразностью - там все не так как - там за один "неправильный" пост в нете можно и на пару лет на "карантин"...
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в январе-феврале в Китае отключились по сей день телефоны 8 лимонов абонентов, какие есть у тебя мысли по этому поводу?
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что "ВСЕМ" "сидеть" , и до какого "пришествия" ...- о таком как деньги - продукты питания - медикаменты, товары первой и необходимой...- о том , что кто то должен все это "производить" и все остальное - слышал....
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Вчера вроде из рашки партию задержали в 13 рыл.
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всех заболевших из печерской лавры изолировать и лечить молитвами! только молитвами и целованием икон побеждается вражеский недуг.
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Маму твою зарином. Запенить.
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Да не переживай ты так, касабчик винторогий. 41 новий підтверджений випадок зараження COVID-19 зафіксовано в Києві, з них - 26 у Києво-Печерській лаврі, всього 335 хворих, - Кличко - Цензор.НЕТ 8674 Я же как лучше хочу. Ты после такой санобработки сможешь смело идти лизать скрепу в этот филиал маацковского сатаната. 41 новий підтверджений випадок зараження COVID-19 зафіксовано в Києві, з них - 26 у Києво-Печерській лаврі, всього 335 хворих, - Кличко - Цензор.НЕТ 8674
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)) зарин и заман лучшие друзья зоряна и шкиряка !
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отож, надо стекло убрать на иконе, только полный контакт языка со святым образом убережет набожных от вируса.
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Только крокодилы спасут этот мир от идиотов. Но для этого их надо интенсивно разводить.
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Вспышка коронавируса в Первомайске: установлены более 550 контактных лиц.

В Первомайске Днепропетровской области полиция совместно с врачами установила 556 контактных лиц, после вспышки коронавируса в городе. Как отметили правоохранители, 71 человек уже подписал согласие на самоизоляцию, с остальными проводятся разъяснительные беседы.
"На сегодня установлены все 556 человек, находившихся на обучении в библейской школе и которые могли контактировать с больными коронавирусом. 71 человек уже подписали информационное согласие и находятся на самоизоляции. Это жители городов Терновка, Петропавловка и Першотравенск. С другими возможными контактами полицейские проводят беседы о необходимости соблюдать условия самоизоляции и следить за собственным самочувствием", - отметили в полиции.
О том, как священники распространяют инфекцию своими неадекватными действиями, мы писали в этом посте. Странные действия, однако, на фоне мировой катастрофы
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Віруни розносять заразу по всім іпєням.
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у Дніпропетровській області точно буде +100 лише з Первомайська за кілька днів...
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Вірус невпинно наближається до схрону Зе 41 новий підтверджений випадок зараження COVID-19 зафіксовано в Києві, з них - 26 у Києво-Печерській лаврі, всього 335 хворих, - Кличко - Цензор.НЕТ 1675
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Киево -печерская , это с масковскими попами 41 новий підтверджений випадок зараження COVID-19 зафіксовано в Києві, з них - 26 у Києво-Печерській лаврі, всього 335 хворих, - Кличко - Цензор.НЕТ 1147 ударение на ,А ,
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а умозаключение зели по этому поводу - слабо.А то Кличко по сравнению с величайшим просто гений.
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После чего настоятель Лавры закрылся в самоизоляцию в своей Мерседесе.
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До сих пор нет указа про закрытие всех церквей на карантин.У нас у власти точно одни идиоты.
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Команда ЗЕ куди менш впливовіша від фсб-шної "Команди РПЦ"..
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