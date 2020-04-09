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 За сутки в Беларуси зафиксировано 420 новых случаев заболевания COVID-19 - это рекорд с начала вспышки коронавируса в стране

В Беларуси с начала вспышки зафиксировано 1486 случаев коронавируса, 139 человек выздоровели. 16 человек с коронавирусом скончались

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Хартыя'97 со ссылкой на Минздрав Беларуси.

"На стационарном лечении находятся 1331 человек. После лечения выздоровели 139 человек. 16 человек с коронавирусом скончались", - говорится в сводке Минздрава.

За сутки в Беларуси зафиксировано 420 новых случаев заболевания COVID-19 - это рекорд с начала вспышки коронавируса в стране 01

Накануне сообщалось о 1066 выявленных случаях заражения коронавирусом. Таким образом прирост за день составил 420 человек - это рекорд с начала вспышки.

На официальном портале о ситуации с коронавирусом в Беларуси указано, в каких регионах больше всего случаев заражения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Всех спасем, кого только можно", - Лукашенко заявил, что готов сам идти лечить людей с коронавирусом

В Минске 699 человек с коронавирусом госпитализирован, 102 выздоровели, 6 умерли.

В Витебской области 364 человека с коронавирусом госпитализированы, 35 выздоровели, 7 умерли.

В Минской области 153 человека с коронавирусом госпитализированы, 1 выздоровел, 3 умерли.

В Гомельской области 35 человек с коронавирусом госпитализированы, 1 выздоровел.

В Могилевской области 35 человек с коронавирусом госпитализированы (местные власти сообщают о 41 зараженном)

В Гродненской области 28 человек с коронавирусом госпитализированы.

В Брестской области 17 человек с коронавирусом госпитализированы.

Специалисты считают, что эти цифры серьезно занижены.

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Стоит отметить, что в Беларуси до сих пор не введены меры карантинного характера. Проходят массовые спортивные и культурные мероприятия.

Независимые СМИ и блогеры отмечают, что случаев заражения и смерти от коронавируса в Беларуси значительно больше, чем сообщает Минздрав Беларуси.

Источник: https://censor.net.ua/n3187830
 
 
 Топ комментарии
 
49к тестов это уровень, у нас 7000 при том что население в 4 раза больше...
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Второй день не видно Белорусских комментаторов- видать бульбашам интернет отключили.
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В Украине сделали всего 6300 тестов, в то время как в соседней Польше - 80 тыс., а в Беларуси - 40 тысяч. Про Украину скажите, цифру заражённых надо умножить минимум на 100!!!!!!
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49к тестов это уровень, у нас 7000 при том что население в 4 раза больше...
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Ну давйте всех этих вскукареков что в Беларуси не было Супрун
1,2,3...
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Второй день не видно Белорусских комментаторов- видать бульбашам интернет отключили.
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Так они же на Украину грязь лили, а Блюдарюзь защищали, за бацьку дупу рвали.
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Как видим, из новости, В Беларуси проведено почти 50 тысяч тестов (на 9 млн. населения).
У нас? 6-7 тысяч тестов на 40 млн. населения.
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Василю, а де можна подивитися проведену кількість тестів в Україні ?
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Интересные цифры тестирования на 1 млн. населения:
Украина - 471 чел/ млн;
Польша - 2626 чел/ млн;
Кацапстан - 6852 чел/ млн;
Израиль - 13557 чел/ млн;
ОАЕ - 59967 чел/ млн;
И даже сраная Колумбия больше тестирует чем Украина- 660 чел/ млн;
Зато мы уверенно побеждаем Камбоджу (345 тестов), Уганду (72) и Нигерию (23).
Это победа, Минздрав должен гордится! За добу в Білорусі зафіксовано 420 нових випадків захворювання на COVID-19 - це рекорд від початку спалаху коронавірусу в країні - Цензор.НЕТ 4021
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З одного боку так, з іншого це рівень Японії.
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как знаем из новостей--- у нас "узурпатор" власти Зе отправил всех по домам.

а в Беларуси -- передовой эксперт в упор невидел и никакой паники нерозвдит. и чемпионат по футболу не закрыли и многое другое.и в баню всем советует на тракторе ездить

такое чуство что лука их решил выкосить вирусом чтоб рф тупо заселили их страну..
банальный вирусный геноцид.. и небыло желающих сопротивляться
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коронавирусом с летальностью в районе 1-2% как то не сильно можно выкосить
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це якщо надавати медичну допомогу, а якщо не надавати, то значно більший відсоток. бацька карантин не вводив, от буде масовий спалах хвороб, і місць в лікарнях, супер-пупер забезпечених не вистачить і мерти будуть як мухи і далі дрочити на бацьку.
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За сутки в Беларуси зафиксировано 420 новых случаев заболевания COVID-19 - это рекорд с начала вспышки коронавируса

до конца ентой недели будет 4000,
как в ньюйорке -
сначала трамп ничаго не видел, 1 марта 1 чел заражен в ньюйорке,

на 8 апреля - 400 000, 3000 умерших




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б*же, помоги построить еще 2 трактора и все пройдет. а потом - сыграем в хоккей, закусывая картошкой.
Ублюдок Лакавый - точно будет держаться до конца, т.к. его в Гаагу потащат
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Да уж...
Батька явно в хоккей заигрался...
А хоккей, похоже, у него ограничивает деятельность мозга.
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В Украине сделали всего 6300 тестов, в то время как в соседней Польше - 80 тыс., а в Беларуси - 40 тысяч. Про Украину скажите, цифру заражённых надо умножить минимум на 100!!!!!!
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у них и тестов столько не было , не закупали . а вот опросить больного и сверить с признаками. это тоже тестирование .
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В Україні вже зробили 20 600 тестів, у вас стара інфа.
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Это не те тесты, они нихрена не показывают. А ПЦР сделали только около 7 тысяч!!!!
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а на підараші скільки тестів зробили?
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Написали що 1 млн, тобто реально тисяч 10.
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Шо картоха и баня не помогает , Лукошенко так ты все наврал
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и тут бацька выруливет на тракторе на лёд, кааааак выскочит из кабины с клюшкой и бульбиной вместо шайбы, кааааак храпнет гранчак без закуси, та каааааак заорёт - "мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!"
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До девятого мая нужно опизателно всем выздороветь. Хотите не хотите а на парад к ***** должны все совкодрочеры приехать, пускай даже на носилках
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Что то рюмочка с часночком не очень помогла, правда Лука?
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в трендах ютуба где-то неделю висели видосики с лукашенко где он смеется с короновируса и того шума который поднялся во всем мире. теперь вот короновирус смеется над беларусью.
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Да нечего, "бацька" обещал, что трактором подсобят (если что)!

За сутки в Беларуси зафиксировано 420 новых случаев заболевания COVID-19 - это рекорд с начала вспышки коронавируса в стране - Цензор.НЕТ 8870
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"вылечат" окончательно (раз и навсегда)!
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Может это и правда, только Минздрав Беларуси даёт информацию ежедневно в 17-00, в чем каждый может убедиться самостоятельно.
Сегодня никакой новой информации пока нет.
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Кто там чемпион по футболу, колхан дурной?!
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Как же Цензор "переживает" за белорусов и русских.
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За білорусів так, а "руські" це хто, Шойгу, Кадиров і фуйло? Нехай здихають.
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Для 9 миллионов населения это довольно много, если рост пойдет такими темпами то батька очень ошибся с отказом от карантина.
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Как оказалось способы излечения от вируса "аля лукашенко" в виде трактора и хоккея не срабатывают.
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Пока ничего страшного в Беларуси нет , как и говорил Лукашенко .
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Но тенденция настораживает немного.
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Шото ніфіга бульбашам ті їхні трактори не допомагають боротися з вірусом . Лохонувся бацька .
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Что лукашенко?? Обманул буларусов!! Не помогли тебе ни спирт ни трактора, ни спорт ни свежий воздух!! Козёл безграмотный и тупой!! Доигрался!! Теперь сам гадёныш будешь сидеть в бункере, а обманутый беларуский народ будет страдать!!
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Все эти 40 тыс тестов в Беларуси лишь на бумаге, как в россиии,у всё есть, они везде первые , а люди бедные мрут!!
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