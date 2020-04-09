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 Политика Украины
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 Контактная группа договорилась об обмене удерживаемыми лицами в ближайшее время. Для определения новых участков разведения сил нужны дальнейшие усилия, - Грау

Участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 8 апреля достигли принципиальных договоренностей о следующем этапе обмена удерживаемыми лицами и осуществления его в ближайшее время, отмечает спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау.

"Рабочая группа по гуманитарным вопросам сосредоточила свои усилия на обмене удерживаемыми лицами. Стороны достигли принципиальных договоренностей о следующем этапе обмена с целью его завершения в ближайшее время. Были дополнительно обсуждены аспекты открытия новых пунктов пропуска на линии соприкосновения в Луганской области", - говорится в ее заявлении для прессы по итогам заседания ТКГ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Грау сообщила, что подгруппа по безопасности уделила большое внимание определению дополнительных участков разведения сил и средств. "Тем не менее, необходимы дальнейшие усилия для принятия решения по этому вопросу", - указала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проект "консультативного совета" обсуждался в "Нормандском формате", - представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Грау

По ее словам, при обсуждении деятельности, связанной с разминированием, приоритетное внимание уделялось разминированию гражданских объектов и прилегающей к ним территории. В связи с этим был сделан акцент на необходимости своевременного разминирования пунктов пропуска-въезда и прилегающих районов в период до того, как в будущем будут отменены действующие ограничения на пересечение линии соприкосновения.

Грау рассказала, что экономическая подгруппа обсудила вопрос экономических отношений через линию соприкосновения. В ходе обсуждения также были затронуты актуальные экологические проблемы и актуальные проблемы водоснабжения отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Политическая рабочая группа обсудила аспекты, связанные с особым статусом ОРДО и ОРЛО, как предусмотрено Минскими соглашениями", - отметила спецпредставитель председателя ОБСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3187829
 
 
 Топ комментарии
 
шо опять зебилы договорились, что Украина будет отступать вглубь своей территории, ради того, чтобы кацапы отдали нам пару таксистов в обмен на сотню убийцев украинцев?
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да всё как всегда, еще и формулировочку какую пидарскую выдумали "удерживаемые лица". Не пленные, террористы или заложники - слова которые имеют конкретные значения, а некий бесформенный понос "удерживаемые лица" тьфу блять, от этого всего смердит.
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Открытие новых пунктов пропуска ??? Контактна група домовилася про обмін утримуваних осіб найближчим часом. Для визначення нових ділянок розведення сил потрібні подальші зусилля, - Грау - Цензор.НЕТ 4573
Это для того, чтобы русскомирзкие дебилы шастали за украинской пенсией, а по возвращении в лепрозорий орали "путен введи" ?
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Совет форумчанПравила форума
 
Орки согласились на обмен без создания "капитуляционного совета"?
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шо опять зебилы договорились, что Украина будет отступать вглубь своей территории, ради того, чтобы кацапы отдали нам пару таксистов в обмен на сотню убийцев украинцев?
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да всё как всегда, еще и формулировочку какую ********* выдумали "удерживаемые лица". Не пленные, террористы или заложники - слова которые имеют конкретные значения, а некий бесформенный понос "удерживаемые лица" тьфу *****, от этого всего смердит.
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Гарні перемовини започаткував Петро Порошенко у Мінську,відхаркуємо їх вже п"ять років.
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Та да, кацапам сейчас тяжело - санкции за невыполнение МС2 и всё такое...
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Після дЄрмака та Зе будеш відхаркувати все життя, *******.
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кацап, ну вас и пердолят ща - со всех сторон...
что в Сирии, что в Ливии, а ещё и с нефтью арабы подтянулись...
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Открытие новых пунктов пропуска ??? Контактна група домовилася про обмін утримуваних осіб найближчим часом. Для визначення нових ділянок розведення сил потрібні подальші зусилля, - Грау - Цензор.НЕТ 4573
Это для того, чтобы русскомирзкие дебилы шастали за украинской пенсией, а по возвращении в лепрозорий орали "путен введи" ?
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Хто відкрив ці КПВВ та почав платити туди грощі?Не Порося часом?
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можно эту Грау поселить на участе разведения,
или оно ей не надо ?
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Хіба обмін полоненими, це шлях до звільнення окупованих територій Донбасу та Криму?
Це шлях до підняття рейтингу Зеленського. Хоча обмін мало впливає на це.
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Сейчас целесообразно мощным ударом всех сил и средств, освободить занятые свинособаками территории. Наголову разбить их и выйти к госгранице. Никаких обменов пленными! Бить врага в их логове. Путина-на плаху.
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Обмен пленными, вроде бы, и хорошо, только беда в том, что обмен происходит в гораздо более широком смысле: Украине - пленных, России - капитуляция Украины.
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Даже обмен пленными Зеленскай превратил в обычную сцанину
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Вчера смотрела на "4-канале"- про ценники на обмен. В контексте Ермаков, как поставили своего парня на место Лутковской. Цена попадания в список на обмен "наших"была озвучена от 30 до 80 тыс долл. И ?.... Ждем картинку пиарную, сладкую....
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ЗЕ-ОРДА ЩО ЗНОВУ ТЕРОРИСТІВ НА ТАКСИСТІВ?! ЗНОВУ РІВНОЦІНИЙ ОБМІН?! ЗНОВУ ГРАЄТЕ НА СТОРОНІ ВОРОГА І ЗДАЄТЕ УКРАЇНУ!?
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