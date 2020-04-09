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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (18912) пожар (3979) Нацполиция (11201)

 Развел костер, чтобы приготовить еду: полиция установила виновника пожара на складе лакокрасочных материалов в Киеве

Полиция предварительно установила личность причастного к пожару на складе в Дарницком районе Киева. Им оказался 53-летний арендатор склада, сообщает пресс-служба полиции столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на столичную полицию.

"Полицейские предварительно установили, что пожар возник в результате костра, который развел 53-летний арендатор склада, чтобы приготовить пищу. В дальнейшем огонь быстро перекинулся на складские помещения, но потушить пламя своими силами мужчина не смог", - указывается в сообщении.

По факту было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предполагает штраф от 50 до 120 необлагаемых минимумов доходов граждан, или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Правоохранители продолжают расследование обстоятельств произошедшего.

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Ранее сообщалось, что в 14:50 в Дарницком районе Киева по ул. Бориспольская, 9 возникло возгорание дров с распространением на одноэтажное складское здание по хранению лакокрасочных материалов на площади 500 кв.м. По состоянию на 15:35 пожар распространился на площадь 2 тыс.кв.м. В 17:19 возгорание удалось локализировать.

Спикер ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага сообщила, что тушение пожара проходило с осложнениями, поскольку ни один пожарный гидрант, находящийся на территории объекта, не работал, поэтому тушение приходилось выполнять с помощью подвоза воды.

Источник: https://censor.net.ua/n3187827
 
 
 Топ комментарии
 
Шашлык, наверное. В парках же запретили.
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З таким IQ лише на охорону і беруть..

хоча.. напевне навіть там треба встановлювати нижню межу...

Розпалив багаття, щоб приготувати їжу: поліція встановила винуватця пожежі на складі лакофарбових матеріалів у Києві - Цензор.НЕТ 3086
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З таким IQ лише на охорону і беруть..

хоча.. напевне навіть там треба встановлювати нижню межу...

Розпалив багаття, щоб приготувати їжу: поліція встановила винуватця пожежі на складі лакофарбових матеріалів у Києві - Цензор.НЕТ 3086
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что же он там арендовал, если даже еду на костре готовил?
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А за что?! Розпалив багаття, щоб приготувати їжу: поліція встановила винуватця пожежі на складі лакофарбових матеріалів у Києві - Цензор.НЕТ 6511 Он честно занес долю "на верх". Так что он точно не виноват. Розпалив багаття, щоб приготувати їжу: поліція встановила винуватця пожежі на складі лакофарбових матеріалів у Києві - Цензор.НЕТ 5670
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какой-то последователь руцкого мира. там один зелёный новобранец возле бтр-а или чего-то подобного тоже жрать на костре готовил. "бтр-а нет, возьмите склады" )
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і це в Кийєві - нема де приготувати обід та нема води для пожежників. Дике поле
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Это шедевр , еду приготовить , и это один из арендаторов , т.е. не бедный крендель , страна уже напуганных идиотов Розпалив багаття, щоб приготувати їжу: поліція встановила винуватця пожежі на складі лакофарбових матеріалів у Києві - Цензор.НЕТ 1792
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В Израиле подобных идиотов тоже немало , можно ли сказать , что Израиль - страна идиотов?
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в Израиле даже Беню, который Нетанья.ху, тягают. а этого поца бы закрыли за две недели. и если не признал - плюсик(к сроку)
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